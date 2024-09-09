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Хирурги успешно пересадили пациенту глазное яблоко и лицо

JAMA: врачи пересадили человеку глазное яблоко, сохранив кровоток в нем

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Unsplash

Ученые впервые пересадили человеку глаз и лицо одновременно. Хотя вернуть зрение пациенту не удалось, кровообращение глаза оказалось нормальным. Это может стать шагом вперед к пересадке глазного яблока для восстановления зрения, отметили авторы отчета в журнале JAMA.

Выполнившие пересадку хирурги сообщили, что пересаженное глазное яблоко сохранило жизнеспособность. У пациента не наблюдалось реакции отторжения, а также сохранилась способность сетчатки реагировать на свет.

«Хотя у реципиента не восстановилось зрение, пересаженный глаз сохранил нормальное давление, хороший кровоток и некоторую оставшуюся структуру и функции сетчатки. Многие эксперты не думали, что мы достигнем даже этого, но мы успешно пересадили и сохранили глаз без иммунного отторжения. Следующая задача — понять, как восстановить зрение», — отметил хирург Эдуардо Д. Родригес.

До этого врачи провели сложную операцию по пересадке кожи и сосудов россиянке с головой, «приклеенной» к шее из-за ожогов.

Ранее ученые создали искусственные мышцы для бегающих и прыгающих роботов.

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