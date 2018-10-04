Курсы валют$ 65.85 (+0) 75.44 (-0.129)
Пенсионный советник
Москва: +6°C
Кризис - 1993. Октябрь
Октябрь-93: Ельцин приказал брать Белый дом. LIVE

Исторический онлайн событий у Белого дома 4 октября 1993 года

25 лет назад в Москве достигло кульминации противостояние между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом под председательством Руслана Хасбулатова. После неудачной попытки взять штурмом телецентр в Останкино вечером 3 октября отряды генерала Альберта Макашова отступили в Белый дом. Рано утром 4 октября Ельцин приказал готовить штурм оплота российских парламентариев. «Газета.Ru» вспоминает, как развивались события в черный понедельник 1993 года.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
07:53

Этой ночью Ельцин спал мало. Между 3 и 4 часами Захаров доложил президенту о своем плане. Исторический момент: Ельцин принимает решение штурмовать Белый дом. Крови уже не избежать. В Москву вызваны танки.

Танки в городе: 25 лет расстрелу Белого дома 8
Валерий Христофоров/ТАСС
Танки на Ново-Арбатском мосту в Москве, 4 октября 1993 года
07:41

В ночь на понедельник, 4 октября, Москва не спала. Армия защитников Белого дома получила неожиданное прдкрепление в лице 18 военнослужащих отдельного учебного зенитно-ракетного полка войск противовоздушной обороны. Соратники Ельцина между тем готовили план атаки на Белый дом. Разработка операции была доверена заместителю шефа Службы безопасности президента Геннадию Захарову.

Танки в городе: 25 лет расстрелу Белого дома 3
Michel Euler/AP
Белый дом, 5 октября 1993 года
07:15

О событиях 3 октября, вместивших в себя захват сторонниками Верховного Совета бывшего здания СЭВ (мэрия) и неудачную попытку штурма Останкино можно прочитать в подробном историческом онлайне «Газеты.Ru». Он доступен по этой ссылке.

07:00

4 октября 1993 года трагическими событиями на Красной Пресне в Москве завершился длившийся десять месяцев политический кризис. После провала штурма телецентра в Останкино отрядами под командованием генерала Альберта Макашова вечером 3 октября сторонники Бориса Ельцина поверили в победу. «Газета.Ru» предлагает своим читателям вспомнить, как развивались событий в один из самых драматичных дней новейшей истории России.

Танки в городе: 25 лет расстрелу Белого дома 1
Alexander Zemlianichenko/AP
Флаг России в одном из окон Белого дома, 4 октября 1993 года