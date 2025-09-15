16 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

16 сентября в мире говорят о защите озонового слоя Земли. В этот день в 1987 году с целью сокращения опасных выбросов был подписан знаменитый Монреальский протокол. Сегодня свой праздник отмечают медицинские клоуны — волонтеры-аниматоры, которые дарят больным заряд хорошего настроения. По народному календарю — день Домны Доброродной, когда принято избавляться от домашнего хлама. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 сентября

Международный день охраны озонового слоя

Во второй половине ХХ века ученые обнаружили возрастающее антропогенное воздействие на озоновый слой Земли. Выяснилось, что максимальное влияние на него оказывают выбросы веществ из группы хлорфторуглеводородов. Это ведет к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья человека.

Важным шагом в борьбе с этой проблемой стало подписание 16 сентября 1987 года Монреальского протокола Венской конвенции «Об охране озонового слоя». Согласно документу, страны обязаны поэтапно сократить производство озоноразрушающих веществ, вплоть до полного его прекращения.

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Каждый год дата посвящается отдельной теме, связанной с выполнением Монреальского протокола. В этот день проводятся экологические акции и конференции. Ученые, общественные деятели, политики говорят о результатах исследований озонового слоя и о том, какие меры приняты для его сохранения.

День медицинских клоунов

16 сентября профессиональный праздник отмечают медицинские клоуны. Они приходят к пациентам больниц, чтобы оказать им психоэмоциональную поддержку. Чаще всего клоуны — это волонтеры или профессиональные аниматоры, которые занимаются добрым делом в свободное время.

Традиция больничной клоунады зародилась в США в конце 1980-х годов, когда активисты объединялись в группы и устраивали бесплатные представления в больницах. Инициатива имела терапевтический эффект. Постепенно такой формат помощи пациентам стал популярен в других странах. Медицинские клоуны работают во многих российских больницах и онкоцентрах.

День учреждения ордена Красного Знамени в России

16 сентября 1918 года декретом ВЦИК учрежден орден «Красное Знамя» РСФСР. Награду вручали за храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите молодого советского государства. Первыми орденоносцами стали герой Гражданской войны Василий Блюхер, командир 1-го Социалистического рабоче-крестьянского отряда ВЦИК Василий Панюшкин и командарм 2-й конной армии Филипп Миронов.

В 1924 году был учрежден общесоюзный орден Красного Знамени. Его могли получить не только граждане, но и военные корабли, воинские части, объединения и соединения — их называли «краснознаменными». В разное время орденом были награждены такие города, как Ленинград (Петроград), Волгоград, Севастополь, Ташкент, Грозный и другие.

Международный день интервенционной кардиологии

16 сентября 1977 года состоялась первая в мире коронарная ангиопластика (малоинвазивная процедура восстановления закупоренного сосуда). Ее провел немецкий врач Андреас Грюнциг. В честь этого знаменательного для медицины события в 2022 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН был учрежден Международный день интервенционной кардиологии (раздел кардиологии, который занимается катетерным лечением заболеваний сердца).

Благодаря методам интервенционной кардиологии выросла продолжительность жизни, улучшилось состояние пациентов со стенокардией, инфарктами, хронической ишемией и другими опасными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот день врачи ведут просветительскую работу, рассказывая пациентам о современных методах лечения болезней сердца и сосудов, факторах риска, осложнениях и профилактике.

close Shutterstock

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 сентября в других странах

День рождения Джульетты — Италия. Героиня трагедии Уильяма Шекспира стала покровительницей молодых влюбленных итальянцев. По легенде, Джульетта родилась 16 сентября 1284 года. В честь этого события в Вероне ежегодно проходят фестивали, костюмированные шествия и показы. Туристы стараются прикоснуться к статуе Джульетты, чтобы обрести настоящую любовь. Неподалеку от памятника расположен дом семьи Капулетти, где все желающие оставляют на стенах любовные записки. Администрации города даже пришлось установить специальные ящики для посланий.

День независимости — Мексика. В этот день страна отмечает годовщину мексиканской войны за независимость от испанских колониальных властей. Военные действия начались в селении Долорес 16 сентября 1810 года, а завершились только спустя 11 лет. Праздник начинают отмечать накануне вечером. Главная традиция — воссоздание событий тех дней. На площадях разыгрываются бои, а жители кричат: «Вива, Мексика!» В этот праздник чтят память народных героев, возглавивших освободительное движение.

