После поправок: Госдуме предлагают досрочные выборы. LIVE

Госдума решает вопрос о досрочных выборах — онлайн

Депутаты Госдумы обсуждают вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в связи с предстоящим внесением изменений в Конституцию России. Соответствующую инициативу предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его поддержали единороссы и партия «Справедливая Россия». «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за рассмотрением поправки.
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13:15

В Кремле пообещали рассмотреть предложение о досрочных выборах в Госдуму. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин сообщит о своем отношении к нему в ближайшее время.

13:10

К слову, предложение о досрочных выборах прозвучало во время обсуждения президентского законопроекта о поправках к Конституции. Сегодня, 10 марта, Госдума рассматривает инициативу главы государства во втором чтении. Как ожидается, в случае принятия законопроекта третье чтение состоится на следующий день. По требованию президента поправки вступят в силу только после общероссийского голосования, на котором народ одобрит или отклонит изменения основного закона, оно должно пойти 22 апреля.

13:06

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед обсуждением возможности проведения досрочных выборов в Госдуму надо разобраться с экономической ситуацией в стране и распространением коронавируса.

«Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — цитирует слова Зюганова ТАСС.

Он также добавил, что инициативу досрочных выборов следует «взвесить 10 раз».

12:57

Также идею проведения досрочных парламентских выборов поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Нашей партии выгодны досрочные выборы», — заявил политик.

12:50

Предложение Жириновского поддержал депутат от «Единой России» Александр Карелин. По его мнению, изменения Конституции, в случае их принятия, усилят роль Госдумы и партий.

«Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», — добавил Карелин.

12:40

Жириновский предлагает провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября.

Единый день голосования в этом году в России выпадает на 13 сентября.

12:35

Слухи о возможном проведении досрочных выборов в Госдуму появились в различных СМИ и Telegram-каналах еще осенью прошлого года, однако более активно об этом начали говорить в январе 2020-го — после того, как президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Тогда, правда, в Кремле эту информацию комментировать отказались.

«Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более, ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», — заявил 20 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

12:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму.

«Если <…> обновленная Конституция [России] вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал политик.

Нижняя палата российского парламента рассмотрит соответствующую поправку уже сегодня, 10 марта.