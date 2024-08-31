Топ-50 фильмов всех времен по версии IMDb, которые стоит посмотреть каждому

Оценки критиков, престижные награды, кассовые сборы — все это важные факторы, на основе которых мы делаем выводы о качестве кинофильма. Но есть еще один, пожалуй, наиболее объективный, — рейтинг IMDb, крупнейшей базы данных о фильмах, сериалах, режиссерах и актерах. Платформа ведет список лучших фильмов мира, который формируется на основе оценок пользователей. Топ-50 самых популярных картин мирового кинематографа по версии IMDb — в подборке «Газеты.Ru».

Что такое IMDb

IMDb (Internet Movie Database) — крупнейшая в мире онлайн-база данных о фильмах, сериалах, актерах и режиссерах. Она содержит информацию о более чем 8 млн кинокартин, анимационных фильмов, сериалов. Главное преимущество IMDb – возможность оценить фильм каждому пользователю. Рейтинг формируется на основе средних оценок от миллионов зрителей со всего мира.

Почему этому рейтингу доверяют?

Объективность. Рейтинг не зависит от чьего-то мнения или интересов, это оценка фильма огромным количеством людей.



Рейтинг не зависит от чьего-то мнения или интересов, это оценка фильма огромным количеством людей. Масштаб. IMDb охватывает почти все фильмы, можно сравнить оценки разных картин мирового кино.



IMDb охватывает почти все фильмы, можно сравнить оценки разных картин мирового кино. Доступность. Рейтинг IMDb — открытая информация для всех пользователей, его можно легко проверить и сравнить с другими рейтингами.

Конечно, IMDb не безупречный инструмент. Есть фильмы с высоким рейтингом, которые не нравятся киноведам и критикам, и наоборот. Но в целом, он дает хорошее представление о том, какие кинокартины пользуются наибольшей популярностью и признанием у зрителей.

Список лучших фильмов IMDb

Платформа ведет список 250 лучших фильмов, который составляется на основе оценок зарегистрированных пользователей сайта. Расчет рейтинга картины производится по сложной формуле: в ней учитывается не только средняя оценка фильма по десятибалльной шкале, но и число голосов, отданных за фильм, средняя оценка среди всех фильмов и минимальное количество голосов для включения в рейтинг, оно составляет 25 тыс. При этом учитываются только оценки зарегистрированных пользователей, которые голосуют постоянно.

В первой десятке картин с самым высоким рейтингом IMDb — «Побег из Шоушенка», «Крестный отец» и «Крестный отец 2», «Темный рыцарь», «12 разгневанных мужчин», «Список Шиндлера», «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво», «Властелин колец: Братство кольца», «Хороший, плохой, злой».

close Кадр из фильма «Крестный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы Paramount Pictures

Наиболее часто в топ-250 встречаются имена таких режиссеров, как Кристофер Нолан (8 фильмов), Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Стэнли Кубрик (по 7 фильмов), Альфред Хичкок, Акира Куросава (по 6 фильмов), Чарли Чаплин, Билли Уайлдер, Квентин Тарантино (по 5 фильмов).

Приводим 50 лучших художественных фильмов по версии IMDb.

Фильмы с 1920 по 1939 год

Новые времена

Год выпуска: 1936

Страна: США

Жанр: кинокомедия, драма, романтический фильм

Режиссер: Чарли Чаплин

Рейтинг IMDb: 8,5

Трагикомедия о Бродяге, пытающемся выжить во времена Великой депрессии и найти свое место в новом индустриальном обществе. Главный герой честно старается работать в современной корпорации, где его функция — мгновенно закручивать гайки на деталях, проходящих по конвейеру. Начальник требует еще больше увеличить скорость работы. Из-за этого у Бродяги случается нервный срыв. После лечения он вновь попадает в нелепую ситуацию: его ловят как зачинщика рабочей демонстрации и отправляют в тюрьму. После разных перипетий он оказывается на свободе и встречает свою любовь. Вместе с девушкой он спасается от полиции и тюрьмы, находит и теряет работу и продолжает мечтать о счастье в бездушном и черством мире.

Чем интересен фильм «Новые времена»

Классика немого кино. Изначально фильм планировался как звуковой, но Чаплин так и не смог представить своего героя говорящим. Для него более выразительным и точным был язык пантомимы.



В основе сюжета — реальный рассказ американского журналиста, который поведал Чарли Чаплину о том, что на заводах Детройта рабочие, стоящие у конвейера, заболевают нервными расстройствами.



По первоначальному сценарию приключения Бродяги должны были закончиться трагически. Но в процессе работы над фильмом Чаплин стал склоняться к оптимистическому финалу, поверив в то, что человечность в конце концов победит жестокость мира.

«Огни большого города»

Год выпуска: 1931

Страна: США

Жанр: трагикомедия, мелодрама

Режиссер: Чарли Чаплин

Рейтинг IMDb: 8,5

Главный герой Бродяга влюбляется в слепую девушку, торгующую цветами. Та думает, что перед ней богатый покупатель. Бродяга отдает ей за цветок последние деньги. Он узнает, что девушке можно вернуть зрение, сделав операцию, но для этого нужны средства. Бродяга берется за любую работу — метет улицы, боксирует на ринге. По счастливому стечению обстоятельств знакомый богач готов дать Бродяге нужную сумму. Но все оборачивается так, что главного героя обвиняют в краже. Он успевает передать деньги своей возлюбленной, но сам попадает в тюрьму. Пока он отбывал заключение, девушка поправилась и открыла свой цветочный магазин. Она мечтает о встрече со своим благодетелем, но узнает ли она его теперь?

Чем интересен фильм «Огни большого города»

Идея фильма родилась у Чаплина, когда он узнал реальную историю ослепшего клоуна, который скрывал свой недуг от маленькой дочки, так как врачи запретили тревожить нервную девочку. Клоун ходил по комнате, запинался и натыкался на предметы, а дочка громко смеялась, думая, что это игра.



Чаплин не только был режиссером фильма и исполнителем главной роли, он сам написал музыку к своей кинокартине. Мэтр считал этот фильм лучшей своей работой.

Какие фильмы 1920-1930-х годов также вошли в топ-250

«Унесенные ветром»(1939);



«Золотая лихорадка» (1925);



«Волшебник страны Оз» (1939).

Фильмы с 1940 по 1949 год

«Эта замечательная жизнь»

Год выпуска: 1946

Страна: США

Жанр: фэнтези, драма, трагикомедия

Режиссер: Фрэнк Капра

Рейтинг IMDb: 8,6

Фильм снят по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна «Величайший подарок». Главный герой Джордж Бейли настолько отягчен проблемами, что накануне Рождества решает покончить с собой. Он всегда мечтал повидать мир, но обстоятельства и доброе сердце Джорджа вынуждали его заботиться о других людях в ущерб своим желаниям. Ангел-хранитель открывает Бейли глаза на то, как его жизнь и добрые поступки помогли другим людям.

Чем интересен фильм «Эта замечательная жизнь»

Фильм получил премию «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и имеет пять номинаций на премию «Оскар».



Лента провалилась в прокате. Картину критиковали за иллюзорность созданного мира, за чрезмерную театральность. После выхода картины карьера Фрэнка Капры складывалась не слишком успешно. Настоящее признание пришло к фильму в 1970-х годах, когда правообладатель передал его в общественный доступ и картина стала регулярно демонстрироваться по телевидению в рождественские праздники.



Звезда Голливуда Джеймс Стюарт признавался, что роль Джорджа Бейли любимая в его фильмографии.

«Касабланка»

Год выпуска: 1942

Страна: США

Жанр: мелодрама

Режиссер: Майкл Кёртиц

Рейтинг IMDb: 8,5

Романтическая драма, действие которой разворачивается в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка, находящемся под контролем режима Виши. Рик Блейн — владелец элитного ночного клуба, в его заведении собирается самая разная публика. Случайно в его руках оказываются проездные документы, которые позволяют передвигаться по неоккупированным территориям и даже выехать в Новый Свет. Для беженцев, застрявших в Касабланке, такие документы бесценны. Вскоре в жизнь Рика возвращается его бывшая возлюбленная Ильза Лунд со своим мужем, лидером чехословацкого движения Сопротивления. Они скрываются от нацистов и им нужна помощь. Рик разрывается между долгом и чувством, между любимой женщиной и необходимостью помочь ей и ее мужу бежать из Касабланки для продолжения борьбы с нацистами.

Чем интересен фильм «Касабланка»

Картина получила три «Оскара», в том числе в категории «Лучший фильм».



Руководители Warner Brothers планировали «Касабланку» как проходной фильм с не самым звездным составом актеров. Но в ходе работы над сценарием продюсером картины стал Хэл Б. Уоллис. Он настоял на том, чтобы главную роль в картине исполнил знаменитый актер Хамфри Богарт и пригласил на роль Ильзы начинающую актрису Ингрид Бергман.



В «Касабланке» огромное количество знаменитых цитат. Кинокартина в 2005 году стала лидером опроса Американского института кино по поводу наиболее популярных строчек из фильмов.

