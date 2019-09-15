«Кровь, крики, паника»: как террористы атаковали Волгодонск

Ровно 20 лет назад — 16 сентября 1999 года — в городе Волгодонск Ростовской области был подорван начиненный до отказа взрывчаткой грузовик «ГАЗ-53». Автомобиль стоял рядом с девятиэтажным жилым домом, жители которого мирно спали — на часах было около 6 часов утра. Никто из них не подозревал, что с этого дня их жизнь разделится на «до» и «после» теракта.

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«Слышу, как в один момент все затихает. Мертвая тишина. Ни птиц, ни улицы. Стало тяжело дышать. И тут очень страшный гул, грохот и звуки бьющегося стекла. Я почувствовал, как неожиданно меня накрыло осколками и одеяло стало еще тяжелее», — вспоминает в социальных сетях очевидец трагедии, которому на тот момент было всего восемь лет.

По словам молодого человека, их семья была на улице уже спустя несколько минут после взрыва. Там же постепенно собирались и остальные жильцы.

«Выбегают окровавленные люди, крики, паника. И только и слышно — теракт», — рассказывает он.

Взрывом была полностью разрушена фасадная часть дома, обвалилась часть перекрытия, были серьезно повреждены лестничные проемы. Под обломками здания погибли 18 человек, 89 получили тяжелые ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

Отголоски взрыва прокатились еще по двум близлежащим кварталам, повредив 37 жилых домов, отделение милиции, две школы, детский сад и здание библиотеки. Всего по официальным данным пострадавшими в результате теракта были признаны около 16 тыс. человек — среди них более тысячи детей.

Среди тех, кого затронул теракт, оказалась и Надежда Горбанева. В ночь на 16 сентября женщина довольно поздно легла спать — она заговорилась с приятельницей. Не успев толком уснуть, Надежда Горбанева внезапно очнулась от сильного удара — в этот момент в комнате разом вылетели все стекла.

«Говорят, холодно было, а я ничего не чувствовала. Я была в сознании, но ничего не видела. Помню только детское платье, колышущееся на высоком дереве. Все остальное — шум: сирены спасательных машин, людские крики и стоны, какой-то общий гул. Столько людей вокруг, и никто ничего не понимает», — приводит воспоминания женщины портал Nord-Ost.org.

Правоохранителям не составило труда установить личность владельца подорванного автомобиля — им оказался уроженец Азербайджана Аббаскули Искендеров. Однако сам мужчина был абсолютно не осведомлен о том, какой груз хранился в его машине.

По словам Искендерова, за несколько дней до теракта он познакомился с тремя мужчинами — уроженцами Северного Кавказа — на стоянке грузового автотранспорта в Волгодонске. Они объяснили новому знакомому, что привезли в город 10 тонн «картофеля на продажу» и предложили выкупить его грузовик «ГАЗ-53» по очень выгодной цене. Мужчина не отказался — ему вручили $300 и 2 000 рублей, после чего он должен был перегнать нагруженный автомобиль под свой дом и последить за ним до утра.

Так взрывчатое вещество огромной мощности оказалось 15 сентября около жилого дома № 35 на Октябрьском шоссе. До двух часов ночи за грузовиком, процесс продажи которого должен был завершиться на следующий день, наблюдала жена Искендерова. Остаток ночи сам мужчина спал в кабине машины, однако около шести утра отправился уйти домой погреться. Это спасло ему жизнь.

Позже специалисты установили, что погибших в результате взрыва могло быть еще больше, если бы не специально-разработанная сейсмоустойчивая конструкция домов, оказавшихся в эпицентре. Благодаря ей они сохранили несущие конструкции, рухнули только перекрытия.

Террористический акт в Волгодонске стал частью серии терактов, осуществленных в российских городах в сентябре 1999 года. До него взрывы прогремели в городе Буйнакске 4 сентября, в Москве 8 сентября на улице Гурьянова и 13 сентября на Каширском шоссе. В общей сложности жертвами террористов стали около 500 человек. Число пострадавших исчисляется тысячами.

Проанализировав остатки взрывчатки, следователи пришли к выводу, что все три теракта были подготовлены одной и той же группировкой. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах в Москве и Волгодонске – они были объединены в одно уголовное дело.

По данным следствия, непосредственными организаторами терактов были Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар — именно они создали преступную группировку, которая совместными усилиями изготовила свыше 14 тонн самодельного смесевого взрывчатого вещества для организации терактов на территории РФ. Оно было упаковано в мешки и переправлено в Москву и Волгодонск под видом сахара и картофеля.

Впоследствии Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар, как и другие семеро участников подготовки терактов, были ликвидированы спецслужбами РФ на территории Чечни, Грузии и Ингушетии. Непосредственные исполнители теракта в Волгодонске — Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов — в январе 2004 года были приговорены в пожизненному заключению. Их признали виновными в терроризме, незаконной перевозке, хранении и изготовлении взрывчатых веществ, участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство, а также в незаконном пересечении госграницы.

Правоохранителям было очевидно, что для противозаконных действий на территории РФ террористам была необходима помощь российских граждан. Одного из виновных вскоре нашли — им оказался милиционер Станислав Любичев.

По версии следствия, Любичев за взятку позволил проехать на территорию Кисловодска автомобилю «КамАЗ», водитель которого не имел сопроводительных документов на перевозимый груз. В его кузове в это время лежало несколько тонн взрывчатого вещества, замаскированного под мешки с сахаром. Позже милиционера приговорили к четырем годам лишения свободы за содействие террористам.

После взрыва администрация Волгодонска решила восстановить пострадавшие дома и заселить их жителей обратно. Демонтированы были только две наиболее поврежденные секции дома — остальные были реконструированы и сейчас представляют собой новое семиэтажное здание. Его адрес также был изменен на «Гагарина, 56а».

«Сейчас сложно представить наш страх, сложно и попытаться описать его. Нам запретили вселяться в дома сразу: боялись, что где-нибудь еще есть взрывчатка. Пока работали правоохранительные органы и спасатели, мы сами организовали народные дежурства», — вспоминает Надежда Горбанева страшные дни, последовавшие за 16 сентября 1999 года.

Спустя год после трагедии в память о погибших людях в Волгодонске был установлен мемориал: стелла с именами погибших и памятный знак — скорбящая женская фигура. Вокруг также разбит Сквер памяти. Все погибшие похоронены на городском кладбище № 2 — о том, что их жизни унес теракт, напоминает установленный рядом памятник.

«Совсем забыть об этой трагедии невозможно. Можно только немного отойти», — говорит Надежда.

Эхо трагедии до сих пор живет и в жизни местной жительницы Ирины Халай. «Здания отремонтировали, а людей — нет. У меня черепно-мозговая травма после теракта была и контузия, а мне написали «легкое увечье», — рассказывает Ирина.

С 2006 года Ирина Халай занимается защитой прав пострадавших от теракта. Под ее руководством действует общественная организация «Волга-Дон», в которой состоят 700 взрослых и 230 пострадавших от теракта детей.

«Про нас же никто не знает. В некоторых федеральных СМИ до сих пор ходит информация, что у нас 310 пострадавших. В то время как их больше 15 тысяч! 19 погибших — это, по сравнению с другими терактами, не так много. Самый забытый теракт», — говорит Халай.

В этом году 16 сентября в 5.50 — это точное время, когда раздался взрыв, — у памятника погибшим прошла панихида. Представитель городской администрации накануне рассказал РИА «Новости», что каждый год сюда приходят люди, пострадавшие при теракте, и сотрудники экстренных служб, первыми оказавшиеся на месте трагедии. Депутат 25-го микрорайона Волгодонска Виталий Цуканов сообщил агентству, что к 20-летней годовщине со дня теракта Сквер памяти благоустроили. Работы оплатила Ростовская атомная электростанция — ее работники жили во взорванном доме.