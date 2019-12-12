Парламентская альтернатива: какой могла бы быть Конституция

Несмотря на то что о дне Конституции напоминают плакаты на улицах городов, россиян мало волнует содержание основного закона. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2018 году к 25-летию Конституции, почти 68% призналось, что имеют лишь общее представление о ее содержании. Только 6% респондентов сказали, что хорошо знают текст документа.

При этом, согласно недавнему опросу ФОМ, 68% респондентов утвердительно ответили на вопрос «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?» В 2013 году на этот вопрос утвердительно ответили 44% россиян.

Комментируя опрос, один из авторов нынешней конституции Георгий Сатаров сказал «Газете.Ru», что подобные заявления «одна из форм неудовольствия нынешней жизнью, и одно из проявлений наивной веры, что жизнь можно изменить к лучшему, если внести какие-то изменения в Конституцию».

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Последние ключевые изменения в действующий основной закон государства были внесены не так давно и были довольно спокойно восприняты обществом. В 2008 году по предложению Дмитрия Медведева — в то время президента России — срок полномочий президента был увеличен с четырех до шести лет, а Госдумы — с четырех до пяти.

При этом увеличение президентского срока, по мнению ряда экспертов, усилило «суперпрезидентский» характер нынешней Конструкции, однако с точки зрения политической теории это утверждение некорректно.

В самом тексте Конституции в России устанавливается президентская республика с признаками смешанной — президентско-парламентской: сильные законодательная и президентская власть, премьер-министр наделен широкими полномочиями, правительство формируется президентом и парламентом, а правительство ответственно как перед президентом, так и перед парламентом.

Сегодняшняя Конституция России пришла на смену действовавшей на тот момент Конституции РСФСР 1978 года. В нее в 1991 году были внесены демократические поправки, а также включен пост президента.

В новой редакции провозглашался политический плюрализм, демократические свободы и многообразие собственности, высшим органом власти в стране был Съезд народных депутатов РСФСР.

Переставший в результате демократических перемен быть декоративным органом, съезд де-факто превратил Россию в парламентскую республику. Это заложило основы конфликта между президентом и парламентом.

По мнению советника президента Ельцина Сергея Станкевича, виной кризиса в 1993 году была именно Конституция РСФСР, которая не отвечала новому времени: «Сохранявшаяся еще советская Конституция, в которую поспешно и хаотично вносили поправки, превращалась в лоскутное одеяло, в такой рваный парус, который можно было повернуть в любую сторону», — рассказывал политик «Газете.Ru».

Проект как программа «500 дней»

Над созданием нового документа в то время активно работала назначенная президентом Ельциным конституционная комиссия под руководством Олега Румянцева — этот проект мог стать альтернативой документу, действующему сейчас. Обсуждения новой конституции проходили бурно.

Одни призывали учесть опыт других постсоциалистических стран и принять изменения в действующий закон. Другие считали, что только новый документ поможет России осуществить реформы. Необходимость изменений не отрицал никто, вопрос лишь шел о том, какими методами их проводить.

«Проект Конституции — это, в принципе, программа «500» дней (программа экономиста Григория Явлинского о переходе к рынку. — «Газета.Ru»), переведенный на конституционный язык», — заявлял в то время председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

Предложенный комиссией проект создавал больший баланс сил между президентом и парламентом.

Отличительной особенностью этого проекта было то, что требовалось согласие парламента на назначение президентом всех министров, послов и других должностных лиц. Документ, в итоге принятый, подразумевает, что парламент дает свое согласие лишь на назначение премьер-министра, который формирует правительство — уже по согласованию с президентом.

Кроме того, в проекте, предложенном конституционной комиссией, достаточно четко был прописан срок полномочий президента: «Никто не может быть избран на должность президента более двух раз». В нынешнем тексте это положение записано иначе: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». По иронии судьбы подобная фраза была и в измененной Конституции РСФСР.

Как отмечал позже Олег Румянцев, в разработанной с участием депутатов проекте Конституции, «закладывался баланс ветвей власти»: «Мы создали баланс, на мой взгляд, идеальный, между президентом и парламентом, во многом на базе французской модели», — рассказывал он в интервью «Голосу России» в 2013 году.

События октября 1993 года — конфликта ветвей власти, которые сопровождались уличными боями, — привели к поражению сторонников Верховного Совета. Победа президента Ельцина привела к усилению сторонников той модели, за которую в итоге и проголосовали на референдуме в конце того же года. Как отмечает Станкевич, «окончательный вариант» Конституции появился после «трехдневной гражданской войны в Москве».

«Нужна была твердая гарантия, что такая трагедия не повторится уже в самое ближайшее время», — рассказывает Станкевич.

Конституция, разработанная группой советников президента Ельцина, была принята 12 декабря на референдуме. Большинство участников — 58% — выступало за новый основной закон, однако против было все равно достаточно большое количество — 42%.

«Можно судить о том, кто был прав в те дни, однако эти события похоронили настоящий парламентаризм. Конституция, созданная на обломках Верховного Совета, приобрела родовую травму», — отмечала ранее в беседе с «Газетой.Ru» профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

Однако Станкевич считает, что на тот момент Конституция с сильной президентской властью себя оправдывала: «Было решено, что на пару ближайших выборных циклов такая республика будет необходимым гарантом стабильности. А дальше, уже в совсем нормальной обстановке, баланс властей можно скорректировать в пользу парламента. Увы, время прошло, а до корректировки баланса властей мы все еще не созрели».

По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева «пропрезидентскую» Конституцию приняли, так как «хотелось порядка». «После любой или почти любой революции наступает реакция. Очень хотелось порядка, управляемости. Про цену за это забыли», — говорит эксперт.

В последнее время дискуссии о необходимости усилить баланс сил в действующей Конституции стали звучать чаще.

Так, незадолго до 25-летия конституции, статью на этот счет опубликовал глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В ней он заявил, что Конституция РФ все же имеет недостатки, — в частности, «крен в сторону исполнительной власти», — но они могут быть исправлены путем «точечных изменений».

Кроме того, он упомянул принятую в мировой практике доктрину «живой конституции». Впрочем, многие собеседники «Газеты.Ru» посчитали тогда, что сенсация была искусственно раздута, и председатель Конституционного суда вовсе не призывал к изменению основного закона страны.

Не исключено, что после 2024 года, когда закончатся полномочия нынешнего президента эти разговоры могут возникнуть вновь.