Какие фильмы 1940-х годов также вошли в топ-250

«Великий диктатор» (1940);



«Гражданин Кейн» (1941);



«Гроздья гнева» (1940).

Фильмы с 1950 по 1959 год

«12 разгневанных мужчин»

Год выпуска: 1957

Страна: США

Жанр: детектив, драма

Режиссер: Сидни Люмет

Рейтинг IMDb: 9,0

Двенадцать присяжных заседателей собрались в совещательной комнате суда, чтобы вынести вердикт по делу молодого человека, обвиняемого в убийстве собственного отца. Ставки высоки — если парень будет признан виновным, его ждет смертная казнь на электрическом стуле. Закон требует, чтобы решение было вынесено единогласно. Все, кроме одного присяжного, уверены в неопровержимости вины молодого человека. Только присяжный «номер восемь» пытается убедить остальных тщательно разобраться в обстоятельствах дела.

Чем интересен фильм «12 разгневанных мужчин»

Фильм получил три номинации на премию «Оскар», главный приз Берлинского кинофестиваля — «Золотой медведь» и ряд других престижных наград и номинаций.



Киноведы расценивают картину как один из величайших юридических фильмов в истории кино.



В 2007 году ремейк этого фильма снял Никита Михалков. В картине «12» присяжные обсуждают убийство чеченским юношей своего приемного отца.

«Семь самураев»

Год выпуска: 1954

Страна: Япония

Жанр: эпическая драма, боевик

Режиссер: Акира Куросава

Рейтинг IMDb: 8,6

Средневековую Японию раздирают междоусобные войны. Банда разбойников планирует совершить налет на деревню. Для защиты своего поселения крестьяне решают найти самураев, но все, что они могут предложить в оплату — еда и крыша. Четверо крестьян отправляются в город на поиски воинов и встречают пожилого самурая Камбэя. Тот соглашается помочь в их беде, но для обороны поселения, по его прикидкам, требуется еще шесть человек. Наконец отряд собран, и самураи прибывают в деревню. Они обучают крестьян военному делу, выстраивают оборону и начинают войну с бандитами.

Чем интересен фильм «Семь самураев»

Это один из самых известных и влиятельных японских фильмов в истории кино, который породил огромное количество ремейков и подражаний, самый известный из которых — «Великолепная семерка».



Куросава очень глубоко погрузился в сюжет. Для каждого из героев фильма он написал подробную биографию и описание — во что он одевается, как говорит, какую пищу предпочитает и т.д.

«Окно во двор»

Год выпуска: 1954

Страна: США

Жанр: детектив, триллер

Режиссер: Альфред Хичкок

Рейтинг IMDb: 8,5

Фотограф Джефф, после перелома ноги на несколько недель оказывается заперт в четырех стенах. Один интерес — наблюдать за жизнью соседей, благо окна его квартиры выходят во двор. Однажды Джефф замечает нечто странное в квартире коммивояжера Ларса Торвальдса, и делает вывод, что Ларс убил свою жену. Друг-полицейский, с которым Джефф делится своими подозрениями, считает, что все это фантазии скучающего фотографа. Помочь ему в расследовании соглашается только подруга Лиза. Но чем больше улик Джефф находит в подтверждение своей версии, тем опаснее для него становится ситуация.

Чем интересен фильм «Окно во двор»

Фильм считается одним из самых удачных в карьере Хичкока, он стал источником для подражаний и цитат.



Прообразом любовных отношений главного героя и его девушки стал роман знаменитого фотографа Роберта Капы и актрисы Ингрид Бергман. Главные роли в фильме исполнили Джеймс Стюарт и Грейс Келли.

Какие фильмы 1950-х годов также вошли в топ-250

«Бульвар Сансет» (1950);



«Свидетель обвинения» (1957);



«В джазе только девушки» (1959).

Фильмы с 1960 по 1969 год

«Хороший, плохой, злой»

Год выпуска: 1966

Страна: Италия, Испания, Германия

Жанр: спагетти-вестерн

Режиссер: Серджо Леоне

Рейтинг IMDb: 8,8

Завершающая картина «долларовой трилогии» Серджо Леоне. Действе происходит в 1862 году во времена Гражданской войны в США. Три преступника — Сентенца, Туко и Блондин, которых случайно сводит судьба, охотятся за пропавшим золотом конфедератов.

Чем интересен фильм «Хороший, плохой, злой»

Неожиданные сюжетные повороты, жесткие, а порой и жестокие сцены. Каждый герой сам за себя, но друг без друга им не найти сокровища.



Клинт Иствуд в роли Блондина, Илай Уоллак в роли Туко, Ли Ван Клиф в роли Сентенцы. Критики особо отметили актерскую игру Уоллака — в его исполнении образ мексиканского бандита получился многомерным и глубоким.



Поджанр спагетти-вестернов зародился в середине 1950-х годов как ответ на упадок классического американского вестерна. Итальянский кинематограф в этот период переживает расцвет. Совместное производство картин стало выгодным для обеих сторон.

«Психо»

Год выпуска: 1960

Страна: США

Жанр: психологический хоррор

Режиссер: Альфред Хичкок

Рейтинг IMDb: 8,5

Норман Бейтс — владелец мотеля, тихий, застенчивый молодой человек, живущий вместе с матерью. Однажды в гостиницу приезжает Мэрион Крэйн, бегущая от своего прошлого и от правосудия. Их случайная встреча становится началом череды кошмаров, где скромность Нормана — всего лишь маска, скрывающая темную, пугающую правду.

Чем интересен фильм «Психо»

В основе фильма — реальная история маньяка Эда Гина, одного из самых известных серийных убийц в истории США.



Хичкок решил сделать фильм черно-белым. С одной стороны, это позволило смягчить кровавые сцены в картине, с другой — сэкономить на производстве. Кстати, в качестве крови съемочная группа использовала шоколадный сироп.



Энтони Перкинс согласился на главную роль в фильме, даже не прочитав сценарий.



Фильм признан киноклассикой и считается лучшей работой Альфреда Хичкока. Некоторые эпизоды из «Психо» стали кинематографическими клише. В частности, сцена убийства в душе.

«Харакири»

Год выпуска: 1962

Страна: Япония

Жанр: драма

Режиссер: Масаки Кобаяси

Рейтинг IMDb: 8,6

Действие происходит в средневековой Японии. Обнищавший самурай Хансиро Цугумо ищет место для совершения харакири. Поиски приводят его в поместье самурайского клана Ии. В те времена считалось почетным совершить харакири в месте обитания знатного и богатого клана. В этом случае у разорившегося и оставшегося без хозяина самурая — ронина — оставалась надежда, что ему предложат работу или помогут деньгами. Советник клана Кагэю Сайто рассказывает Хансиро, что некоторое время назад с этой же просьбой к ним обратился другой ронин Мотомэ Тидзиива из того же клана, что и Хансиро. Но его вынудили довести дело до конца. Он был настолько беден, что вместо мечей у него была бамбуковая имитация. И он мучительно совершал харакири бамбуковой палкой. Цугумо, готовясь к харакири, рассказывает Сайто и его вассалам историю своего клана. У Хансиро своя тайна и совсем другие намерения, чем казалось вначале. Самураи клана Ии его явно недооценили.

Чем интересен фильм «Харакири»

Фильм развенчивает штампы самурайского кино. Это драма о ронине, разочарованном в самурайском кодексе. Картина заставляет задуматься, а так ли благородны самурайские традиции, как принято о них думать?



Фильм получил Приз жюри Каннского кинофестиваля 1963 года.



В 2011 году был снят ремейк фильма «Харакири» с использованием 3D-технологии.

«Однажды на Диком Западе»

Год выпуска: 1968

Страна: Италия, США

Жанр: вестерн

Режиссер: Серджо Леоне

Рейтинг IMDb: 8,5

Действие происходит во второй половине XIX века. Молодая женщина Джилл Макбейн по дороге на ферму своего мужа встречает в таверне местного бандита Шайенна и приезжего незнакомца по прозвищу Гармоника. Прибыв на ранчо, она обнаруживает мужа и его детей от первого брака убитыми. Соседи подозревают, что это дело рук Шайенна — улики указывают на него. Но выясняется, что крупный делец хочет проложить через ферму железную дорогу и нанимает бандита Фрэнка, чтобы запугать фермера и вынудить его убраться с земли. Но головорез убивает Макбейна и его детей. Теперь вдове и новой хозяйке ранчо Джилл нужно защитить свои интересы и найти убийц мужа. Помогать ей в этом будут новые знакомые — Гармоника и Шайенн.

Чем интересен фильм «Однажды на Диком Западе»

Фильм стал первым в неофициальной трилогии Серджо Леоне о значимых событиях в истории Америки. Две другие картины — «За пригоршню динамита» («Однажды была революция») и культовый гангстерский фильм «Однажды в Америке».



По сравнению с ранними вестернами Леоне, этот фильм более тяжелый и мрачный по стилю.

Какие фильмы 1960-х годов также вошли в топ-250

«Лоуренс Аравийский» (1962);



«Рай и ад» (1963);



«Убить пересмешника» (1962).

