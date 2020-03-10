После поправок: Госдуме предлагают досрочные выборы. LIVE

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед обсуждением возможности проведения досрочных выборов в Госдуму надо разобраться с экономической ситуацией в стране и распространением коронавируса.

«Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — цитирует слова Зюганова ТАСС.

Он также добавил, что инициативу досрочных выборов следует «взвесить 10 раз».