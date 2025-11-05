Суд отложил заседание по делу актрисы Тарасовой

Домодедовский суд Московской области отложил судебное заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку свидетели не явились, суд принял решение отложить дальнейшее заседание на 26 ноября, 14:00 мск», — говорится в сообщении.

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.

Ранее суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий.