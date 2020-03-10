После поправок: Госдуме предлагают досрочные выборы. LIVE

В Кремле пообещали рассмотреть предложение о досрочных выборах в Госдуму. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин сообщит о своем отношении к нему в ближайшее время.
К слову, предложение о досрочных выборах прозвучало во время обсуждения президентского законопроекта о поправках к Конституции. Сегодня, 10 марта, Госдума рассматривает инициативу главы государства во втором чтении. Как ожидается, в случае принятия законопроекта третье чтение состоится на следующий день. По требованию президента поправки вступят в силу только после общероссийского голосования, на котором народ одобрит или отклонит изменения основного закона, оно должно пойти 22 апреля.
При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед обсуждением возможности проведения досрочных выборов в Госдуму надо разобраться с экономической ситуацией в стране и распространением коронавируса.
«Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — цитирует слова Зюганова ТАСС.
Он также добавил, что инициативу досрочных выборов следует «взвесить 10 раз».
Также идею проведения досрочных парламентских выборов поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Нашей партии выгодны досрочные выборы», — заявил политик.
Предложение Жириновского поддержал депутат от «Единой России» Александр Карелин. По его мнению, изменения Конституции, в случае их принятия, усилят роль Госдумы и партий.
«Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», — добавил Карелин.
Жириновский предлагает провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября.
Единый день голосования в этом году в России выпадает на 13 сентября.
Слухи о возможном проведении досрочных выборов в Госдуму появились в различных СМИ и Telegram-каналах еще осенью прошлого года, однако более активно об этом начали говорить в январе 2020-го — после того, как президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Тогда, правда, в Кремле эту информацию комментировать отказались.
«Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более, ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», — заявил 20 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму.
«Если <…> обновленная Конституция [России] вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал политик.
Нижняя палата российского парламента рассмотрит соответствующую поправку уже сегодня, 10 марта.