Фильмы с 1970 по 1979 год

«Крестный отец»

Год выпуска: 1972

Страна: США

Жанр: криминальная драма, гангстерский фильм

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Рейтинг IMDb: 9,2

Фильм основан на одноименном романе Марио Пьюза о жизни семьи Корлеоне с 1945 по 1955 год. Отец семейства дон Вито Корлеоне тяжело ранен в результате войны мафиозных кланов. Главная сюжетная линия — превращение его младшего сына, бывшего морского пехотинца Майкла Корлеоне в нового мафиозного босса, холодного и безжалостного.

Чем интересен фильм «Крестный отец»

Блестящий актерский состав — Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Ричард Кастеллано и другие.



Фильм получил 11 номинаций на премию «Оскар», в трех из них стал победителем: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Марлон Брандо) и «Лучший адаптированный сценарий».



Коппола изначально отказался от работы над фильмом, так как посчитал роман Пьюзо «дешевым материалом». Но потом передумал, не в последнюю очередь из-за долгов своей студии. Он сделал сюжет фильма более проникновенным и близким зрителям — снял фильм не о похождениях гангстеров, а об истории большой сплоченной семьи.

«Крестный отец 2»

Год выпуска: 1974

Страна: США

Жанр: криминальная драма, гангстерский фильм

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Рейтинг IMDb: 9,0

Приквел к фильму «Крестный отец» и одновременно продолжение истории. В фильме две сюжетные линии: Майкла Карлеоне — нового дона семьи, защищающего свою бизнес-империю, и Вито Карлеоне, бывшего главы мафиозного клана — в новом фильме рассказана история его становления с ранних лет в Сицилии до основания своего предприятия в Нью-Йорке.

Чем интересен фильм «Крестный отец 2»

Роберт де Ниро в роли молодого Дона Корлеоне. Для подготовки к роли актер три месяца провел на Сицилии, погружаясь в атмосферу места и практикуя сицилийский акцент.



Фильм получил 11 номинаций на премию «Оскар» и стал победителем в шести из них. Что примечательно — это первый в истории кино сиквел, получивший награду киноакадемии как «Лучший фильм».



Первоначально критики неоднозначно оценили этот фильм, посчитав его запутанным и нединамичным. Переоценка картины произошла довольно быстро, и фильм заслуженно вошел в число шедевров мирового кинематографа.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Год выпуска: 1975

Страна: США

Жанр: драма

Режиссер: Милош Форман

Рейтинг IMDb: 8,7э

Драма по одноименному роману Кена Кизи. 1960-е годы. Преступника Рэндла Патрика Макмерфи привозят из тюрьмы в психиатрическую клинику для проведения экспертизы по поводу его вменяемости. В больнице он сталкивается с жестокими порядками, установленными старшей медсестрой Милдред Рэтчед. Он пытается протестовать против правил, сближается с другими пациентами. И не понимает, почему люди, пусть даже душевнобольные терпят такое обращение. Врачи приходят к выводу, что Макмерфи — симулянт и собираются отправить его обратно в тюрьму. Но неожиданно Рэтчед настаивает, чтобы преступник остался в отделении. Рэндл узнает, что большинство пациентов находятся в клинике добровольно и вовсе не больны, а его попытки бунтовать против власти старшей медсестры бессмысленны.

Чем интересен фильм «Пролетая над гнездом кукушки»

Изначально кинокомпании не видели перспективы у сценария про душевнобольных. Получивший право на экранизацию романа Кирк Дуглас, уже хотел было продать их. Но его отговорил его сын Майкл Дуглас, для которого эта работа стала первым опытом продюсирования.



Джек Николсон был первым в списке претендентов на главную роль. Создатели ждали, когда у него закончатся съемки. Сам Николсон предпочел роль в этом фильме предложениям от других режиссеров.



Для достоверности съемки проходили в реальной психиатрической клинике. Актеры несколько недель провели в отделении, общались с врачами и душевнобольными пациентами, посещали сеансы терапии, вживаясь в свои роли. Под конец съемок продюсеры стали всерьез опасаться за психическое здоровье актерской группы.



Фильм получил многочисленные престижные награды, в том числе пять премий «Оскар»: за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль, за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучший адаптированный сценарий.

«Звездные войны»

Год выпуска: 1977

Страна: США

Жанр: космическая сага

Режиссер: Джордж Лукас

Рейтинг IMDb: 8,6

Первая часть саги «Звездные войны» и четвертая — по сюжетной хронологии. Позднее фильм выходил под названием «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Космические корабли повстанцев одержали первую победу над Галактической империей. Во время сражения разведчики повстанцев крадут секретные схемы Звезды Смерти — мощнейшего оружия Империи, способного уничтожать целые планеты. Тайный лидер повстанцев принцесса Лея становится хранителем чертежей, но ее преследуют имперские войска под командованием Дарта Вейдера. Люк Скайуокер объединяет силы с рыцарем-джедаем Оби Ваном, чтобы спасти галактику от уничтожающей мир боевой станции Империи и помочь Лее.

Чем интересен фильм «Звездные войны»

Культовая космическая сага, открывшая новую эру в фантастическом кино. Современные космические фильмы содержат множество отсылок к «Звездным войнам».



Работа над фильмом была очень напряженной. Съемки проходили в Тунисе. В первую же неделю из-за кошмарного ливня киногруппа начала отставать от графика. Многие члены команды воспринимали проект как детское кино и относились к нему безответственно. У Лукаса случались стычки с оператором и монтажером картины. Режиссер был недоволен результатом. Из-за постоянного стресса он даже угодил в больницу с гипертонией и нервным истощением. Не меньше сложностей возникло с визуальными и звуковыми эффектами. Но итог превзошел все ожидания, а спецэффекты в фильме выглядят впечатляюще даже сегодня. С бюджетом в 11 млн долларов фильм заработал в прокате более 337 млн.



Картина получила семь наград Киноакадемии «Оскар», в том числе за визуальные эффекты, лучшую работу художника и лучшую музыку к фильму.

«Чужой»

Год выпуска: 1979

Страна: США

Жанр: фильм ужасов, научная фантастика

Режиссер: Ридли Скотт

Рейтинг IMDb: 8,5

Культовый хоррор об агрессивных инопланетных существах, убивающих членов экипажа космического корабля. События разворачиваются в 2122 году. Команда космического буксира «Ностромо» получает странный сигнал с неизученной планеты. Они решают исследовать источник сигнала. Оказывается, он поступает с потерпевшего крушение инопланетного корабля. В нем астронавты находят погибшего пилота, а также яйцеподобные кожистые объекты, внутри которых неизвестные организмы. Оказывается, сигнал с корабля был ничем иным, как предупреждением об опасности.

Чем интересен фильм «Чужой»

Сценарист Дэн О'Бэннон черпал вдохновение из различных научно-фантастических фильмов и рассказов. Но придумал свой оригинальный ход: инопланетное чудовище внедряет зародыш в тело человека, а позже эмбрион вырывается из живота.



Кинокомпании сомневались, стоит ли финансировать проект. Судьба картины решилась после успеха в прокате фильма «Звездные войны», породившего спрос на сценарии о космосе.



Ридли Скотт собрал звездный актерский состав, чтобы сосредоточиться на спецэффектах для картины. Роль офицера Рипли исполнила Сигурни Уивер, для актрисы это был кинодебют, принесший ей номинацию на премию «Сатурн» за лучшую женскую роль, а также премию BAFTA.



Над образом Чужого работал швейцарский художник Руди Гигер. В большинстве сцен фильма Чужого изображал Боладжи Бадеджо. Для этого актер посещал занятия по тай-чи и пантомиме, чтобы движения Чужого были убедительными.



Фильм дал старт медиа-франшизе, включающей несколько полнометражных фильмов, романы, комиксы, видеоигры и игрушки.

Какие фильмы 1970-х годов также вошли в топ-250

«Апокалипсис сегодня» (1979);



«Заводной апельсин» (1971);



«Рокки» (1976).

Фильмы с 1980 по 1989 год

«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»

Год выпуска: 1980

Страна: США

Жанр: боевик, приключение, фэнтези

Режиссер: Ирвин Кершнер

Рейтинг IMDb: 8,7

Вторая часть серии фильмов «Звездные войны». После того, как повстанцы уничтожили Звезду Смерти, у них наступили тяжелые времена. Имперский флот, возглавляемый Дартом Вейдером, направляет зонды-разведчики по всей галактике в поисках Альянса повстанцев. Один из зондов обнаруживает на отдаленной заснеженной планете Хот новую секретную базу, которую создал Люк Скайуокер вместе со своей командой. Дарт Вейдер намерен его уничтожить и направляет к планете армаду.

Чем интересен фильм «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»

Пятый эпизод считается одним из лучших в саге «Звездные войны».



В сюжете появляется неожиданный поворот — о родстве Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. Чтобы сохранить эту интригу до премьеры фильма, актерам был выдан сценарий с фальшивой страницей. Правильная фраза была вложена в уста Вейдера только при озвучивании.



В процессе работы над фильмом применялись инновационные технологии того времени, в частности различные приемы комбинированной съемки.

