Октябрь-93: Ельцин приказал брать Белый дом. LIVE

- 317563 просмотра Загитова своим внешним видом свела Германию с ума
- 238264 просмотра The Bell: правительство России планирует отказаться от доллара
- 215147 просмотров ЦСКА обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
- 204312 просмотров Россиян переведут на накопительную пенсию без их согласия
- 124993 просмотра СМИ узнали о планах ввести жесткую норму энергопотребления
- 105733 просмотра Пассажиров спасают с горящего парома в Балтийском море
- 99341 просмотр Полиция Лас-Вегаса расследует дело об изнасиловании со стороны Роналду
Этой ночью Ельцин спал мало. Между 3 и 4 часами Захаров доложил президенту о своем плане. Исторический момент: Ельцин принимает решение штурмовать Белый дом. Крови уже не избежать. В Москву вызваны танки.
В ночь на понедельник, 4 октября, Москва не спала. Армия защитников Белого дома получила неожиданное прдкрепление в лице 18 военнослужащих отдельного учебного зенитно-ракетного полка войск противовоздушной обороны. Соратники Ельцина между тем готовили план атаки на Белый дом. Разработка операции была доверена заместителю шефа Службы безопасности президента Геннадию Захарову.
О событиях 3 октября, вместивших в себя захват сторонниками Верховного Совета бывшего здания СЭВ (мэрия) и неудачную попытку штурма Останкино можно прочитать в подробном историческом онлайне «Газеты.Ru». Он доступен по этой ссылке.
4 октября 1993 года трагическими событиями на Красной Пресне в Москве завершился длившийся десять месяцев политический кризис. После провала штурма телецентра в Останкино отрядами под командованием генерала Альберта Макашова вечером 3 октября сторонники Бориса Ельцина поверили в победу. «Газета.Ru» предлагает своим читателям вспомнить, как развивались событий в один из самых драматичных дней новейшей истории России.