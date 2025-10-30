Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий

Домодедовский суд Московской области продлил актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.

