«Запаливают ядерный костер»: СВР заявила о планах Запада расплавить реакторы Запорожской АЭС

Служба внешней разведки России предупредила о попытке западных стран устроить диверсию на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. По замыслу, инцидент должен привести к жертвам среди украинцев и жителей Европы. Тем самым Запад преследует цель срочно изменить негативный для себя ход украинского конфликта, подчеркнули в российской разведке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Западные страны планируют организовать на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) крупную диверсию и обвинить в этом Россию, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов», — предупредило ведомство.

Цель диверсии состоит в том, чтобы срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и его восприятие общественностью, подчеркнула СВР. По замыслу, она должна привести к жертвам среди украинцев и жителей ЕС «наподобие трагедии малазийского авиарейса МН17 в 2014 году».

По информации СВР, британский аналитический центр Chatham House уже просчитал последствия аварии на ЗАЭС: радиация распространится на подконтрольные Киеву территории и страны Евросоюза, расположенные у западной границы с Украиной.

Чтобы возложить на Москву ответственность за катастрофу, в Chatham House намерены заранее подготовить аргументацию на случай «любого развития событий».

«Предусматривается обеспечить освещение ситуации в СМИ таким образом, чтобы западная общественность «однозначно заняла сторону Киева» по вопросу об определении виновного в случившемся», — отметила СВР.

В ведомстве обратили внимание на то, что коллективный Запад в очередной раз готов «обманывать и даже убивать украинцев и граждан западных государств», чтобы приписать России преступления Киева и оправдать свою «русофобскую политику».

Крупнейшая АЭС в Европе Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, реакторы находятся в режиме холодного останова. Объекты станции находятся в собственности России.

Ситуация на Запорожской АЭС под контролем

Все риски для Запорожской АЭС исходят исключительно от обстрелов со стороны украинской армии, прокомментировала предупреждение СВР директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Станция под надежным контролем. Мы прилагаем все усилия для ее безопасной эксплуатации в строгом соответствии со всеми международными стандартами и нормами. Все риски исходят исключительно от обстрелов ВСУ», — отметила она в беседе с РИА Новости.

Расчеты коллективного Запада устроить катастрофу на ЗАЭС и переложить вину на Россию «беспрецедентны и бесчеловечны», добавила Яшина.

«Европа и Украина запаливают ядерный костер»

Элиты стран НАТО готовы пойти на атомную катастрофу с большим количеством жертв, чтобы сохранить конфликт на Украине и «спасти режим Зеленского от краха», считает политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев. По его мнению, это первоочередная цель Запада.

«Я надеюсь на то, что все-таки нашим спецслужбам, нашим военным удастся предотвратить катастрофические действия со стороны нашего противника и не допустить гибели мирного населения», — поделился он в разговоре с ТАСС.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что совершение диверсии на ЗАЭС — это медленное самоубийство для Запада.

« Европа и Украина запаливают под собой ядерный костер . У нас ветра преобладают как раз в сторону ЕС. Это подготовка очередного медленного самоубийства», — заметил он.

Парламентарий отметил, что в Европе находится множество АЭС, поэтому любые враждебные действия не останутся без ответа России. Примечательно, что накануне генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов предупредил о возросшем риске крупных инцидентов на атомных электростанциях в свете боевых действий на Украине.

« Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС , чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий», — цитирует его РИА Новости.

Аналогичное мнение высказывал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, обстрелы станции со стороны ВСУ «носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой».

«Последствия могут быть непредсказуемы и опасны для всего мира, так как атомная станция остается объектом повышенной опасности», — заявил он в разговоре с РИА Новости.

23 сентября ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта на Украине лишилась внешнего электроснабжения из-за обстрелов ВСУ. В результате были задействованы аварийные дизельные генераторы. Подачу электроэнергии на станцию возобновили спустя 30 дней после завершения ремонта поврежденной линии внешнего энергоснабжения «Днепровская» 750 кВ. Работы велись в условиях локального прекращения огня, достигнутого при содействии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

На фоне этого инцидента гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал о риске ядерной аварии.