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Весенний призыв в армию — 2025: кто отправится служить, а кому положена отсрочка

Как пройдет весенний призыв в армию в 2025 году: что нужно знать призывнику
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
1 апреля 2025 года стартует очередной весенний призыв в российскую армию. В минувшем году в ходе весенней кампании на службу отправились 150 тысяч мужчин, примерно такое же количество призывников отправится служить и этой весной. Какие особенности призыва действуют в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов, проигнорировавших повестку, — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинается весенний призыв - 2025 Особенности весеннего призыва в 2025 году Как вручается повестка Штрафы и ограничения для уклонистов Кому положена отсрочка от службы Кто освобождается от службы в армии Нюансы прохождения медкомиссии

Когда начинается весенний призыв - 2025

Совсем скоро в России стартует весенняя призывная кампания. Она регламентируется федеральным законом от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе».

Во время прошлого весеннего призыва в 2024 году в армию отправились 150 тыс. человек. Точное количество призывников в этом году будет известно после подписания президентом специального указа. Обычно это происходит 31 марта.

Все призывники отправятся в войска на один год — такова по закону продолжительность военной службы по призыву.

Особенности весеннего призыва в 2025 году

За последние годы было принято несколько законодательных инициатив, изменивших порядок призыва на срочную службу. Главных нововведений два.

Призывной возраст

В 2024 году призывной возраст был увеличен – теперь он составляет 18-30 лет. Ранее верхняя граница призывного возраста составляла 27 лет. Эта норма для отбора призывников действовала с 1967 года и долгое время не менялась.

Запуск электронного реестра повесток

В 2023 году Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета. А в сентябре прошлого года в России в тестовом режиме заработал реестр воинского учета и реестр повесток. Во время осеннего призыва 2024 года электронные уведомления получали жители трех регионов страны: республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей.

Этой весной тестовая система рассылки электронных повесток будет работать одновременно с классическими бумажными уведомлениями. Однако, в каких именно регионах будут рассылаться электронные повестки, пока не известно. На данный момент на сайте реестра сообщается о проверке Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл.

После полноценного запуска новой системы повестки будут рассылать через Госуслуги по всей стране. При этом традиционные виды уведомлений — в бумажном виде и через работодателя также останутся в силе.

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Как вручается повестка

Согласно Закону о воинской обязанности и военной службе (ст. 31), повестка может быть вручена тремя способами:

  • Лично под расписку по месту жительства, работы или учебы.
  • Размещается в электронном Реестре повесток.
  • Отправляется заказным письмом по Почте России.

Повестка считается врученной:

  • После подписи призывника, удостоверяющей получение документа лично.
  • Через семь дней с даты размещения в реестре повесток.
  • В день вручения заказного письма.
  • В день отказа от получения лично или по почте — в случае такого отказа.

Проверить, пришла ли на ваше имя повестка, можно на государственном сайте реестрповесток.рф. Пока эта возможность доступна только для тех регионов, которые участвуют в тестовой системе электронных повесток. Чтобы проверить наличие повестки на ваше имя, нужно авторизоваться на сайте с помощью учетной записи от Госуслуг через ЕСИА.

Адвокат Коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Артем Багдасарян обратил внимание в разговоре с «Газетой.Ru», что повестка не считается врученной, если документ не получен лично. Например, если повестку оставили в почтовом ящике или передали через родственников, то юридической силы она не имеет и явка в военкомат не обязательна.

Штрафы и ограничения для уклонистов

После получения повестки — неважно, бумажной или электронной — призывник обязан явиться в военкомат в срок, указанный в документе. Игнорирование повестки будет расцениваться как уклонение. А это уже влечет различные санкции со стороны государства.

За неявку в военкомат по повестке — штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Его размер кратно вырос в 2024 году. Раньше наказание было менее суровым — от 500 то 3 тыс. рублей.

Кроме того, штрафы предусмотрены за:

  • несообщение в военкомат об изменении данных (семейного положения, места жительства и др.) — 1-5 тыс. руб.;
  • выезд за границу на срок более шести месяцев без уведомления — 5-15 тыс. руб.;
  • уклонение от медкомиссии — 15-25 тыс. руб.

