«В России девушки бежали за мной по улице»: каким был актер Гаспар Ульель

Знаменитый французский актер Гаспар Ульель, катаясь в Альпах, столкнулся с другим лыжником, получив травму головы. Артиста доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. О творческой карьере Ульеля, его поездах в Россию и роли знаменитого кутюрье Ив Сен-Лорана, — в материале «Газеты.Ru».

В возрасте 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель. Накануне он потерял сознание при столкновении с лыжником, съезжая по трассе на курорте Ля-Розьер (Савойя). Ульель получил серьезную травму головы.

В момент удара, как сообщила прокуратура, он был без шлема. Хотя, как отметила прокурор, наличие защиты «не обязательно изменило бы ситуацию». Второй лыжник не получил серьезных травм. Ульеля госпитализировали на вертолете в больницу Гренобля, но не смогли спасти.

«Это трагическая новость для всего мирового киносообщества и для Франции в частности. В самом деле, он был новым секс-символом Франции в XXI веке. Он был из образованной семьи, элитарной семьи стилистов. Собственно, сыграл стилиста – одного из самых известных кутюрье Ив-Сен Лорана – в одноименном фильме», – отметил в комментарии РЕН ТВ кинокритик Николай Никулин.

Среди знаменитых ролей Ульеля – участие в кинокартинах «Целуй, кого хочешь» (2002), «Заблудшие» (2003), «Последний день» (2004), приквел «Ганнибал: Восхождение» (2007), «Это всего лишь конец света» (2016). В 2005 и 2017 году он стал лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».

close Гаспар Ульель, 2014 год Кадр из фильма «Замкнутый круг», 2008 год Кадр из фильма «Долгая помолвка», 2004 год Кадр из фильма «Последний день», 2004 год Гаспар Ульель и Жан Рено в фильме «Замкнутый круг», 2008 год Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Мы его помним по роли молодого Ганнибала Лектера и еще увидим в сериале «Лунный рыцарь». Все, что мы можем сделать, чтобы почтить его память, – это смотреть кино с его участием, потому что жизнь актера больше его биологической жизни. Великий актер», – добавил Никулин. Американский мини-сериал «Лунный рыцарь» с Гаспаром Ульелем в одной из главных ролей должен выйти в марте этого года.

Имя Ульеля регулярно появлялось в списках самых привлекательных мужчин. Американский Glamour дважды называл его «Самым сексуальным актером на планете». Кроме того, он был лицом аромата Bleu de Chanel.

«Не думал о карьере, просто развлекался»

Гаспар Ульель родился в семье стилистов в 1984 году. С детства любил рисовать и мечтал стать режиссером. После окончания лицея начал изучать кинематограф в университете Сен-Дени. На телевизионных экранах он появлялся с 12 лет.

В интервью Elle Ульель отмечал, что его «актерская карьера сложилась просто, без надрыва». «Сначала я дурачился во дворе, развлекал местных детишек. Потом, когда мне исполнилось 11, приятель моей матери порекомендовал меня в агентство по кастингу. И меня взяли», – рассказывал он.

«При этом до 17 лет я не думал о карьере актера серьезно. Просто развлекался», – добавил французский актер.

За 20-летнюю карьеру он сыграл более чем в 40 фильмах. Один из самых известных – «Сен Лоран. Стиль – это я», который вышел на экраны в 2014 году. Тогда он вместе с режиссером Бертраном Бонелло посетил Москву, чтобы представить премьеру российским зрителям.

В России он впервые встретился с повышенным вниманием поклонниц. «В прошлом году мы объехали с фильмом «Сен-Лоран. Стиль – это я» мы объехали пол-Европы, но только в России девушки бежали за мной по улице!

Это было самое сильное переживание за всю поездку – я не успел понять, чего они хотят. Они были во власти каких-то диких эмоций, я даже испугался», – вспоминал он в интервью «Cosmopolitan».

При этом актер отмечал, что умеет справляться с навязчивостью: «Говорю прямо, что хотел бы провести вечер как все нормальные люди. Обычно срабатывает. Странно, кстати: некоторые, чаще парни, могут вести себя агрессивно без видимых причин. Становятся резкими просто потому, что узнали тебя».

В разговоре с телеведущим Иваном Ургантом француз признавался, что ценит творчество писателей Федора Достоевского и Павла Чехова, а также режиссеров Сергея Эйзенштейна и Андрея Тарковского». «Я очень восхищен Тарковским очень давно. А из тех режиссеров, которые и сейчас снимают, мне очень нравится [Александр] Сокуров», – подчеркивал гость программы Первого канала.

«Никакой имитации»

Гаспар Ульель много рассказывал о том, как сыграл знаменитого стилиста Ив-Сен Лорана. По его словам, режиссер хотел создать «не реалистичный, а эмоциональный портрет дизайнера».

«Бонелло постоянно повторял: «Гас­пар, будь самим собой. Я не хочу видеть Сен-Лорана. Мне нужен Гаспар Ульель, который его играет». Я сконцентрировался на эмоциях, на человеке. Было очень тяжело!» – заявлял актер.

Об этой роли французский актер думал давно. Фильм о модельере хотел снять Гас Ван Сент, но проект не сложился. Когда был объявлен кастинг у Бонелло, Гаспар Ульель наряду с другими участвовал в прослушивании.

«Потом мне сообщили, что я прошел пробы, ну и я занялся подготовкой. Во-первых, несколько раз перечитал книгу Алисии Дрейк «Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х». Во-вторых, часами просиживал в квартире Сен-Лорана на рю де Бабилон в Париже. Очень помогло, ведь это была естественная среда его обитания. Конечно, я просмотрел многочисленные хроники и документы. Но перед съемками попытался все это забыть. Так было нужно, чтобы увереннее сыграть», – говорил артист.

Перед съемками Ульелю пришлось сесть на диету и сбросить несколько килограммов: «Мы брали напрокат костюмы у стилиста Оливье Шатене, и в них я поместился только после диеты».

Для того чтобы максимально быть похожим на Ив Сен-Лорана, Ульель искал «нужный тон», так как у стилиста было «особое произношение». Эскизы актер рисовал в кадре самостоятельно. «Поскольку я уже давно рисую, в фильме вы видите именно мои рисунки – здесь никакой имитации», – отмечал он, уточняя, что во время съемок часто менял парики, так как у стилиста постоянно были разные прически.

Роль Ив Сен-Лорана стала для Гаспара Ульеля «своеобразным вызовом».

«Ты как бы подвергаешь себя опасности, ведь внутри всегда есть такое тревожное ожидание реакции публики на фильм, на твоего героя. Сложность в том, что ты играешь героя, который действительно существовал, а многие знали лично Ива Сен Лорана, и реакция этих людей на мое воплощение беспокоила. Была постоянное боязнь, постоянное сомнение», – ответил он на один из вопросов корреспондента Geometria.ru.

В интервью Elle актер признавался, что, кроме кино и моды, с детства любит «скорость, мотоциклы, опасность». На вопрос о том, как бы он описал себя двумя словами, Ульель заявил: «Везучий… Везучий».