На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Электронное пенсионное удостоверение: для чего оно нужно и как его получить через «Госуслуги»

Для чего нужно электронное пенсионное удостоверение и как им пользоваться
Автор: Эксперт:
true
true
true
close
sakae.j/Shutterstock/FOTODOM
Пенсионерам по всей России с 1 октября 2025 года стала доступна новая услуга — электронное пенсионное свидетельство. Этот цифровой документ аналогичен пластиковому, его задача — сделать получение льгот еще удобнее и быстрее. Где и как получить электронное пенсионное удостоверение, а также в чем его плюсы — в материале «Газеты.Ru».

Что такое электронное пенсионное удостоверение Как получить электронное пенсионное удостоверение Для чего нужно электронное пенсионное удостоверение

Что такое электронное пенсионное удостоверение

Электронное свидетельство пенсионера — это новое цифровое удостоверение в виде QR-кода. Оно представляет собой полноценную альтернативу привычному пластиковому документу. Введение электронного пенсионного удостоверения — очередной важный шаг в цифровизации социально значимых услуг и документов.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Отделения СФР по Москве и Московской области, электронный пенсионный документ призван сделать получение льгот и услуг простым и удобным.

«Социальный Фонд продолжает внедрять цифровые технологии при оказании мер соцподдержки льготным категориям граждан. Появление цифровых удостоверений значительно упрощает жизнь гражданам, избавляя их от необходимости постоянно носить с собой бумажные документы. Теперь такое электронное свидетельство будет у пенсионеров», — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Как получить электронное пенсионное удостоверение

Для того чтобы получить электронное удостоверение пенсионера, не нужно обращаться ни в какие инстанции. Также не требуется подавать заявление.

Электронное удостоверение в виде QR-кода автоматически доступно в личном кабинете на портале госуслуг. Правда, есть некоторые нюансы:

  • Если гражданин уже является пенсионером, он найдет QR-код в личном кабинете на «Госуслугах».
  • Если гражданин только получает статус пенсионера, потребуется подождать назначения пенсии. После того как это произойдет, QR-код автоматически сформируется в личном кабинете на «Госуслугах» в течение 10 дней.

close
РИА Новости

Для чего нужно электронное пенсионное удостоверение

Электронное пенсионное удостоверение позволяет подтвердить право на получение льгот и льготных услуг прямо с экрана мобильного телефона. В отличие от классического пластикового пенсионного удостоверения, электронное обладает несколькими плюсами:

  • такой документ нельзя потерять;
  • если вдруг пенсионное удостоверение осталось дома, достаточно зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и открыть электронное свидетельство в виде QR-кода.

Пенсионное удостоверение открывает гражданину доступ к целому ряду льгот. Среди них:

  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • социальные скидки в ряде аптек, магазинов, частных медклиник;
  • скидки при покупке турпутевок
и так далее.

close
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

С электронным свидетельством пенсионера пользоваться льготами станет еще удобней — не надо волноваться, с собой ли пластиковый документ.

Преимущества цифровизации документов подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы РФ Александр Толмачев.

Депутат уверен, что электронное свидетельство пенсионера пригодится тем, кто не любит носить оригиналы документов с собой, остерегается их потери или кражи.

«Электронное пенсионное удостоверение, как и цифровая трудовая книжка, — это не «вместо», а «вместе». Бумажный оригинал остается в ходу наравне с цифровым, они будут существовать параллельно. Цифровой вариант предлагается в качестве удобной альтернативы, которая всегда под рукой — в телефоне», — подчеркнул Толмачев.

Он также отметил, что многие пенсионеры давно на «ты» с электронными сервисами и оценили их удобство и простоту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами