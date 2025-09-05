«Мне страшно»: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками из Израиля

Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков, 5 сентября 2025 года

Актрисе Аглае Тарасовой назначили запрет определенных действий до 3 ноября. Следствие просило отправить её под домашний арест. Ее задержали 28 августа в аэропорту Домодедово. Актриса возвращалась из Израиля, когда у нее нашли вейп, в котором содержалось 0,4 г масла каннабиса.

Актрисе Аглае Тарасовой назначили запрет определенных действий до 3 ноября. Следствие просило отправить её под домашний арест. Ранее актрису задержали в аэропорту Домодедово после обнаружения в ее багаже вейпа с гашишным маслом. Однако, по данным Telegram-канала, актрису не арестовывали неделю, так как все это время шла экспертиза.

Заседание по избранию меры пресечения, как сообщала пресс-служба Домодедовского суда, должно было начаться в 14:30. Однако актрису завели в зал заседания только в районе 16:00. Тарасова появилась в зале суда в капюшоне и темных очках, игнорируя вопросы представителей СМИ. Спустя полчаса ТАСС сообщил, что Тарасовой предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотиков. Она заявила, что раскаивается в попытке незаконно ввезти наркотики в Россию, и рассказала, что диагноз одного из ее родственников заставил ее привезти наркотики на родину. По предварительным данным, лекарство требуется тяжелобольной бабушке Аглаи.

Актриса попросила сделать заседание суда закрытым и заявила судье о намерении раскрыть «важные личные обстоятельства». Ее адвокат упомянул о желании приобщить к делу «диагноз одного из близких людей подзащитной». Согласно информации издания «СтарХит», на суде актриса сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка — именно для них она якобы провезла наркотик через границу. Однако суд отказался делать процесс закрытым.

Если Тарасову отправят под домашний арест, то, как пишет SHOT, отбывать его она будет в своей квартире на Малой Никитской, которую три года назад приобрела в ипотеку.

Сама актриса попросила суд ограничиться запретом определенных действий. Она также отметила, что сдала все паспорта и не планирует покидать страну :

«Я хотела попросить обойтись без домашнего ареста, оставить запрет определённых действий. Я добровольно сдала паспорта, никуда не уеду, живу в своей квартире, плачу ипотеку. Бабушка с дедушкой не могут уезжать по состоянию здоровья, я приезжаю к ним раз в неделю. С 12 сентября начинаются съёмки картины — я не могу подвести бабушку и дедушку, мне нужно содержать их. Я совершила большую ошибку, мне страшно, я очень раскаиваюсь. Я не планирую уезжать. Очень прошу дать возможность работать и видеть семью», — обратилась актриса к суду.

Mash сообщил, что у Аглаи Тарасовой есть второй паспорт — она оказалась гражданкой Израиля. Об этом стало известно в суде по избранию меры пресечения актрисе. Документ изъяли сотрудники СК.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. В России Тарасова известна по ролям в фильме «Лед», «Холоп», а также сериалах «Интерны» и «Беспринципные».

Задержание в Домодедово

По данным Mash, 31-летнюю актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово. Тарасова отдыхала на Мальдивах и в Европе, затем в Израиле, после чего прилетела в столицу с вейпом, в котором обнаружили около 0,4 г масла каннабиса — это считается значительным размером.

«Тарасова прилетела из Тель-Авива с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили ее для досмотра и в чемодане обнаружили одну электронную сигарету. Жидкость электронки вызвала подозрение и её отдали на экспертизу. Внутри оказалось гашишное масло», — говорилось в публикации SHOT.

По информации источника RT в правоохранительных органах, при задержании актриса вела себя спокойно, не сопротивлялась и не конфликтовала. В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Ей может грозить до семи лет тюрьмы со штрафом до 1 млн руб.

Антон Филипенко, которого СМИ называют молодым человеком актрисы, заявил «Осторожно, новости», что не знает, употребляла ли Тарасова гашишное масло. При этом, как пишет РЕН ТВ, молодой человек не исключил, что наркотики актрисе могли подбросить.

По его словам, о задержании артистки он узнал из новостей. Mash Филипенко рассказал, что последний раз общался с Аглаей Тарасовой два дня назад.

Telegram-каналу добавил, что актрису уже «вычеркнули» из актерского состава фильма «Холоп-3». Тарасова прилетела в Москву к началу съемок, однако после того, как стало известно о ее задержании, кинокомпания сообщила о начала съёмочного процесса. При этом артистки нет ни на одном фото.

Дело Бриттни Грайнер

По аналогичной причине в 2022 году в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Служебная собака обнаружила в багаже девушки картриджи для вейпа, в которых содержалось содержалось 0,7 г гашишного масла. В США оно легализовано во многих штатах, однако в России считается наркотиком.

Спортсменка впоследствии признала вину, но рассказала, что картриджи в сумку положила второпях и без умысла ввозить наркотики контрабандой. Несмотря на этого, прокурор запросил для нее наказание в виде 9,5 года колонии. 4 августа 2022-го Грайнер приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб.

В российской колонии баскетболистка провела чуть больше месяца. 4 ноябре ее этапировали в ИК-2 в Явасе, а уже 8 декабря освободили в результате обмена на Виктора Бута.