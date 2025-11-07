На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Будет ли 13-я пенсия? Что это за выплата и кому она придет в 2025 году

Откуда пошли разговоры о тринадцатой пенсии и правда ли она существует
Автор: Эксперт:
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости
Тема 13-й пенсии как праздничной меры поддержки пожилых людей обсуждается регулярно в преддверии новогодних каникул. В этом году в сети вновь появились сообщения о двойной пенсии в декабре. При этом в конце года многим пенсионерам действительно придут выплаты, но у них есть свои особенности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Есть ли закон о 13-й пенсии в 2025 году Что представляет собой вторая пенсия в декабре Как изменится размер досрочной пенсии в декабре

Есть ли закон о 13-й пенсии в 2025 году

Уже не первый год накануне зимы в обществе начинают обсуждать необходимость введения 13-й пенсии по аналогии с 13-й зарплатой. Это стало бы хорошим подспорьем для уже неработающих граждан.

В День бабушек и дедушек 28 октября лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с предложением выплатить в декабре пенсионерам тринадцатую пенсию. Он отметил, что такая мера поддержки поможет людям старшего возраста приобрести подарки для детей и внуков. Такие заявления Сергей Миронов делал и ранее.

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя это предложение, отметила, что на данный момент в бюджете нет средств на реализацию такой инициативы. Чтобы выплатить «лишнюю» пенсию 43 миллионам пенсионеров понадобится около 1 трлн рублей.

Тем не менее, новости о 13-й пенсии продолжают распространяться в соцсетях и СМИ. Некоторые пишут, что указ о дополнительных выплатах в декабре якобы уже принят.

В пресс-службе Отделения Социального фонда России по г. Москве и Московской области опровергли фейк о 13-й пенсии.

Вторая пенсия, которую получат в декабре 2025 года пенсионеры — это выплата за январь.

«Если гражданин получает пенсию через банк и график доставки совпадает с праздничными датами, выплата осуществляется досрочно», — пояснили в пресс-службе Отделения СФР по г. Москве и Московской области.

Информацию о том, что правительство не принимало постановление о введении новых выплат для пенсионеров, подтвердил «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян. «В преддверии зимних праздников в СМИ и соцсетях нередко появляется информация о 13-й пенсии или «новогодней премии» для пенсионеров. Однако следует четко понимать, что на федеральном уровне никаких новых законов о введении дополнительной — тринадцатой — пенсии не принималось», — отметил эксперт.

Что представляет собой вторая пенсия в декабре

В декабре пенсионеры действительно получат две пенсии. Первая, как и положено, придет в начале месяца, а вот вторая — накануне Нового года.

Пенсия за январь приходит досрочно большинству пенсионеров в проактивном формате. Никаких заявлений для ее получения писать не требуется. Эти средства получат все, кому выплаты обычно поступают до 11-го числа месяца.

Бухгалтер, эксперт по налогам Ольга Белоус рассказала «Газете.Ru», что подобная практика применяется уже много лет.

«Хотя ее часто называют «13-й пенсией», юридически это не дополнительная выплата, а авансовый платеж за следующий месяц. То есть никаких «двойных» денег в этом случае не предусмотрено. Тем не менее, путаница в терминах регулярно вызывает волну слухов и фейковых сообщений — особенно в соцсетях и мессенджерах. Иногда появляются публикации о якобы новом законе или о «новогоднем подарке от президента». Но если заглянуть в официальные источники, становится ясно: речь идет лишь о переносе сроков», — подчеркнула Ольга Белоус.

Выплата в конце декабре придет пенсионерам, которые получают:

  • страховую,
  • социальную,
  • военную пенсию.

Как отметили в пресс-службе СФР, если вместе с пенсией человек получает другие выплаты из Социального фонда, они также будут перечислены досрочно.

Как изменится размер досрочной пенсии в декабре

Важно отметить, что пенсии за январь традиционно приходят в новом, проиндексированном размере. Если в прошлом году страховые пенсии выросли с 1 января на 7,3%, то в этом году индексация будет выше.

Как сообщил на заседании Государственной Думы глава Социального фонда России Сергей Чирков, с 1 января 2026 года повышение затронет страховые и социальные пенсии.

На сколько вырастут пенсии в 2026 году:

  • страховые пенсии повысят на 7,6%. Средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тыс. рублей. Мера затронет 38 млн человек.
  • социальные пенсии вырастут на 6,8%. Средний размер пенсии для этих категорий достигнет 24,5 тыс. рублей. Мера затронет 3,5 млн граждан, включая детей с инвалидностью и инвалидов с детства.

В декабре всем получателям придут уже повышенные суммы.

Чтобы избежать недоразумений, Ольга Белоус рекомендует проверять график выплат в своем отделении Социального фонда России или на портале «Госуслуги». Там указывается, за какой месяц начислена конкретная сумма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами