45 лет подвигу спортсмена-подводника на Ереванском водохранилище

45 лет назад спортсмен-подводник Шаварш Карапетян спас десятки людей из троллейбуса, упавшего в Ереванское водохранилище. После этого он заболел пневмонией, осложненной сепсисом, так как был изрезан осколками разбитого окна, и в конечном счете ушел из спорта.

16 сентября 1976 года советский спортсмен Шаварш Карапетян, занимавшийся подводным плаваньем, совершил подвиг, сделавший его имя легендарным. В тот день вместе со своей группой он пробегал ежедневную многокилометровую дистанцию, когда на его глазах с дамбы в Ереванское водохранилище упал троллейбус, наполненный людьми. Не раздумывая и на бегу сбрасывая тренировочный костюм, Шаварш бросился спасать людей. В составе его группы с ним были тренер, брат и молодые девчонки, но всем им Шаварш приказал оставаться на берегу, принимать и откачивать людей.

Спортсмену пришлось нырять на десятиметровую глубину при температуре 12–14°, причем вода была не только мутной от поднявшегося со дна ила, но и отравлена ядовитыми стоками от ближайшего предприятия.

close 100% Шаварш Карапетян, 1983 год Олег Макаров/РИА «Новости»

Троллейбус скрылся под водой, однако сильно перекосился, и в задней его части оставался воздушный пузырь, где скопились люди, не умевшие плавать и нахлебавшиеся воды. Шаварш сначала пытался найти у людей на берегу какой-нибудь лом, но поняв, что время уходит, стал разбивать заднее окно троллейбуса ногами. Стекло оказалось обычным, не автомобильным, иначе разбить бы его не удалось, но разбивая окно Шаварш сильно порезался, не прекратив при этом спасать людей. Одно за другим он доставал людей из троллейбуса, раз в 20-30 секунд поднимаясь на поверхность с очередной ношей и передавая нахлебавшихся воды, тем, кто откачивал их на берегу и на подоспевших лодках, позволяя себе сделать лишь по пять глотков воздуха. Когда дыхание сбилось, в полуобморочном состоянии достал вместо человека подушку от сидения и очень переживал впоследствии, что это могла бы быть еще чья-то жизнь.

Брат и тренер помогали спасать людей на берегу, а Шаварш нащупывал очередного невидимого человека в салоне, отталкивался от троллейбуса и выныривал. За двадцать минут ему удалось вытащить 35-36 пассажиров из 92, находившихся в троллейбусе. Из них удалось откачать 20 человек. Всего спаслись 46 человек — ровно половина.

В интервью журналу «Родина» в 2016 году Шаварш так объяснял свои решения: «Сразу сказал ребятам, чтобы не вздумали прыгать за мной, тем более нырять. Толик, второй мой брат, в тот день сдавал экзамен в ГАИ и пропускал тренировку. Поэтому я лишь Камо разрешил войти в воду, чтобы наверху принимал у меня людей. Утопающие порой ведут себя неадекватно, цепляются за все живое и невольно тащат на дно спасателей. А у нас в команде были молоденькие девчонки, по сути, дети. В свои 23 года я чувствовал себя вожаком, который отвечает за других, поэтому велел, чтобы все вместе с тренером ждали на берегу».

Часть людей, умеющих плавать, сумела самостоятельно покинуть салон. Одна из спасшихся девушек, бывшая пловчиха, рассказала, что в троллейбусе разгорелся конфликт между водителем и одним из пассажиров. И тот и другой были бывшими уголовниками. Пассажир требовал его высадить на дамбе, водитель отказал в резкой форме, получил удар разводным ключом и потерял управление. Оба, и водитель, и этот пассажир, не сумели спастись.

«Я нырял, доставал из салона троллейбуса человека, поднимал к поверхности, где его подхватывал мой брат Камо и передавал по цепочке, — рассказывал Шаварш. — Берег находился в 25 м, их надо было преодолеть. Там пострадавших старались привести в чувство, откачивали, их ждали кареты «скорой помощи», которые развозили всех по клиникам...»

close 100% Троллейбус, который упал в Ереванское водохранилище, 1976 год Герберт Багдасарян/ТАСС

Сам троллейбус чуть погодя вытащили автокраном, который распорядился пригнать отец Шаварша, работавший директором автобазы Минпромстроя. Крюки попросили подцепить того же Шаварша, что ему удалось сделать со второго раза. Через 45 минут не только пассажиры (живые и мертвые), но и троллейбус был на берегу. По окончании спасательной операции спортсмена в тяжелом состоянии увезли в больницу. У него развилась двусторонняя пневмония, отягощенная сепсисом от полученных ранений. Он пролежал в больнице 45 дней, причем долгое время не могли сбить сорокаградусную температуру, а после выписки спортсмен еще долгое время пытался восстановить здоровье. После воспаления в легких образовались спайки, каждый глубокий вдох давался с трудом, вызывая удушливый кашель.

Как потом рассказывал сам Шаварш, в тот роковой день он должен был состязаться на международных соревнованиях подводных пловцов в Ганновере, однако в результате интриг эта поездка сорвалась — ему якобы не успели оформить загранпаспорт, — он вернулся из Москвы в Ереван и решил посвятить освободившееся время тренировкам.

close 100% Ереванское озеро. Дорога, с которой 16 сентября 1976 года, потеряв управление, в воду упал троллейбус Олег Макаров/РИА «Новости»

После случая с троллейбусом врачи не рекомендовали ему заниматься плаванием, поскольку в легких скапливалась мокрота, от которой можно было задохнуться, однако спортсмен все же сумел на какое-то время набрать форму и не только выиграть свои последние соревнования в 1977 году, завоевав титул чемпиона Европы, но и поставить новый мировой рекорд в плавании с аквалангом на дистанции 400 м — 11-й в своей карьере. После этого из-за подорванного здоровья он все же ушел из спорта.

Шаварш Карапетян родился 19 мая 1953 года в армянском Кировакане (ныне — Ванадзор) и к 24 годам стал 7-кратным чемпионом СССР, 17-кратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы. В Ереван его семья переехала в 1964 году, там он окончил 8 классов и автомеханический техникум, после чего в 1975–1976 годах служил в одной из частей Бакинского округа ПВО. Помимо случая с троллейбусом он неоднократно бросался всем на выручку и спасал людей. 8 января 1974 года при возвращении со спортивной базы Цахкадзор в Ереван он остановил катящийся в ущелье автобус с 30 пассажирами, из которого вышел водитель, — сумел пролезть в кабину и дотянуться до руля. 15 февраля 1985 года бросился тушить пожар в ереванском спортивно-концертном комплексе на холме Цицернакаберд, наглотался там ядовитого газа, едва не умер и попал в реанимацию.

Историю с троллейбусом армянскому руководству удалось замять, однако в начале 1980-х она стала известна московским журналистам, которые рассказали о подвиге Шаварша Карапетяна в «Комсомольской правде» и в «Литературной газете». Спортсмена наградили орденом «Знак Почета», небольшой денежной премией, а также почетным знаком Международного комитета Fair Play «За честную игру».

close 100% Шаварш Карапетян после специального показа документального фильма «Пловец» в рамках проекта «Олимпийские встречи РИА Новости», 2013 год Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Журналисты требовали присвоить Карапетяну звание Героя Советского Союза, однако высшее руководство решило, что это уже перебор. Сам Шаварш признавался, что ничуть об этом не жалеет: «С удостоверением Героя мне без очереди продавали бы билеты на поезд и самолет, но вряд ли я приобрел бы ту народную любовь, в которой купаюсь по сей день. Поверьте, это намного дороже. Люди понимают: я недополучил от власти, и еще лучше ко мне относятся, словно пытаясь компенсировать все теплым отношением. У нас любят обиженных...»

В 1993 году из-за тяжелой экономической ситуации в Армении Карапетян переехал в Москву. В октябре 2013 года он принял участие в эстафете Олимпийского огня и снова попал под прицел прессы, так как именно в его руках погас факел, что сочли дурным знаком. Впрочем, именно этот случай позволил напомнить новым поколениям граждан России, кто такой этот одышливый полноватый «спортивный функционер», что он сделал для людей, чем пожертвовал.