Если не прийти в военкомат в течение 20 календарных дней от даты явки, указанной в повестке, на призывника начнет распространяться ряд серьезных ограничений:

  • запрет на управление транспортом;
  • запрет на регистрацию транспорта и недвижимости;
  • невозможность взять кредит или заем;
  • запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого.

В течение суток после явки в военкомат все наложенные ограничения снимаются.

Кому положена отсрочка от службы

Получение повестки еще не означает, что молодой человек после явки в военкомат будет отправлен на службу. Есть довольно большая категория призывников, которым положена отсрочка от армии. К ним относятся:

  • учащиеся школ и лицеевдостигшие 18 лет во время обучения в школе или лицее, студенты колледжей, техникумов, вузов, а также аспиранты и ординаторы.
  • признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • постоянно ухаживающие за немощными близкими родственниками (отцом, матерью, женой и т.д.);
  • опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата или сестры;
  • отцы, воспитывающие ребенка в одиночку;
  • имеющие двух и более детей или одного ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
  • имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
  • поступившие на службу в Росгвардию, Государственную противопожарную службу, органы внутренних дел, таможню, прокуратуру, а также в ряд других ведомств;
  • избранные депутаты Госдумы РФ, депутаты представительных органов муниципальных образований или главы муниципальных образований;
  • зарегистрированные кандидаты на выборные должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления;
  • IT-специалисты.

Управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что если у призывника есть право на отсрочку, важно действовать заранее.

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Кто освобождается от службы в армии

От срочной службы в армии можно получить не только временную отсрочку. Некоторых молодых людей по закону могут полностью освободить от призыва. Главное отличие между отсрочкой и освобождением в том, что последнее дается один раз и навсегда. На него могут рассчитывать:

  • те, кто не может служить по состоянию здоровья — это самая распространенная причина освобождения от службы;
  • кандидаты и доктора наук;
  • отслужившие в армии в другом государстве (но только если это предусмотрено международным договором);
  • сыновья или родные братья военнослужащих, погибших во время службы по призыву или военных сборов;
  • отбывающие наказание в местах лишения свободы, занятых на обязательных или исправительных работах, а также те, в отношении кого ведется следствие или возбуждено уголовное дело;
  • имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

Кроме того, начиная с этой весенней кампании правительство РФ освободит от призыва на срочную службу мужчин, которые принимали участие в боевых действиях против украинских сил в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Нюансы прохождения медкомиссии

Один из самых важных этапов призыва — медкомиссия, во время которой проверяют здоровье призывников. Комиссия определяет, годен ли молодой человек к военной службе, если да, то в каких войсках. Она дает временные отсрочки по состоянию здоровья или полное освобождение от службы.

Каждому призывнику присваивается одна из пяти категорий годности:

  • А — годен к военной службе;
  • Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
  • В — ограниченно годен к военной службе;
  • Г — временно не годен к военной службепредоставляется отсрочка на 6-12 месяцев;
  • Д — не годен к военной службе.

Адвокат коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Артем Багдасарян рассказал, что медкомиссия в военкомате принимает справки как из государственных, так и частных медучреждений, если они имеют лицензию. Однако заключение военкомата может требовать дополнительных обследований в указанных ими клиниках. Для подтверждения диагноза понадобятся выписки из медицинских карт, результаты анализов и заключения врачей.

Если комиссия признала призывника годным, но он с этим решением не согласен, можно обратиться в вышестоящий военкомат или суд.

Юрист Юрий Митин добавил, что медицинские документы, полученные в частных клиниках, могут быть приняты, однако военкомат не всегда доверяет таким справкам и может назначить дополнительное обследование в государственном медучреждении. Чтобы избежать проблем, стоит заранее подготовить медицинские выписки, заключения специалистов и пройти обследования в государственных учреждениях», посоветовал юрист.

Если у призывника или его родителей возникли какие-либо вопросы по теме призыва на военную службу, они могут обратиться на горячую линию Минобороны РФ.

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