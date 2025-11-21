Электронное пенсионное удостоверение: для чего оно нужно и как его получить через «Госуслуги»

Что такое электронное пенсионное удостоверение
Электронное свидетельство пенсионера — это новое цифровое удостоверение в виде QR-кода. Оно представляет собой полноценную альтернативу привычному пластиковому документу. Введение электронного пенсионного удостоверения — очередной важный шаг в цифровизации социально значимых услуг и документов.
Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Отделения СФР по Москве и Московской области, электронный пенсионный документ призван сделать получение льгот и услуг простым и удобным.
«Социальный Фонд продолжает внедрять цифровые технологии при оказании мер соцподдержки льготным категориям граждан. Появление цифровых удостоверений значительно упрощает жизнь гражданам, избавляя их от необходимости постоянно носить с собой бумажные документы. Теперь такое электронное свидетельство будет у пенсионеров», — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.
Как получить электронное пенсионное удостоверение
Для того чтобы получить электронное удостоверение пенсионера, не нужно обращаться ни в какие инстанции. Также не требуется подавать заявление.
Электронное удостоверение в виде QR-кода автоматически доступно в личном кабинете на портале госуслуг. Правда, есть некоторые нюансы:
- Если гражданин уже является пенсионером, он найдет QR-код в личном кабинете на «Госуслугах».
- Если гражданин только получает статус пенсионера, потребуется подождать назначения пенсии. После того как это произойдет, QR-код автоматически сформируется в личном кабинете на «Госуслугах» в течение 10 дней.
Для чего нужно электронное пенсионное удостоверение
Электронное пенсионное удостоверение позволяет подтвердить право на получение льгот и льготных услуг прямо с экрана мобильного телефона. В отличие от классического пластикового пенсионного удостоверения, электронное обладает несколькими плюсами:
- такой документ нельзя потерять;
- если вдруг пенсионное удостоверение осталось дома, достаточно зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и открыть электронное свидетельство в виде QR-кода.
Пенсионное удостоверение открывает гражданину доступ к целому ряду льгот. Среди них:
- бесплатный проезд в общественном транспорте;
- скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- социальные скидки в ряде аптек, магазинов, частных медклиник;
- скидки при покупке турпутевок
С электронным свидетельством пенсионера пользоваться льготами станет еще удобней — не надо волноваться, с собой ли пластиковый документ.
Преимущества цифровизации документов подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы РФ Александр Толмачев.
Депутат уверен, что электронное свидетельство пенсионера пригодится тем, кто не любит носить оригиналы документов с собой, остерегается их потери или кражи.
«Электронное пенсионное удостоверение, как и цифровая трудовая книжка, — это не «вместо», а «вместе». Бумажный оригинал остается в ходу наравне с цифровым, они будут существовать параллельно. Цифровой вариант предлагается в качестве удобной альтернативы, которая всегда под рукой — в телефоне», — подчеркнул Толмачев.
Он также отметил, что многие пенсионеры давно на «ты» с электронными сервисами и оценили их удобство и простоту.