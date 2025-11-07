Будет ли 13-я пенсия? Что это за выплата и кому она придет в 2025 году

Откуда пошли разговоры о тринадцатой пенсии и правда ли она существует

Тема 13-й пенсии как праздничной меры поддержки пожилых людей обсуждается регулярно в преддверии новогодних каникул. В этом году в сети вновь появились сообщения о двойной пенсии в декабре. При этом в конце года многим пенсионерам действительно придут выплаты, но у них есть свои особенности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Есть ли закон о 13-й пенсии в 2025 году

Уже не первый год накануне зимы в обществе начинают обсуждать необходимость введения 13-й пенсии по аналогии с 13-й зарплатой. Это стало бы хорошим подспорьем для уже неработающих граждан.

В День бабушек и дедушек 28 октября лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с предложением выплатить в декабре пенсионерам тринадцатую пенсию. Он отметил, что такая мера поддержки поможет людям старшего возраста приобрести подарки для детей и внуков. Такие заявления Сергей Миронов делал и ранее.

В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении... 28 октября 12:16

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя это предложение, отметила, что на данный момент в бюджете нет средств на реализацию такой инициативы. Чтобы выплатить «лишнюю» пенсию 43 миллионам пенсионеров понадобится около 1 трлн рублей .

Бессараб оценила идею выплачивать россиянам 13-ю пенсию Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб... 15 августа 18:21

Тем не менее, новости о 13-й пенсии продолжают распространяться в соцсетях и СМИ. Некоторые пишут, что указ о дополнительных выплатах в декабре якобы уже принят.

В пресс-службе Отделения Социального фонда России по г. Москве и Московской области опровергли фейк о 13-й пенсии.

Вторая пенсия, которую получат в декабре 2025 года пенсионеры — это выплата за январь.

«Если гражданин получает пенсию через банк и график доставки совпадает с праздничными датами, выплата осуществляется досрочно», — пояснили в пресс-службе Отделения СФР по г. Москве и Московской области.

Информацию о том, что правительство не принимало постановление о введении новых выплат для пенсионеров, подтвердил «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян. «В преддверии зимних праздников в СМИ и соцсетях нередко появляется информация о 13-й пенсии или «новогодней премии» для пенсионеров. Однако следует четко понимать, что на федеральном уровне никаких новых законов о введении дополнительной — тринадцатой — пенсии не принималось», — отметил эксперт.

Что представляет собой вторая пенсия в декабре

В декабре пенсионеры действительно получат две пенсии. Первая, как и положено, придет в начале месяца, а вот вторая — накануне Нового года.

Речь идет о выплате пенсии за январь, которая традиционно перечисляется заранее — в конце декабря. Социальный фонд делает это для того, чтобы пенсионеры могли получить средства до новогодних каникул, когда банки и почтовые отделения не работают. Фактически это не доплата и не новая мера поддержки, а перенос срока выплаты, поэтому в январе повторного начисления не будет. Артем Багдасарян адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона»

Пенсия за январь приходит досрочно большинству пенсионеров в проактивном формате. Никаких заявлений для ее получения писать не требуется. Эти средства получат все, кому выплаты обычно поступают до 11-го числа месяца.

Бухгалтер, эксперт по налогам Ольга Белоус рассказала «Газете.Ru», что подобная практика применяется уже много лет.

«Хотя ее часто называют «13-й пенсией», юридически это не дополнительная выплата, а авансовый платеж за следующий месяц. То есть никаких «двойных» денег в этом случае не предусмотрено. Тем не менее, путаница в терминах регулярно вызывает волну слухов и фейковых сообщений — особенно в соцсетях и мессенджерах. Иногда появляются публикации о якобы новом законе или о «новогоднем подарке от президента». Но если заглянуть в официальные источники, становится ясно: речь идет лишь о переносе сроков», — подчеркнула Ольга Белоус.

Выплата в конце декабре придет пенсионерам, которые получают:

страховую,



социальную,



военную пенсию.

Как отметили в пресс-службе СФР, если вместе с пенсией человек получает другие выплаты из Социального фонда, они также будут перечислены досрочно.

Как изменится размер досрочной пенсии в декабре

Важно отметить, что пенсии за январь традиционно приходят в новом, проиндексированном размере. Если в прошлом году страховые пенсии выросли с 1 января на 7,3%, то в этом году индексация будет выше.

Как сообщил на заседании Государственной Думы глава Социального фонда России Сергей Чирков, с 1 января 2026 года повышение затронет страховые и социальные пенсии .

На сколько вырастут пенсии в 2026 году:

страховые пенсии повысят на 7,6%. Средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тыс. рублей. Мера затронет 38 млн человек.



повысят на 7,6%. Средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тыс. рублей. Мера затронет 38 млн человек. социальные пенсии вырастут на 6,8%. Средний размер пенсии для этих категорий достигнет 24,5 тыс. рублей. Мера затронет 3,5 млн граждан, включая детей с инвалидностью и инвалидов с детства.

В декабре всем получателям придут уже повышенные суммы.

Если в декабре пенсионер получил две выплаты подряд, не стоит ожидать повторения той же суммы в январе — это не ошибка, а запланированный перенос. Таким образом, никакой «тринадцатой» пенсии в законодательстве не существует. Это распространенное бытовое выражение, обозначающее раннюю выплату январской пенсии. Государство просто заботится о том, чтобы у пожилых людей были средства перед праздниками — но не добавляет отдельную ежемесячную или ежегодную доплату Ольга Белоус бухгалтер, эксперт по налогам

Чтобы избежать недоразумений, Ольга Белоус рекомендует проверять график выплат в своем отделении Социального фонда России или на портале «Госуслуги». Там указывается, за какой месяц начислена конкретная сумма.