Весенний призыв в армию — 2025: кто отправится служить, а кому положена отсрочка

Как пройдет весенний призыв в армию в 2025 году: что нужно знать призывнику

1 апреля 2025 года стартует очередной весенний призыв в российскую армию. В минувшем году в ходе весенней кампании на службу отправились 150 тысяч мужчин, примерно такое же количество призывников отправится служить и этой весной. Какие особенности призыва действуют в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов, проигнорировавших повестку, — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинается весенний призыв - 2025

Совсем скоро в России стартует весенняя призывная кампания. Она регламентируется федеральным законом от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе».

С 1 апреля по 15 июля продлится весенняя призывная кампания в 2025 году

Во время прошлого весеннего призыва в 2024 году в армию отправились 150 тыс. человек. Точное количество призывников в этом году будет известно после подписания президентом специального указа. Обычно это происходит 31 марта.

Все призывники отправятся в войска на один год — такова по закону продолжительность военной службы по призыву.

Исключения в сроках призыва • Педагоги призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.

• Сельские жители, занятые на посевных работах, весной на службу не призываются. На эту категорию граждан распространяется только осенний призыв: с 15 октября по 31 декабря.

• Для жителей Крайнего Севера и граждан, проживающих в отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, весенний призыв начинается 1 мая. Осенний призыв также начинается для них позже — с 1 ноября.

Особенности весеннего призыва в 2025 году

За последние годы было принято несколько законодательных инициатив, изменивших порядок призыва на срочную службу. Главных нововведений два.

Призывной возраст

В 2024 году призывной возраст был увеличен – теперь он составляет 18-30 лет. Ранее верхняя граница призывного возраста составляла 27 лет. Эта норма для отбора призывников действовала с 1967 года и долгое время не менялась.

Запуск электронного реестра повесток

В 2023 году Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета. А в сентябре прошлого года в России в тестовом режиме заработал реестр воинского учета и реестр повесток. Во время осеннего призыва 2024 года электронные уведомления получали жители трех регионов страны: республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей.

Этой весной тестовая система рассылки электронных повесток будет работать одновременно с классическими бумажными уведомлениями. Однако, в каких именно регионах будут рассылаться электронные повестки, пока не известно. На данный момент на сайте реестра сообщается о проверке Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл.

После полноценного запуска новой системы повестки будут рассылать через Госуслуги по всей стране. При этом традиционные виды уведомлений — в бумажном виде и через работодателя также останутся в силе.

close Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Как вручается повестка

Согласно Закону о воинской обязанности и военной службе (ст. 31), повестка может быть вручена тремя способами:

Лично под расписку по месту жительства, работы или учебы.



Размещается в электронном Реестре повесток.



Отправляется заказным письмом по Почте России.

Повестка считается врученной:

После подписи призывника, удостоверяющей получение документа лично.



Через семь дней с даты размещения в реестре повесток.



В день вручения заказного письма.



В день отказа от получения лично или по почте — в случае такого отказа.

Проверить, пришла ли на ваше имя повестка, можно на государственном сайте реестрповесток.рф. Пока эта возможность доступна только для тех регионов, которые участвуют в тестовой системе электронных повесток. Чтобы проверить наличие повестки на ваше имя, нужно авторизоваться на сайте с помощью учетной записи от Госуслуг через ЕСИА.

Адвокат Коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Артем Багдасарян обратил внимание в разговоре с «Газетой.Ru», что повестка не считается врученной, если документ не получен лично. Например, если повестку оставили в почтовом ящике или передали через родственников, то юридической силы она не имеет и явка в военкомат не обязательна.

Что касается электронного реестра, с 1 ноября 2024 года уведомления через Госуслуги считаются врученными через семь дней после публикации. Игнорирование таких повесток влечет штрафы и ограничения. Например, запрет на выезд. Артем Багдасарян адвокат Коллегии адвокатов «Диктатура Закона»

Штрафы и ограничения для уклонистов

После получения повестки — неважно, бумажной или электронной — призывник обязан явиться в военкомат в срок, указанный в документе. Игнорирование повестки будет расцениваться как уклонение. А это уже влечет различные санкции со стороны государства.

За неявку в военкомат по повестке — штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Его размер кратно вырос в 2024 году. Раньше наказание было менее суровым — от 500 то 3 тыс. рублей.

Кроме того, штрафы предусмотрены за:

несообщение в военкомат об изменении данных (семейного положения, места жительства и др.) — 1-5 тыс. руб.;



выезд за границу на срок более шести месяцев без уведомления — 5-15 тыс. руб.;



уклонение от медкомиссии — 15-25 тыс. руб.

Если не прийти в военкомат в течение 20 календарных дней от даты явки, указанной в повестке, на призывника начнет распространяться ряд серьезных ограничений:

запрет на управление транспортом;



запрет на регистрацию транспорта и недвижимости;



невозможность взять кредит или заем;



запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого.

В течение суток после явки в военкомат все наложенные ограничения снимаются.

Кому положена отсрочка от службы

Получение повестки еще не означает, что молодой человек после явки в военкомат будет отправлен на службу. Есть довольно большая категория призывников, которым положена отсрочка от армии. К ним относятся:

учащиеся школ и лицеев достигшие 18 лет во время обучения в школе или лицее , студенты колледжей, техникумов, вузов, а также аспиранты и ординаторы.



, студенты колледжей, техникумов, вузов, а также аспиранты и ординаторы. признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;



постоянно ухаживающие за немощными близкими родственниками (отцом, матерью, женой и т.д.);



опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата или сестры;



отцы, воспитывающие ребенка в одиночку;



имеющие двух и более детей или одного ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;



имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;



поступившие на службу в Росгвардию, Государственную противопожарную службу, органы внутренних дел, таможню, прокуратуру, а также в ряд других ведомств;



избранные депутаты Госдумы РФ, депутаты представительных органов муниципальных образований или главы муниципальных образований;



зарегистрированные кандидаты на выборные должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления;



IT-специалисты.

Управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что если у призывника есть право на отсрочку, важно действовать заранее.

close Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Документы, подтверждающие основания для отсрочки, должны быть собраны и предоставлены в военкомат до начала призывной кампании. В противном случае может возникнуть ситуация, когда призывник будет вызван на заседание призывной комиссии, а необходимые документы у него отсутствуют. Юрий Митин управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита»

Кто освобождается от службы в армии

От срочной службы в армии можно получить не только временную отсрочку. Некоторых молодых людей по закону могут полностью освободить от призыва. Главное отличие между отсрочкой и освобождением в том, что последнее дается один раз и навсегда. На него могут рассчитывать:

те, кто не может служить по состоянию здоровья — это самая распространенная причина освобождения от службы;



кандидаты и доктора наук;



отслужившие в армии в другом государстве (но только если это предусмотрено международным договором);



сыновья или родные братья военнослужащих, погибших во время службы по призыву или военных сборов;



отбывающие наказание в местах лишения свободы, занятых на обязательных или исправительных работах, а также те, в отношении кого ведется следствие или возбуждено уголовное дело;



имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

Кроме того, начиная с этой весенней кампании правительство РФ освободит от призыва на срочную службу мужчин, которые принимали участие в боевых действиях против украинских сил в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Нюансы прохождения медкомиссии

Один из самых важных этапов призыва — медкомиссия, во время которой проверяют здоровье призывников. Комиссия определяет, годен ли молодой человек к военной службе, если да, то в каких войсках. Она дает временные отсрочки по состоянию здоровья или полное освобождение от службы.

Каждому призывнику присваивается одна из пяти категорий годности:

А — годен к военной службе;



— годен к военной службе; Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;



— годен к военной службе с незначительными ограничениями; В — ограниченно годен к военной службе;



— ограниченно годен к военной службе; Г — временно не годен к военной службе предоставляется отсрочка на 6-12 месяцев ;



— временно не годен к военной службе ; Д — не годен к военной службе.

Адвокат коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Артем Багдасарян рассказал, что медкомиссия в военкомате принимает справки как из государственных, так и частных медучреждений, если они имеют лицензию. Однако заключение военкомата может требовать дополнительных обследований в указанных ими клиниках. Для подтверждения диагноза понадобятся выписки из медицинских карт, результаты анализов и заключения врачей.

Если комиссия признала призывника годным, но он с этим решением не согласен, можно обратиться в вышестоящий военкомат или суд.

Один из частых вопросов, которые волнуют призывников: «Одинаково ли медкомиссия относится к справкам, выданным частными и государственными медучреждениями?». Важно отметить, что медицинская комиссия оценивает состояние здоровья призывника, опираясь на собственные заключения, а не на принесенные справки, вне зависимости от того кем они были выданы. Артем Багдасарян адвокат Коллегии адвокатов «Диктатура Закона»

Юрист Юрий Митин добавил, что медицинские документы, полученные в частных клиниках, могут быть приняты, однако военкомат не всегда доверяет таким справкам и может назначить дополнительное обследование в государственном медучреждении. Чтобы избежать проблем, стоит заранее подготовить медицинские выписки, заключения специалистов и пройти обследования в государственных учреждениях», посоветовал юрист.

Весенний призыв – процесс с четкими юридическими рамками. Для призывников важно не игнорировать свои обязанности, но и защищать права, если они имеют основания для отсрочки или освобождения от службы. Юрий Митин управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита»

Если у призывника или его родителей возникли какие-либо вопросы по теме призыва на военную службу, они могут обратиться на горячую линию Минобороны РФ.