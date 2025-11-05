«Я признаю вину в полном объеме». Аглая Тарасова созналась в перевозке наркотиков

Аглая Тарасова в суде признала свою вину в контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова, которой грозит до семи лет колонии по делу о контрабанде наркотиков, признала вину в полном объеме. Вейп с маслом каннабиса предназначался для личного потребления, сообщила сторона обвинения. Ранее сама Тарасова говорила, что везла масло для болеющих бабушки и дедушки. Звезде избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Актриса Аглая Тарасова признала свою вину по делу о контрабанде наркотических веществ.

«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», – сказала она в Дорогомиловском суде.

Тарасова прибыла в суд в сопровождении своей матери, актрисы Ксении Раппопорт. Последняя в ходе заседания поддерживала дочь и подмигивала ей.

Суд принял решение перенести заседание на 26 ноября, потому что свидетели обвинения сегодня не явились. Оно должно начаться в 14:00 мск.

Судья Оксана Кобозева также отклонила ходатайство стороны защиты, просившей перевести судебный процесс в закрытый режим.

Прокурор в обвинительном заключении указал, что вейп с маслом каннабиса предназначался для личного потребления, сообщает Telegram-канал «Подъем».

На таможне Тарасова пыталась пройти через зеленый коридор, но ее остановили и забрали электронку.

Ранее Mash выяснил, что на сайте, который когда-то принадлежал Раппопорт, продается каннабис. Домен сайта зарегистрирован в Сан-Франциско, в России он заблокирован. Актриса, вероятно, не успела его продлить, и страницу используют третьи лица.

Вейп для бабушки

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Согласно российскому законодательству, ей может грозить до семи лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

На суде актриса сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка, и именно для них она якобы провезла наркотик через границу. Она также попросила не отправлять ее под домашний арест, а выбрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий, что позволит ей продолжать работать и навещать пожилых родственников.

«С 12 сентября начинаются съемки картины — я не могу подвести бабушку и дедушку, мне нужно содержать их. Я совершила большую ошибку, мне страшно, я очень раскаиваюсь. Я не планирую уезжать. Очень прошу дать возможность работать и видеть семью», – обращалась Тарасова к судье.

30 октября суд продлил актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ограничения наложены до 24 января 2026 года.

Актриса живет недалеко от Патриарших прудов в Москве. Квартиру на Малой Никитской она приобрела в 2022 году в ипотеку на 30 лет. Рыночная стоимость жилья составляет 100 млн рублей.

Тарасовой 31 год. Ее кинокарьера началась с небольших ролей: дебют — короткометражный фильм «Конфетки» (2010 год) и эпизодическая роль в сериале «После школы» (2012).

Прорывом стала роль Софьи Калининой в сериале «Интерны» (2014). Далее Тарасова получила роль Надежды Лапшиной в фильме «Лед» (2018), за которую позже ей присудили премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль. В последующие годы актриса участвовала в таких проектах, как «Лед-2», «Холоп-2» и других.