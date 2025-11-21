Электронное пенсионное удостоверение: для чего оно нужно и как его получить через «Госуслуги»

Для чего нужно электронное пенсионное удостоверение и как им пользоваться

Пенсионерам по всей России с 1 октября 2025 года стала доступна новая услуга — электронное пенсионное свидетельство. Этот цифровой документ аналогичен пластиковому, его задача — сделать получение льгот еще удобнее и быстрее. Где и как получить электронное пенсионное удостоверение, а также в чем его плюсы — в материале «Газеты.Ru».

Что такое электронное пенсионное удостоверение

Электронное свидетельство пенсионера — это новое цифровое удостоверение в виде QR-кода. Оно представляет собой полноценную альтернативу привычному пластиковому документу. Введение электронного пенсионного удостоверения — очередной важный шаг в цифровизации социально значимых услуг и документов.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Отделения СФР по Москве и Московской области, электронный пенсионный документ призван сделать получение льгот и услуг простым и удобным.

«Социальный Фонд продолжает внедрять цифровые технологии при оказании мер соцподдержки льготным категориям граждан. Появление цифровых удостоверений значительно упрощает жизнь гражданам, избавляя их от необходимости постоянно носить с собой бумажные документы. Теперь такое электронное свидетельство будет у пенсионеров», — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Как получить электронное пенсионное удостоверение

Для того чтобы получить электронное удостоверение пенсионера, не нужно обращаться ни в какие инстанции. Также не требуется подавать заявление.

Электронное удостоверение в виде QR-кода автоматически доступно в личном кабинете на портале госуслуг . Правда, есть некоторые нюансы:

Если гражданин уже является пенсионером, он найдет QR-код в личном кабинете на «Госуслугах».



Если гражданин только получает статус пенсионера, потребуется подождать назначения пенсии. После того как это произойдет, QR-код автоматически сформируется в личном кабинете на «Госуслугах» в течение 10 дней.

Чтобы открыть электронное пенсионное удостоверение: • Зайдите в личный кабинет госуслуг.

• Перейдите в раздел «Документы».

• Выберите подраздел «Работа и пенсия».

• Нажмите на «Электронное свидетельство пенсионера».

• Если в разделе электронное свидетельство отсутствует, нажмите на кнопку «Запросить». Запрос уйдет в СФР и в течение одного рабочего дня удостоверение появится в личном кабинете «Госуслуг».

Для чего нужно электронное пенсионное удостоверение

Электронное пенсионное удостоверение позволяет подтвердить право на получение льгот и льготных услуг прямо с экрана мобильного телефона. В отличие от классического пластикового пенсионного удостоверения, электронное обладает несколькими плюсами:

такой документ нельзя потерять;



если вдруг пенсионное удостоверение осталось дома, достаточно зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и открыть электронное свидетельство в виде QR-кода.

Важно! Пластиковые удостоверения остаются действительными наравне с электронными. Их не нужно сдавать или менять.



Если человек не хочет пользоваться QR-кодом, он может, как и прежде, носить с собой пластиковое свидетельство пенсионера. Получить его можно в клиентской службе Социального фонда России или МФЦ.

Пенсионное удостоверение открывает гражданину доступ к целому ряду льгот. Среди них:

бесплатный проезд в общественном транспорте;



скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;



социальные скидки в ряде аптек, магазинов, частных медклиник;



скидки при покупке турпутевок



и так далее.

С электронным свидетельством пенсионера пользоваться льготами станет еще удобней — не надо волноваться, с собой ли пластиковый документ.

Преимущества цифровизации документов подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы РФ Александр Толмачев.

Время идет, цифровые сервисы давно и прочно с нами. «Госуслуги» в пару-тройку кликов заменяют стояние в очередях и сбор кипы справок, как было раньше. Запись в поликлинику, получение направлений, оформление детей в детский сад и школу, получение выписок и документов — все переходит в электронную сферу. Трудовые отношения тоже — например, уже пять лет трудовые книжки могут быть как электронными, так и бумажными, аналоговыми. Теперь цифровизация коснулась и пенсионных документов. Александр Толмачев депутат Госдумы РФ

Депутат уверен, что электронное свидетельство пенсионера пригодится тем, кто не любит носить оригиналы документов с собой, остерегается их потери или кражи.

«Электронное пенсионное удостоверение, как и цифровая трудовая книжка, — это не «вместо», а «вместе». Бумажный оригинал остается в ходу наравне с цифровым, они будут существовать параллельно. Цифровой вариант предлагается в качестве удобной альтернативы, которая всегда под рукой — в телефоне», — подчеркнул Толмачев.

Он также отметил, что многие пенсионеры давно на «ты» с электронными сервисами и оценили их удобство и простоту.