«Назад в будущее»

Год выпуска: 1985

Страна: США

Жанр: приключение, кинокомедия, научная фантастика

Режиссер: Роберт Земекис

Рейтинг IMDb: 8,5

Первый фильм знаменитой трилогии о путешествиях во времени. Семью 17-летнего подростка Марти Макфлая сложно назвать благополучной. Его мать выпивает, отец терпит на работе издевки от шефа, брат и сестра никак не могут устроить свою жизнь. Одна радость — общение со странным и эксцентричным другом-ученым Эмметом Брауном по кличке Док. Однажды он сообщает Марти, что изобрел машину времени. Но во время испытаний Дока убивают террористы, а Марти переносится из 1985 в 1955 год и случайно мешает знакомству своих юных родителей. Теперь он должен все исправить — иначе рискует вообще не появиться на свет, и вернуться обратно на несколько минут раньше, чтобы спасти Дока.

Чем интересен фильм «Назад в будущее»

Идея фильма пришла Бобу Гейлу после того, как он нашел в родительском доме школьный ежегодник своего отца — старосты класса. И он подумал: а дружил бы он тогда с отцом, будь они ровесники? Этой мыслью Гейл поделился с Земекисом, у которого тоже было что рассказать про школьную юность своей мамы. И тогда Гейл и Земекис засели за написание сценария. Спустя пять месяцев работы черновой вариант был готов.



Многие кинокомпании сочли историю слишком детской и отклонили предложение о съемках фильма. Проектом заинтересовалась Universal Pictures. Правда, руководитель компании потребовал изменить название фильма на «Космический пришелец с Плутона». Отстоять оригинальный вариант «Назад в будущее» помог продюсер Стивен Спилберг, поблагодаривший руководителя кинокомпании за шутку, «над которой все очень смеялись».



В мире несколько миллионов фанатов картины. 21 октября 2015 года они отпраздновали День «Назад в будущее» — это дата, куда прилетели из настоящего герои фильма.

«Новый кинотеатр «Парадизо»

Год выпуска: 1988

Страна: Италия, Франция

Жанр: драма, романтический фильм

Режиссер: Джузеппе Торнаторе

Рейтинг IMDb: 8,5

Известный режиссер Сальваторе Ди Вита получает известие о смерти некоего Альфредо. Это сообщение переносит его в послевоенный провинциальный городок его далекого детства. У шестилетнего Сальваторе отец погиб на фронте. Мальчик обожает кино и знакомится с киномехаником Альфредо, работающем в новом кинотеатре «Парадизо». Сальваторе много времени проводит в будке киномеханика и становится его учеником. Альфредо — настоящий подвижник кино, очень преданный своему делу и киноискусству. Из-за возгорания пленки в кинотеатре случается пожар, и Альфредо теряет зрение. Сальваторе заменяет его у киноустановки. Но вскоре по настоянию Альфредо молодой человек уезжает учится в Рим и становится великим режиссером. И вот теперь, спустя десятилетия, Сальваторе возвращается в родной городок, чтобы проститься со своим другом и учителем.

Чем интересен фильм «Новый кинотеатр «Парадизо»

Ностальгическая картина, которая заставит и улыбнуться, и погрустить. Финал картины — настоящий катарсис: ошеломляющая пронзительная концовка мало кого оставит равнодушным.



Бесподобная актерская работа Филиппа Нуаре.



Картина — обладатель статуэтки «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, Большого приза жюри Каннского кинофестиваля, двух премий «Феликс», а также премии «Золотой глобус».

Какие фильмы 1980-х годов также вошли в топ-250

«Индиана Джонс: В поисках утреннего ковчега» (1981);



«Сияние» (1980);



«Амадей» (1984);



«Крепкий орешек» (1988).

Фильмы с 1990 по 1999 год

«Побег из Шоушенка»

Год выпуска: 1994

Страна: США

Жанр: драма

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

Рейтинг IMDb: 9,3

Драматический фильм, основанный на повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Успешный финансист Энди Дюфрейн получил пожизненный срок по ложному обвинению в убийстве своей жены и ее любовника. Он оказывается в Шоушенке, тюрьме с одним из самых строгих режимов. Жизнь в этом жестоком мире полна опасностей, но Энди, несмотря на отчаяние, не теряет надежду. Он старается выжить, заводит друзей среди заключенных и, используя свои финансовые знания, помогает работникам тюрьмы решать проблемы. Это немного облегчает его положение, но Энди не смиряется с несправедливостью и строит план побега из Шоушенка.

Чем интересен фильм «Побег из Шоушенка»

На роль Энди пробовались многие звезды кино, включая Тома Хэнкса, Тома Круза и Кевина Костнера. Выбор пал на Тима Роббинса.



При первоначальном показе фильм провалился в прокате. Возможно, сыграла свою роль конкуренция со стороны таких лент, как «Криминальное чтиво» и «Форрест Гамп». Популярность «Побега из Шоушенка» нарастала постепенно, сейчас этот фильм многие называют своей любимой картиной.



Фильм получил семь номинаций на «Оскар», но не выиграл ни в одной из них.

«Список Шиндлера»

Год выпуска: 1993

Страна: США

Жанр: байопик, драма, исторический фильм

Режиссер: Стивен Спилберг

Рейтинг IMDb: 9,0

Вторая мировая война. Немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер благодаря деньгам и связям открывает в оккупированной Польше фабрику и нанимает рабочих из еврейского гетто. Но гетто ликвидируют, его обитателей ждет смерть в газовых камерах Освенцима. Шиндлеру удается убедить офицера СС оставить в живых его рабочих, чтобы они трудились на другой его фабрике — в Чехословакии. Заработанные деньги он тратит на подкуп нацистских офицеров, чтобы спасти как можно больше людей.

Чем интересен фильм «Список Шиндлера»

Фильм снят по роману Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», который в свою очередь основан на реальной истории о немецком бизнесмене и члене Национал-социалистической немецкой рабочей партии Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи польских евреев во время Холокоста.



Фильм был номинирован на 12 наград «Оскар» и выиграл семь из них, в том числе в номинации «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».



Спилберг не был уверен в том, что готов работать над фильмом. Он пытался передать проект Сидни Поллаку, Мартину Скорсезе, Роману Полански. Стать режиссером этой картины Спилберга уговорил режиссер и сценарист Билли Уайлдер, который участвовал в создании первого варианта сценария.



Чтобы одеть 20 тысяч статистов, киногруппа разместила в Польше объявление о приобретении одежды 1930-1940-х годов. Люди охотно откликались на него.

«Криминальное чтиво»

Год выпуска: 1994

Страна: США

Жанр: детектив, драма, комедия

Рейтинг IMDb: 8,9

Режиссер: Квентин Тарантино

В фильме переплетается несколько связанных между собой криминальных историй без соблюдения хронологии. Это и ограбление кафе преступной парой, и философские разговоры гангстеров — Винсента и Джулса, которые работают на бандита Марселласа Уоллеса, и спасение жены Уоллеса от передозировки героином, и история боксера, который, взяв деньги за договорной матч, нарушает условия и пытается скрыться.

Чем интересен фильм «Криминальное чтиво»

Великолепный актерский ансамбль: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман и другие.



Фильм стилизован под pulp-журналы, популярные в США в середине прошлого века, которые публиковали дешевые сенсации и скандальные материалы.



Фильм — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Он получил семь номинаций на «Оскар» и одержал победу в номинации «Лучший сценарий».



При небольшом бюджете фильма 8,5 млн долларов кассовые сборы по миру превысили 210 млн.

«Форрест Гамп»

Год выпуска: 1994

Страна: США

Жанр: драма, романтический фильм

Режиссер: Роберт Земекис

Рейтинг IMDb: 8,8

Комедийная драма по одноименному роману Уинстона Грума. Главный герой — неразвитый и недалекий Форрест Гамп, выросший в штате Алабама. Жизнь носит его, как перышко, по всем знаковым событиям американской истории второй половины ХХ века. Но он, получив невероятный заряд жизнестойкости от своей матери, не теряется в этом мире. Его дружелюбие и спортивные способности помогают ему в разных жизненных ситуациях. Он совершает военный подвиг, создает прибыльный бизнес по ловле креветок и пускается в многолетний забег по стране. Вот только личное счастье герой никак не может найти.

Чем интересен фильм «Форрест Гамп»

Возможность экранизации романа Грума рассматривала кинокомпания Warner Bros., но там посчитали, что проект будет коммерчески невыгодным. Права на экранизацию были куплены Paramount Pictures. В итоге фильм собрал в прокате более 330 млн долларов. Тем не менее создатели объявили об убыточности картины.



Особое настроение фильма. Мир, показанный глазами простодушного героя, кажется светлым и оптимистичным.



Захватывающая актерская игра Тома Хэнкса в роли Форреста Гампа. Он блестяще сыграл не героя, а обычного человека.

«Бойцовский клуб»

Год выпуска: 1999

Страна: США

Жанр: психологический триллер, драма, криминал

Режиссер: Дэвид Финчер

Рейтинг IMDb: 8,8

Культовая экранизация одноименного романа Чака Паланика. Уставший от офисной рутины молодой человек жаждет перемен. Встреча с харизматичным таинственным продавцом мыла Тайлером Дерденом переворачивает его жизнь с ног на голову. Они создают подпольный бойцовский клуб, где люди могут выплеснуть свои агрессивные инстинкты и освободиться от социальных норм. Но эта игра с огнем ведет к непредсказуемым последствиям.

Чем интересен фильм «Бойцовский клуб»

Потрясающее актерское трио главных героев: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонэм Картер.



В фильме поднимаются глубокие проблемы, но делается это в особом ироничном формате. «Серьезный фильм, который сняли абсолютно несерьезные люди», — так Финчер обозначил свое отношение к проекту.



Одна из самых радикальных лент Голливуда. Фильм вызвал у критиков и зрителей неоднозначную реакцию — многие усмотрели в нем если не пропаганду, то как минимум одобрение насилия.

«Матрица»

Год выпуска: 1999

Страна: США, Австралия

Жанр: научная фантастика, киберпанк, боевик

Режиссеры: Энди и Ларри Вачовски

Рейтинг IMDb: 8,7

Научно-фантастический боевик, повествующий о будущем, в котором люди живут в виртуальной симуляции, управляемой разумными машинами. Человеческое тепло и активность служат источником энергии для машин. На самом деле мир давно разрушен, а то, что люди видят вокруг — иллюзия, созданная искусственным интеллектом. Группа людей, восставшая против машин, привлекает хакера по имени Нео. Они считают его новым Избранным, который может контролировать Матрицу и менять ее законы. Нео оказывается перед выбором: продолжать существование в симуляции, или же вступить в борьбу с машинами, освободить себя и других от «мира снов» и воссоединиться с реальностью.

Чем интересен фильм «Матрица»

«Славные парни»

Год выпуска: 1990

Страна: США

Жанр: байопик, криминальная драма, гангстерский фильм

Режиссер: Мартин Скорсезе

Рейтинг IMDb: 8,7

Классическая гангстерская картина, снятая по роману Николаса Пиледжи «Умник». Главный герой — молодой человек по имени Генри Хилл — мечтает о криминальной карьере. Он шаг за шагом идет к вершинам иерархии гангстерского мира, получая от босса все более ответственные задания. Генри знакомится с талантливыми молодыми бандитами Джимми и Томми, они начинают работать втроем. Но грядущее принятие Томми в ряды мафии вносит в их группировку разлад.

Чем интересен фильм «Славные парни»

Фильм основан на реальной истории восхождения деятеля мафии Генри Хилла. Прочитав рецензию на роман Николаса Пиледжи, Скорсезе незамедлительно сделал несколько звонков, чтобы заполучить образцы книги, только что вышедшей из типографии.



Главные роли в фильме исполнил блестящий актерский состав: Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Пол Сорвино. На съемочной площадке Скорсезе предоставлял актерам полную свободу действий и импровизации.

«Семь»

Год выпуска: 1995

Страна: США

Жанр: триллер, детектив

Режиссер: Дэвид Финчер

Рейтинг IMDb: 8,6

Уильям Сомерсет — опытный детектив, всего семь дней отделяют его от заслуженной пенсии. Но спокойное завершение карьеры оказывается под угрозой: ему предстоит расследовать серию жестоких убийств вместе с молодым напарником Дэвидом Миллзом. Сомерсет догадывается, что каждое из преступлений — наказание за один из семи смертных грехов. Миллз же полон рвения и одержим идеей поймать убийцу. Однако он не подозревает, в какие темные глубины может завести его расследование загадочного дела.

Чем интересен фильм «Семь»

Создатели картины очень долго обсуждали разные варианты финала, пытаясь смягчить концовку и сделать ее более оптимистичной. Однако режиссер и актеры настояли на жестком варианте.



На этапе кастинга многие актеры отказались от участия в фильме из-за слишком мрачного сценария. Неожиданно для продюсеров Морган Фримен согласился на роль Уильяма Соммерсета. На роль молодого детектива утвердили Брэда Питта. Роль жены Миллза исполнила Гвинет Пэлтроу. Интересно, что в тот период они с Питтом были парой. Маньяка сыграл Кевин Спейси.



Для студии New Line Cinema фильм стал первым коммерчески успешным проектом. Он собрал в прокате более 327 млн долларов.

«Молчание ягнят»

Год выпуска: 1991

Страна: США

Жанр: психологический триллер, детектив, фильм ужасов

Режиссер: Джонатан Демми

Рейтинг IMDb: 8,6

Фильм снят по мотивам одноименного романа Томаса Харриса о серийном убийце Ганнибале Лектере. Молодая сотрудница ФБР Кларисса Старлинг участвует в расследовании дела серийного маньяка, который оставляет своих жертв без кожи. Единственный, кто может помочь ей в поиске преступника — это Ганнибал Лектер, убийца-каннибал и бывший психиатр, который находится в изоляторе психиатрической больницы. О психологии маньяков Ганнибал Лектер знает все, но он ведет со Старлинг свою игру — взамен на помощь просит ее раскрыть подробности своей жизни. Это выводит ее на след преступника.

Чем интересен фильм «Молчание ягнят»

Картина удостоена пяти кинопремий «Оскар» в самых престижных номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший адаптированный сценарий».



Джоди Фостер и Энтони Хопкинс в главных ролях. Актеры тщательно подошли к работе над своими ролями. Хопкинс изучал досье известных серийных убийц и видео их допросов, посещал судебные заседания и тюрьмы. Джоди Фостер общалась с реальным агентом ФБР Мэри Энн Краузе. Позже Фостер вспоминала, что она старалась лишний раз не контактировать с Хопкинсом во время съемок, так как реально опасалась его.

«Спасти рядового Райана»

Год выпуска: 1998

Страна: США

Жанр: военная драма

Режиссер: Стивен Спилберг

Рейтинг IMDb: 8,6

В 1944 году в Нормандии американская армия ведет ожесточенные бои с фашистами. Капитан Джон Миллер (его роль исполнил Том Хэнкс) получает от командования необычное задание — отыскать рядового Джеймса Фрэнсиса Райана и вернуть его домой в целости и сохранности. Дело в том, что Джеймс Райан — последний из уцелевших сыновей в семье, три его брата погибли в бою и родители получили разом три похоронки. Миллер с группой бойцов выдвигается на поиски. Поставленная им задача оказывается трудной и смертельно опасной.

Чем интересен фильм «Спасти рядового Райана»

У сценариста Роберта Родэта в годовщину высадки союзных войск в Нормандии родился сын. Вдохновленный этим событием, а также рассказами ветеранов Второй Мировой войны и реальной историей семьи Ниланд, получившей похоронки на троих сыновей, он написал сценарий будущего киношедевра.



Реалистичные батальные сцены. Съемка начальной битвы на Омаха-Бич обошлась в 12 млн долларов, в ней было задействовано 1500 актеров второго плана.



Все ведущие актеры фильма проходили недельные армейские тренировки. Впоследствии это избавило от необходимости наносить им на съемках специальный грим — актеры и без того выглядели изможденными.

«Жизнь прекрасна»

Год выпуска: 1997

Страна: Италия

Жанр: трагикомедия, драма

Режиссер: Роберто Бениньи

Рейтинг IMDb: 8,6

В основе фильма — биография Рубино Ромео Сальмони, итальянского еврея, узника Освенцима. Сценарий картины был создан по мотивам его книги «Я победил Гитлера». Молодой и жизнерадостный еврей Гуидо женится на школьной учительнице Доре. У них рождается сын Джозуэ. Но счастливая жизнь семьи обрывается с началом Второй мировой войны. Гуидо и Джозуэ попадают в концентрационный лагерь. Чтобы спасти сына, мужчина придумывает для него игру, главным призом в которой станет танк. Набрать очки можно, выполняя ряд правил: не показываться на глаза охранникам, не плакать, не жаловаться, не просить еду. Несмотря на ужасы, творящиеся вокруг, мальчик верит, что это игра.

Чем интересен фильм «Жизнь прекрасна»

Пронзительная картина о великой трагедии и о силе любви, которая способна на многое даже в самых невыносимых нечеловеческих условиях.



Фильму присужден Гран-при Каннского кинофестиваля, в том же году кинолента была представлена на премию «Оскар» в семи номинациях, две статуэтки получил Роберто Бениньи — за лучшую мужскую роль и за лучший фильм на иностранном языке, премию «Оскар» также получил Никола Пьовани за музыкальное сопровождение к ленте.



Фильм вызвал неоднозначную реакцию. Многих критиков удивило определение жанра картины как комедии, поскольку юмор, по их мнению, неприемлем в теме Холокоста.

«Зеленая миля»

Год выпуска: 1999

Страна: США

Жанр: драма, детектив

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

Рейтинг IMDb: 8,6

Картина снята по одноименному роману Стивена Кинга. Главный герой — тюремный надзиратель Пол Эджкомб, работающий в учреждении для преступников, приговоренных к электрическому стулу. К месту казни их ведут по коридору, выкрашенному в зеленый цвет — здесь его называют «зеленой милей». Однажды в тюрьму привозят огромного афроамериканца Джона Коффи, осужденного за изнасилование и убийство двух маленьких девочек. Необычный арестант-смертник наделен сверхъестественными способностями: он излечивает Пола от простатита, воскрешает раздавленную мышь. Эджкомб понимает, что этот добрый великан не может быть убийцей. Коффи передает ему часть своих способностей и показывает, что насильником был не он. Пол хочет помочь Джону Коффи бежать, но тот отказывается, так как устал от ужасов жизни и мечтает лишь об одном — умереть.

Чем интересен фильм «Зеленая миля»

Стопроцентное попадание в роль и великолепный актерский дуэт Тома Хэнкса и Майкла Кларка Дункана.



Четыре номинации на премию «Оскар».



Стивен Кинг однажды заявил, что не хотел бы увидеть ремейки «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка».

«Терминатор 2: Судный день»

Год выпуска: 1999

Страна: США

Жанр: научная фантастика, боевик

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Рейтинг IMDb: 8,6

Культовый сиквел фильма «Терминатор». Джон Коннор — последняя надежда человечества в борьбе с машинами. Искусственный интеллект Скайнет, не имея возможности одолеть Коннора в настоящем, посылает из 2029 года роботу-убийцу Т-1000 в прошлое, чтобы он расправился с юным Джоном. В 1995 году Коннор живет с приемными родителями. Его родная мать, с детства готовившая Джона к роли лидера сопротивления, находится в психиатрической больнице. Т-1000 — совершенный робот, справиться с ним в 1995 году никому не под силу. Но Джон из будущего посылает терминатора Т-800, чтобы защитить себя в детстве. Вдвоем они освобождают Сару из психиатрической клиники. Вместе им предстоит противостоять Т-1000 и не допустить наступления Судного дня — когда Скайнет начнет ядерную войну.

Чем интересен фильм «Терминатор 2: Судный день»

Культовый фантастический боевик 1990-х годов с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. После выхода фильма появились компьютерные игры, а также несколько полнометражных фильмов, которые снял уже не Кэмерон, посчитавший дилогию завершенной.



«Терминатор 2» стал одним из первых фильмов, в которых применена компьютерная анимация. Картина привлекла широкое внимание и изменила отношение к 3D-графике в кино в целом.



Фильм получил четыре статуэтки «Оскар», в том числе за лучшие визуальные эффекты.

«Леон»

Год выпуска: 1994

Страна: Франция, США

Жанр: боевик, детектив, драма

Режиссер: Люк Бессон

Рейтинг IMDb: 8,5

Боевик-триллер, главный герой которого — профессиональный убийца Леон. В свободное от работы время он старается жить тихой, незаметной жизнью — делает гимнастику и заботится о любимом комнатном цветке. Но однажды по соседству с ним убивают неблагополучную семью. Это дело рук коррумпированного агента Управления по борьбе с наркотиками Нормана Стэнсфилда. Случайно уцелела лишь дочь главы семейства — 12-летняя Матильда Ландо. Леон вынужден взять ее к себе. Узнав, что Леон — наемный убийца, девочка просит обучить ее ремеслу киллера. Матильда жаждет отомстить за смерь четырехлетнего брата — единственного члена семьи, которого она любила.

Чем интересен фильм «Леон»

Люк Бессон долго выбирал исполнительницу роли Матильды и забраковал всех кандидаток первой очереди, в том числе и Натали Портман, которой на тот момент было 10 лет. Спустя год, так и не найдя подходящей актрисы, он снова пригласил Портман на пробы и попросил ее представить, что ее семью убили, но ей жаль лишь младшего брата. Портман, которая была единственным ребенком в семье, заплакала настолько натурально, что ее утвердили на роль.



Критики отметили выдающуюся актерскую игру Жана Рено и поразительный дебют Натали Портман. Но фильм был критически пересмотрен после того, как в 2018 году против Бессона были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Вопросы вызвала история отношений зрелого мужчины и 12-летней девочки, показанная в фильме.

«Американская история Икс»

Год выпуска: 1998

Страна: США

Жанр: детектив, драма

Режиссер: Тони Кэй

Рейтинг IMDb: 8,5

Дерек Виньярд, предводитель неонацистской группировки, прививает своему младшему брату Дэнни ненависть к людям с другим цветом кожи. Это отражается на учебе Дэнни, вызывая у него в школе проблемы. Директор школы афроамериканц Боб Суини пытается изменить взгляды мальчика и предлагает ему написать сочинение о старшем брате, надеясь, что Дэнни переосмыслит свою жизнь. Дерека приговаривают к тюремному заключению за зверское двойное убийство чернокожих. Во время отбывания наказания его убеждения кардинально меняются. А Дэнни остается верным неонацистским идеалам. Дерек стремится спасти брата от разрушительного влияния скинхедов.

Чем интересен фильм «Американская история Икс»

Фильм раскрывает проблему нацизма и расовой дискриминации в современном мире и показывает роль семьи в формировании радикальных взглядов. Одно из немногих произведений американской киноиндустрии, в котором откровенно поднята эта тема.



Сюжет разворачивается в двух временных отрезках. События прошлого представлены в виде воспоминаний братьев и выполнены в черно-белой съемке.



Критики отметили отличную актерскую работу Эдварда Нортана, исполнившего роль Дерека Виньярда.

«Подозрительные лица»

Год выпуска: 1995

Страна: США

Жанр: триллер, детектив

Режиссер: Брайан Сингер

Рейтинг IMDb: 8,5

Пятеро преступников становятся пешками в игре, организованной таинственным Кайзером Созе. Личность его скрыта в тумане, никто никогда его не видел, но его влияние ощущается буквально во всем. По мере того, как полиция и ФБР ведут расследование, зрители узнают тайны героев, которые они скрывают друг от друга. Финал картины шокирует своей неожиданностью, заставляя усомниться во всем, что происходило на экране ранее.

Чем интересен фильм «Подозрительные лица»

Создатели фильма по ходу сюжета заложили множество ключей к личности Кайзера, чтобы мотивировать зрителей на повторные просмотры.



Фильм получил две премии «Оскар»: за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана — эту статуэтку вручили Кевину Спейси.



Сценарист Кристофер Маккуорри задумал фильм о группе преступников, которые встретились как статисты, приглашенные на опознание в полицейский участок. На основе этой идеи еще до написания сценария родился постер к фильму.

Какие фильмы 1990-х годов также вошли в топ-250

«Умница Уилл Хантинг» (1997);



«Парк юрского периода» (1993);



«Бешеные псы» (1992);



«Карты, деньги, два ствола» (1998).

Фильмы с 2000 по 2009 год

«Темный рыцарь»

Год выпуска: 2008

Страна: США, Великобритания

Жанр: боевик, детектив, драма

Режиссер: Кристофер Нолан

Рейтинг IMDb: 9,0

Супергеройский фильм, где главный персонаж — герой комиксов издания DC Comics. Картина является продолжением фильма «Бэтмен: Начало» (2005). Свои усилия для борьбы с организованной преступностью в Готэм-Сити объединяют окружной прокурор Харви Дент, лейтенант Джим Гордон и Брюс Уйэн, он же Бэтмен. Они близки к цели, но в городе появляется опасный злодей в клоунском гриме Джокер, который погружает Готэм в криминальный хаос. Преступник угрожает убивать людей до тех пор, пока Бэтмен не раскроет свою личность.

Чем интересен фильм «Темный рыцарь»

Фильм, снятый по комиксам, побил несколько рекордов. Во-первых, он собрал в прокате более 1 млрд долларов, во-вторых — получил 8 номинаций на премию «Оскар» и победил в двух из них. Фильм считается лучшей экранизацией комиксов о супергероях.



Культовая роль Хита Леджера. Чтобы погрузиться в образ Джокера, актер несколько недель провел в одиночестве, закрывшись в номере отеля. Он работал над движениями, голосом и смехом убийцы-психопата. Перевоплощение произвело неизгладимое впечатление на зрителей. Актер получил за эту роль множество престижных наград, но, увы, посмертно, Леджер ушел из жизни в январе 2008 года.

«Властелин колец: Возвращение короля»

Год выпуска: 2003

Страна: Новая Зеландия, Германия, США

Жанр: эпическое фэнтези, приключения

Режиссер: Питер Джексон

Рейтинг IMDb: 9,0

Приключенческий фильм в жанре фэнтези, основанный на третьей книге романа «Властелин колец» Дж. Р.Р. Толкина «Возвращение короля». Заключительный фильм трилогии. Хоббиты Фродо и Сэм вместе с Голлумом приближаются к Роковой горе, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия, не зная об истинных намерениях Голлума, который хочет предать их и завладеть Кольцом. В это время их друзья Мерри, Пиппин, Гэндальф, Арагорн, Леголас и другие объединяют усилия против Саурона и легионов орков в Минас Тирите.

Чем интересен фильм «Властелин колец: Возвращение короля»

Фильм — кульминация всей истории, лучшая часть кинотрилогии.



Картина получила 11 статуэток «Оскар», в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».



Яркие визуальные эффекты и батальные сцены.

«Властелин колец: Братство Кольца»

Год выпуска: 2001

Страна: Новая Зеландия, США

Жанр: эпическое фэнтези, приключения

Режиссер: Питер Джексон

Рейтинг IMDb: 8,9

Эпическое фэнтези, основанное на первой части романа «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина «Братство Кольца». Это первый фильм трилогии, повествующий о Темном властелине Сауроне, который ищет Кольцо Всевластья. Этот артефакт попадает к молодому хоббиту Фродо Бэггинсу. Единственный способ победить Саурона — уничтожить кольцо. Но сделать это можно только в в жерле Роковой годы в земле Мордор. Фродо и восемь его товарищей отправляются в опасное путешествие.

Чем интересен фильм «Властелин колец: Братство кольца»

Съемки проводились в Новой Зеландии и были настолько масштабными, что правительство страны учредило должность министра по делам «Властелина колец». Территорию Хоббитона готовили к съемкам в течение года, было построено 28 хоббитских нор и 47 дымовых труб. Озеленители регулировали длину травы с помощью овец.



Многие известные актеры — Шон Коннери, Энтони Хопкинс, Кейт Уинслет, Дэниел Дэй-Льюис — по разным причинам отказались от участия в проекте. Зато фильм стал счастливым билетом для Эйладжа Вуда, Орландо Блума, Шона Эстина и ряда других актеров.

«Властелин колец: Две крепости»



Год выпуска: 2001

Страна: Новая Зеландия, Германия, США

Жанр: эпическое фэнтези, приключения

Режиссер: Питер Джексон

Рейтинг IMDb: 8,8

Второй фильм трилогии «Властелин колец», снятый по второму тому одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина «Две крепости». По сюжету Фродо и Сэм продолжают свой опасный путь к Мордору, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. На их пути они встречают Голлума, бывшего хранителя Кольца. Тем временем, Арагорн, Леголас и Гимли достигают Рохана — королевства, истерзанного войной. Там они воссоединяются с Гэндальфом. Хоббиты Мерри и Пиппин сбегают из вражеского плена, встречают энта Древоборода и помогают спланировать нападение на Изенгард, крепость вероломного мага Сарумана. Силы света побеждают в битве с его армией.

Чем интересен фильм «Властелин колец: Две крепости»

Невероятные батальные сцены и компьютерная графика — фильм получил две премии «Оскар», в том числе за лучшие визуальные эффекты.

«Город Бога»

Год выпуска: 2002

Страна: Бразилия, Франция

Жанр: детектив, драма

Режиссер: Фернанду Мейреллиш

Рейтинг IMDb: 8,6

Фильм снят по одноименному роману Пауло Линса и показывает хронологию жизни обитателей бразильских трущоб — так называемого Города Бога. Действие начинается в 1960-е годы. Главный герой, юный Рокет, мечтающий стать фотографом. Но вместо этого он вынужден постоянно идти на мелкие правонарушения. Его сверстник по кличке Малыш Зе с ранних лет выбрал путь гангстера, который, по его мнению, единственно возможный способ выбиться в люди. Но ничто в этой жизни не достается просто так и за все бывает расплата.

Чем интересен фильм «Город Бога»

Фильм сделан в стилистике социального реализма и затрагивает проблемы расового и социального неравенства в Бразилии.



Актеров для фильма набирали в трущобах Рио, чтобы добиться полной достоверности образов. С отобранными претендентами проводились занятия по актерскому мастерству.



Хотя съемки фильма велись в Рио, Город Бога можно увидеть в нем только со спутника — такой план ненадолго появляется в кинокартине. Проводить съемки в самих трущобах было крайне рискованно, поэтому работа велась в соседних районах. Позже режиссер Фернанду Мейреллиш признался, что если бы он изначально знал, что съемки в трущобах Рио-де-Жанейро будут настолько опасными, он бы отказался от идеи создания фильма.

«Пианист»

Год выпуска: 2002

Страна: Франция, Германия, Великобритания, Польша

Жанр: байопик, драма, музыкальный фильм

Режиссер: Роман Полански

Рейтинг IMDb: 8,5

Сюжет картины основан на мемуарах «Гибель города» польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана. Когда территорию Польши занимают нацисты, жизнь евреев кардинально меняется. Полностью погруженный в искусство Шпильман сначала не хочет замечать ничего вокруг. Но катастрофа неминуема: людей помещают в гетто, где они терпят лишения и унижения, затем отправляют в концентрационный лагерь. В последний момент Шпильмана спасает знакомый, служивший в еврейской полиции. С этого момента знаменитый пианист скрывается на квартирах своих друзей и поклонников таланта. Но в конце концов Владислав обнаруживает, что остался один в разрушенной Варшаве.

Чем интересен фильм «Пианист»

Фильм — не только часть биографии знаменитого пианиста Владислава Шпильмана, это еще и личная история Романа Полански, пережившего Холокост. После начала Второй мировой войны его семья оказалась в Краковском гетто, мать и бабушка погибли в Освенциме, а дядя – в Бухенвальде. Роману удалось бежать из гетто, он долгое время скрывался под чужими именами.



Исполнитель главной роли Эдриен Броуди стал самым молодым актером, получившим «Оскара» за лучшую мужскую роль. На тот момент ему было 29 лет. Фильм также отмечен премией Киноакадемии за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

«Гладиатор»

Год выпуска: 2000

Страна: США, Великобритания

Жанр: историческое кино, приключение, драма

Режиссер: Ридли Скотт

Рейтинг IMDb: 8,5

Римский полководец Максимус Децим Меридиус — жертва предательства: Коммод, амбициозный сын императора Марка Аврелия, убивает отца и захватывает трон. Максимус отказывается присягнуть тирану и намерен рассказать Сенату о том, что произошло и какова была последняя воля Марка Аврелия. Тогда Коммод велит убить его жену и сына и уничтожить непокорного полководца. Максимусу удается скрыться от людей Коммода, но, обессилев, он попадает в руки работорговцев и становится гладиатором. Максимус жаждет отомстить за убийства своей семьи и своего императора. И этому способствует его растущая популярность.

Чем интересен фильм «Гладиатор»

Картина получила пять премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль, а также две премии «Золотой глобус». Австралийский актер Рассел Кроу трижды номинировался на «Оскар», но победу одержал благодаря роли полководца Максимуса.



Критики высоко оценили работу Хоакина Феникса в роли Коммода. Его неоднократно отмечали в разных номинациях — лучшая мужская роль второго плана, лучший злодей, лучшая реплика. Эта роль сделала актера знаменитым.



Премьера сиквела картины запланирована на 22 ноября 2024 года. В нем действие будет происходить спустя 20 лет от событий первого фильма, а главным героем станет племянник Коммода Луций.

«Престиж»

Год выпуска: 2006

Страна: США, Великобритания

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Кристофер Нолан

Рейтинг IMDb: 8,5

Фильм — экранизация одноименной фантастической драмы Кристофера Приста. Лондон XIX века. Два талантливых иллюзиониста Альфред Борден и Роберт Энжиер — соперники. Их дружеская конкуренция давно переросла в неистовую вражду. Когда-то жена Энжиера погибла во время опасного трюка, в ее смерти Энжиер винит Бордена. Иллюзионисты стремятся раскрыть секреты друг друга, сорвать выступления и все больше погружаются в бездну ненависти, где нет места компромиссам.

Чем интересен фильм «Престиж»

Блестящий актерский состав: Хью Джекман, Кристиан Бейл, Скарлетт Йоханссон, Майкл Кейн, Дэвид Боуи.



Интрига держит в напряжении до самого финала, развязка окажется неожиданной.



Фильм получил две номинации на «Оскар» в категориях «Лучшая операторская работа» и «Лучшие декорации».

Какие фильмы 2000-х годов также вошли в топ-250

«Отступники» (2006);



«Помни» (2000);



«Вечное сияние чистого разума» (2004);



«Лабиринт Фавна» (2006);



«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003);



«Старикам тут не место» (2007).

Фильмы с 2010 по 2019 год

«Начало»

Год выпуска: 2010

Страна: США, Великобритания

Жанр: научная фантастика, боевик, триллер, драма

Режиссер: Кристофер Нолан

Рейтинг IMDb: 8,8

Доминик Кобб — мастер промышленного шпионажа, специализирующийся на проникновении в сознание спящих людей. Его талант — извлекать секреты из самых потаенных уголков разума с помощью особой технологии проектировния снов. Кобба нанимают для необычной миссии: внедрить в голову сына могущественного магната идею о разделении корпорации, что станет началом разрушения бизнес-империи. Взамен ему обещают снять ложное обвинение в убийстве жены, благодаря чему Кобб снова сможет увидеть своих детей. Он соглашается и собирает команду.

Чем интересен фильм «Начало»

Особый мир фильма. Один и тот же сон могут видеть разные люди, что порождает иную реальность. Над сценарием картины Нолан работал более десяти лет.



«Начало» — одновременно и головоломка, и эмоционально насыщенная драма.



Фильм получил восемь номинаций на «Оскар», в четырех из них одержал победу, в частности кинокритики высоко оценили операторскую работу и визуальные эффекты картины.

