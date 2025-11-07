Будет ли 13-я пенсия? Что это за выплата и кому она придет в 2025 году

Есть ли закон о 13-й пенсии в 2025 году
Уже не первый год накануне зимы в обществе начинают обсуждать необходимость введения 13-й пенсии по аналогии с 13-й зарплатой. Это стало бы хорошим подспорьем для уже неработающих граждан.
В День бабушек и дедушек 28 октября лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с предложением выплатить в декабре пенсионерам тринадцатую пенсию. Он отметил, что такая мера поддержки поможет людям старшего возраста приобрести подарки для детей и внуков. Такие заявления Сергей Миронов делал и ранее.
Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя это предложение, отметила, что на данный момент в бюджете нет средств на реализацию такой инициативы. Чтобы выплатить «лишнюю» пенсию 43 миллионам пенсионеров понадобится около 1 трлн рублей.
Тем не менее, новости о 13-й пенсии продолжают распространяться в соцсетях и СМИ. Некоторые пишут, что указ о дополнительных выплатах в декабре якобы уже принят.
В пресс-службе Отделения Социального фонда России по г. Москве и Московской области опровергли фейк о 13-й пенсии.
Вторая пенсия, которую получат в декабре 2025 года пенсионеры — это выплата за январь.
«Если гражданин получает пенсию через банк и график доставки совпадает с праздничными датами, выплата осуществляется досрочно», — пояснили в пресс-службе Отделения СФР по г. Москве и Московской области.
Информацию о том, что правительство не принимало постановление о введении новых выплат для пенсионеров, подтвердил «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян. «В преддверии зимних праздников в СМИ и соцсетях нередко появляется информация о 13-й пенсии или «новогодней премии» для пенсионеров. Однако следует четко понимать, что на федеральном уровне никаких новых законов о введении дополнительной — тринадцатой — пенсии не принималось», — отметил эксперт.
Что представляет собой вторая пенсия в декабре
В декабре пенсионеры действительно получат две пенсии. Первая, как и положено, придет в начале месяца, а вот вторая — накануне Нового года.
Пенсия за январь приходит досрочно большинству пенсионеров в проактивном формате. Никаких заявлений для ее получения писать не требуется. Эти средства получат все, кому выплаты обычно поступают до 11-го числа месяца.
Бухгалтер, эксперт по налогам Ольга Белоус рассказала «Газете.Ru», что подобная практика применяется уже много лет.
«Хотя ее часто называют «13-й пенсией», юридически это не дополнительная выплата, а авансовый платеж за следующий месяц. То есть никаких «двойных» денег в этом случае не предусмотрено. Тем не менее, путаница в терминах регулярно вызывает волну слухов и фейковых сообщений — особенно в соцсетях и мессенджерах. Иногда появляются публикации о якобы новом законе или о «новогоднем подарке от президента». Но если заглянуть в официальные источники, становится ясно: речь идет лишь о переносе сроков», — подчеркнула Ольга Белоус.
Выплата в конце декабре придет пенсионерам, которые получают:
- страховую,
- социальную,
- военную пенсию.
Как отметили в пресс-службе СФР, если вместе с пенсией человек получает другие выплаты из Социального фонда, они также будут перечислены досрочно.
Как изменится размер досрочной пенсии в декабре
Важно отметить, что пенсии за январь традиционно приходят в новом, проиндексированном размере. Если в прошлом году страховые пенсии выросли с 1 января на 7,3%, то в этом году индексация будет выше.
Как сообщил на заседании Государственной Думы глава Социального фонда России Сергей Чирков, с 1 января 2026 года повышение затронет страховые и социальные пенсии.
На сколько вырастут пенсии в 2026 году:
- страховые пенсии повысят на 7,6%. Средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тыс. рублей. Мера затронет 38 млн человек.
- социальные пенсии вырастут на 6,8%. Средний размер пенсии для этих категорий достигнет 24,5 тыс. рублей. Мера затронет 3,5 млн граждан, включая детей с инвалидностью и инвалидов с детства.
В декабре всем получателям придут уже повышенные суммы.
Чтобы избежать недоразумений, Ольга Белоус рекомендует проверять график выплат в своем отделении Социального фонда России или на портале «Госуслуги». Там указывается, за какой месяц начислена конкретная сумма.