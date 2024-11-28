Как спастись от скуки: 80+ идей, чем себя занять в свободное время Чем заняться, когда скучно — от развлечений до полезных дел по дому

Тривиальная скука может стать двигателем для новых идей и подстегнуть открыть для себя что-то необычное. Все в ваших руках. Попробуйте то, чего вы еще не делали, возможно, это станет вашим новым хобби, которое долго не даст вам скучать. Какая-то идея из нашего списка вас точно привлечет. Или закрывайте глаза, тыкайте в экран и выбирайте наугад, чем заняться — это само по себе будет забавным развлечением.