«Интерстеллар»

Год выпуска: 2014

Страна: США, Великобритания

Жанр: научная фантастика, приключения, драма

Режиссер: Кристофер Нолан

Рейтинг IMDb: 8,7

Научно-фантастическая драма, снятая по совместному сценарию братьев Кристофера и Джонатана Ноланов. По сюжету в недалеком будущем жители Земли сталкиваются с угрозой изменения климата и массового голода. Единственная культура, которая все еще произрастает в условиях пыльных бурь — кукуруза. Ее пытается выращивать фермер Джозеф Купер, бывший астронавт НАСА. Однажды его дочь Мерф обнаруживает в комнате странные знаки, которые приводят Купера на базу НАСА к его бывшему руководителю профессору Джону Брэнду. У Брэнда есть план спасения человечества. Вместе с группой астронавтов Купер отправляется в космос на поиски нового дома для жителей Земли.

Чем интересен фильм «Интерстеллар»

Для работы над фильмом Кристофер Нолан посетил НАСА, а также частную космическую компанию SpaceХ. На съемочную площадку он также пригласил реального астронавта Маршу Ивинс.



У фильма множество наград, включая «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.



Научным консультантом картины стал один из авторов идеи фильма физик-теоретик Кип Торн. Работая над спецэффектами для фильма, он получил столько данных о гравитационном линзировании и аккреционных дисках черных дыр, что их хватило на три научные статьи.

«Паразиты»

Год выпуска: 2019

Страна: Южная Корея

Жанр: черная комедия, триллер, драма

Режиссер: Пон Чжун Хо

Рейтинг IMDb: 8,5

Семья Ким не может выбраться из нужды, каждый день – борьба за выживание. Они собирают коробки, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Но все меняется, когда их сын Ки У получает работу репетитора в богатом доме Паков. Хитрость и смекалка помогают парню привести в дом своих родных: сестру, отца и мать. Теперь они — новая прислуга, и никто не подозревает, что это родственники. Шаг за шагом, не привлекая внимания, они внедряются в жизнь Паков, постепенно захватывая контроль над их миром.

Чем интересен фильм «Паразиты»

Во время работы над фильмом Пон Чжун Хо вдохновляли фильм «Горничная» (1960), по его сюжету стабильности семьи угрожало появление домработницы, а также известный случай 1930 годов, когда две горничные во Франции убили своих работодателей. Кроме того, режиссер вспоминал и собственный опыт работы в богатой семье репетитором, когда ему казалось, что он проникает в частную жизнь совершенно незнакомых ему людей.



Микс жанров и непредсказуемый финал.



Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и четыре премии «Оскар», в том числе как лучший фильм.

«Одержимость»

Год выпуска: 2014

Страна: США

Жанр: музыкальная психологическая драма

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Рейтинг IMDb: 8,5

На что готов человек, чтобы стать великим музыкантом? 19-летний первокурсник консерватории, барабанщик Эндрю Найман готов сносить унижения, насмешки и издевательства руководителя джазового оркестра Терренса Флетчера, лишь бы закрепиться в его коллективе, самом престижном в учебном заведении. Методы Флетчера, мягко говоря, неоднозначные. Он считает, что похвала может затормозить музыканта в развитии, а потому не скупится на ругань и даже рукоприкладство. Один из студентов, не выдержав унижений, покончил с собой. Эндрю уговаривают дать анонимные показания на Флетчера, из-за чего тот теряет работу. Но это не точка в их отношениях. Однажды Эндрю встречает бывшего маэстро в одном из джазовых клубов. Тот приглашает Наймана сыграть без репетиций в его новом оркестре.

Чем интересен фильм «Одержимость»

У картины автобиографичный сюжет: сценарист и режиссер Дэмьен Шазелл в юности подавал большие надежды как музыкант и был ударником в джазовом коллективе Высшей школы Принстон. Но он до дрожи боялся жесткого руководителя оркестра, его мучали кошмары и он страдал от потери аппетита.



Сценарий «Одержимости» Шазелл написал позже, как он признавался — от отчаяния и безысходности. В то время он горел проектом фильма «Ла-Ла Ленд», но новичку без имени никто не хотел доверять деньги на съемку высокобюджетного фильма. Тогда и родилась идея камерной картины об оборотной стороне музыки. По той же причине — из-за недоверия продюсеров — первая версия фильма «Одержимость» была короткометражной. А когда короткометражка Шазелла взяла специальный приз жюри фестиваля «Сандэнс», ему доверили съемку полнометражного фильма с бюджетом 3 млн долларов.



У фильма пять номинаций на «Оскар» и три победы, а также множество других престижных наград.

«1+1»

Год выпуска: 2011

Страна: Франция

Жанр: комедийная драма

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано

Рейтинг IMDb: 8,5

Богатый аристократ Филипп в результате несчастного случая оказывается в инвалидном кресле. В качестве помощника он нанимает чернокожего мелкого правонарушителя Дрисса. На самом деле работа Дриссу не нужна, он ждал отказа, чтобы продолжить и дальше получать пособие по безработице. Но неожиданно для себя этот любитель легких развлечений, марихуаны и женщин оказывается в богатом доме. Дриссу чужды всякие манеры и условности, хорошее воспитание — не про него. Но именно отсутствие чопорности и естественность привлекли в нем Филиппа. Новый помощник вносит в его однообразную жизнь немного хаоса, непредсказуемости, легкости и радости бытия.

Чем интересен фильм «1+1»

В основе сюжета — реальная история. В финале ленты сообщается о судьбе прототипов главных героев.



Главные роли в картине исполнили Франсуа Клюзе и Омар Си, удостоенный за эту работу национальной премии «Сезар».



В США сняли ремейк под названием «1+1: Голливудская история», где главные роли исполнили Брайан Крэнстон, Кевин Харт и Николь Кидман. Премьера состоялась в январе 2019 года. Но фильм не повторил успеха оригинала.

«Джанго освобожденный»

Год выпуска: 2012

Страна: США

Жанр: драма, вестерн

Режиссер: Квентин Тарантино

Рейтинг IMDb: 8,5

Действие фильма разворачивается незадолго до начала Гражданской войны в США. Двое работорговцев гонят живой товар на юг страны. Среди рабов — Джанго, которого предыдущий хозяин разлучил во время аукциона с любимой женой Брумхильдой. Группа встречает охотника за головами — доктора Кинга Шульца. Тот хочет выкупить Джанго, но, получив отказ, убивает одного из работорговцев, а второго отдает пленникам на растерзание. Доктор сообщает Джанго, что освободил его, чтобы тот помог опознать братьев Бриттл — трех бандитов, которые трудились надсмотрщиками на той же плантации, что и Джанго. Взамен он обещает ему свободу. Вместе они выслеживают братьев и убивают их. Доктор, удивленный тем, как Джанго ловко обращается с огнестрельным оружием, предлагает ему сотрудничество в поимке преступников и помощь в освобождении Брумхильды.

Чем интересен фильм «Джанго освобожденный»

Еще до начала работы над картиной Квентин Тарантино рассказал в интервью, что хотел был сделать фильм об ужасных страницах истории Америки, связанных с рабством, причем сделать его в жанре спагетти-вестерна.



У фильма две статуэтки «Оскар» — за лучшую мужскую роль второго плана и лучший оригинальный сценарий, и множество других наград.



От главной роли в картине отказался Уилл Смит. Они не сошлись с Тарантино во мнении, кто должен убить рабовладельца Кэлвина Кэнди. Уилл настаивал на том, что это должен сделать Джанго. Тарантино же доказывал, что это должен быть доктор Шульц, так как убийство «белого» «белым» несет тот главный смысл — ожидаемых перемен. В итоге роль Джанго в картине исполнил Джейми Фокс.

Какие фильмы 2010-х годов также вошли в топ-250

«Мстители: Война бесконечности» (2018);



«Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012);



«Тайна Коко» (2017);



«Джокер» (2019);



«Капернаум» (2018);



«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).

Фильмы с 2020 года

«Дюна: Часть вторая»

Год выпуска: 2024

Страна: США, Канада, Объединённые Арабские Эмираты, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия

Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Режиссер: Дени Вильнев

Рейтинг IMDb: 8,5

Продолжение культовой саги «Дюна», снятой по одноименному роману Фрэнка Герберта. Пол Атрейдес, наследник знатного рода, вместе со своей матерью Джессикой скрывается в пустыне Арракис. Они встречают племя фрименов и остаются в их поселении. Пол учится выживать в трудных условиях, но ему тяжело свыкнуться с мыслью о своем предназначении лидера восстания против Харконненов, лишивших его дома и семьи. Под влиянием разных обстоятельств он принимает роль пророка, который приведет фрименов к победе, и готовится к решающей битве с противником.

Три причины посмотреть фильм «Дюна: Часть вторая»

Самая удачная попытка экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна». Изначально планировалось два фильма, но Дени Вильнев уже проанонсировал работу над третьей финальной частью.



Если в первой части присутствует много объяснений и диалогов, то сиквел получился более захватывающим и динамичным.



Талантливая команда и звездный актерский состав обеспечили фильму восторженные отзывы критиков. Фильм успешно стартовал в прокате: более 500 млн долларов за первые три недели.

Какие фильмы 2020-х годов также вошли в топ-250