День принца — Нидерланды. Ежегодный праздник символизирует открытие парламентского года. В третий вторник сентября королевская семья проезжает по улицам Гааги и останавливается у здания парламента. Там монарх приветствует народ, оглашает планы властей на год и состояние бюджета страны. Это событие вызывает интерес не только у жителей Гааги, но и у многочисленных туристов.

close Королевская семья прибывает в Королевский театр в Гааге в День принца, 17 сентября 2024 года IMAGO/Global Look Press

Религиозные праздники 16 сентября

День памяти священномученика Анфима, епископа Никомидийского

Священномученик Анфим жил в первой половине III века во времена великого гонения на христиан. По приказу императора язычники подожгли храм, где в праздник молились 20 тысяч христиан. Службу вел епископ Анфим. Тысячи верующих погибли в огне. Но христиане продолжали исповедовать веру ценой своей жизни. История сохранила имена никомидийских мучеников Дорофея, Мардония, Петра, Горгония, Евфимия, Домны и других святых.

Епископ Анфим, которому удалось спастись, скрывался по просьбе паствы в селении недалеко от Никомидии. Он обращался к христианам с посланиями, призывая их быть стойкими и мужественными. Когда одно из писем было перехвачено, на Анфима открыли охоту. В конце концов он предстал перед императором Максимианом и после долгих пыток был умерщвлен ударом меча.

16 сентября Русская православная церковь также чтит память: • преподобного Феоктиста Палестинского;

• блаженного Иоанна Власатого;

• мученицы Василиссы Никомидийской;

• священномученика Аристиона, епископа Александрийского.



В этот день церковь чествует Писидийскую икону Божией Матери.

День святой Ефимии

Католическая церковь 16 сентября вспоминает святую Ефимию Всехвальную, почитаемую в лике великомучеников. Она родилась в конце III века в греческом городе Халкидоне. Происходила из христианской семьи. Во время правления императора Диоклетиана ее и других христиан арестовали во время богослужения. Правитель пытался расположить к себе Ефимию подарками, уговаривая отречься от веры, но та не соглашалась. Ее жестоко пытали и в конце концов отдали на растерзание диким зверям.

По легенде, саркофаг с мощами Ефимиии был выброшен в море спустя пять веков после ее смерти. Он приплыл в хорватский город Ровинь, где в честь великомученицы воздвигли храм, а на колокольне установили ее статую. Святая Ефимия считается небесной покровительницей города.

Народные праздники и приметы 16 сентября

Домна Доброродная

Православная церковь чтит память святой мученицы Домны Никомидийской. В народном календаре праздник стал именоваться Домна Доброродная. По традиции в этот день наводили порядок в домах, сараях и амбарах, чтобы всю осень жить в достатке. Существовала поговорка: что уже не впрок стало — Домна вместе с картофельной ботвой на грядке сжигала. С этими словами хозяйки избавлялись от изношенных и ненужных вещей. Годную одежду перестирывали и заштопывали.

Старинные предметы обихода старались не выбрасывать, а относили на чердак или складывали в сарай. Крестьяне верили, что эти вещи хранят память семьи и оберегают домочадцев. Изношенные лапти вешали над калиткой, чтобы защитить жилище от сглаза.

Дом начинали готовить к надвигающимся холодам, переселялись из летних веранд внутрь теплой избы. Также в это время наблюдали за погодой. Если на Домну гремел гром, ждали теплую осень. А туман в полнолуние сулил ясную погоду в ближайшие дни.

Приметы

Чтобы привлечь удачу, нужно раздать старые вещи или сжечь их.

Смотреться в зеркало на Домну нужно как можно реже, иначе постигнут неудачи.

Вокруг дома нужно расставить старинные вещи, чтобы уберечься от сглаза.

Дождь после обеда — жди затяжного ненастья.

Какие исторические события произошли 16 сентября

1492 год — Христофор Колумб открыл Саргассово море во время первой экспедиции.



— Христофор Колумб открыл Саргассово море во время первой экспедиции. 1821 год — Российская империя подтвердила исключительные права на Аляску. Впоследствии территория была передана США.



— Российская империя подтвердила исключительные права на Аляску. Впоследствии территория была передана США. 1857 год — американец Джеймс Лорд Пирпонт получил авторские права на песню One Horse Open Sleigh, которую позже переименовали в Jingle Bells. Рождественская песенка была написана для школьного представления.



— американец Джеймс Лорд Пирпонт получил авторские права на песню One Horse Open Sleigh, которую позже переименовали в Jingle Bells. Рождественская песенка была написана для школьного представления. 1908 год — Уильям Дюрант основал компанию General Motors, ставшую одной из крупнейших в мире автомобильных корпораций.



— Уильям Дюрант основал компанию General Motors, ставшую одной из крупнейших в мире автомобильных корпораций. 1914 год — Государственная дума Российской империи приняла закон, запретивший продавать водку во время войны.



— Государственная дума Российской империи приняла закон, запретивший продавать водку во время войны. 1931 год — в Москве основан Государственный Академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова.



— в Москве основан Государственный Академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова. 1959 год — в США представили первый коммерческий копировальный аппарат Xerox 914.



— в США представили первый коммерческий копировальный аппарат Xerox 914. 1963 год — из Малайи, Сингапура, Саравака и Сабаха образовано государство Малайзия.



— из Малайи, Сингапура, Саравака и Сабаха образовано государство Малайзия. 1966 год — в Нью-Йорке открылось здание «Метрополитен Опера», премьерной постановкой стала опера «Антоний и Клеопатра».



— в Нью-Йорке открылось здание «Метрополитен Опера», премьерной постановкой стала опера «Антоний и Клеопатра». 1976 год — житель Еревана Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в водохранилище.

1978 год — в Иране произошло Табасское землетрясение, унесшее около 20 тысяч жизней.



— в Иране произошло Табасское землетрясение, унесшее около 20 тысяч жизней. 1983 год — Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство. Позже он станет губернатором Калифорнии.

close Global Look Press

1993 год — начались бои за Сухуми в Абхазии, которые историки называют одними из самых кровопролитных в грузино-абхазском конфликте.



— начались бои за Сухуми в Абхазии, которые историки называют одними из самых кровопролитных в грузино-абхазском конфликте. 1998 год — состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари».



— состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари». 1999 год — в Волгодонске произошел террористический акт. В результате взрыва погибли 19 человек, более 80 были госпитализированы.

Дни рождения и юбилеи 16 сентября

В 1387 году родился Генрих V — король Англии, который оказал большое влияние на ход Столетней войны.



— король Англии, который оказал большое влияние на ход Столетней войны. В 1745 году родился Михаил Кутузов — русский полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года.



— русский полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. В 1747 году родилась Наталья Загряжская — фрейлина Екатерины II, которая стала одним из прообразов Пиковой дамы из произведения Александра Пушкина.



— фрейлина Екатерины II, которая стала одним из прообразов Пиковой дамы из произведения Александра Пушкина. В 1777 году родился Натан Майер Ротшильд — финансист, основатель банкирского дома Ротшильда в Лондоне, член известной богатой династии.



— финансист, основатель банкирского дома Ротшильда в Лондоне, член известной богатой династии. В 1889 году родилась Мерседес Йеллинек — дочь австрийского предпринимателя Эмиля Йеллинека, в честь которой назвали автомобиль Mercedes.



— дочь австрийского предпринимателя Эмиля Йеллинека, в честь которой назвали автомобиль Mercedes. В 1900 году родился Иван Масленников — советский военный деятель, генерал армии, Герой Советского Союза.



— советский военный деятель, генерал армии, Герой Советского Союза. В 1924 году родилась Лорен Бэколл (настоящее имя — Бетти Джоан Перски) — актриса и обладательница премий «Оскар», «Сезар».



(настоящее имя — Бетти Джоан Перски) — актриса и обладательница премий «Оскар», «Сезар». В 1925 году родился Би Би Кинг (настоящее имя — Райли Би Кинг) — певец и гитарист из США по прозвищу «король блюза».



(настоящее имя — Райли Би Кинг) — певец и гитарист из США по прозвищу «король блюза». В 1927 году родился Питер Фальк — американский актер, продюсер, режиссер, сценарист, широко известен по роли лейтенанта Коломбо в одноименном детективном телесериале.



— американский актер, продюсер, режиссер, сценарист, широко известен по роли лейтенанта Коломбо в одноименном детективном телесериале. В 1936 году родился Михаил Кокшенов — советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

Кто отмечает день рождения

83 года исполняется Ангелине Вовк — диктору Центрального телевидения СССР, ведущей «Песни года», народной артистке России.



— диктору Центрального телевидения СССР, ведущей «Песни года», народной артистке России. 80 лет исполняется Евгению Петросяну — писателю-юмористу, артисту разговорного жанра, телеведущему, народному артисту России.

close Евгений Петросян Екатерина Лызлова/РИА Новости