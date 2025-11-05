«Усольцевский треугольник». Что нового в деле о загадочной пропаже семьи в Сибири?

Пропавший вместе с семьей в тайге Усольцев мог сам отказаться от помощи

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в таежном лесу. Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказался от помощи. В поисково-спасательном отряде подчеркнули, что пока люди не найдены, могут быть любые варианты их исчезновения. Тем временем правоохранительные органы приостановили поиск и допрашивают близкий круг общения Усольцевых.

64-летний Сергей Усольцев, пропавший в горной тайге Красноярского края вместе с супругой и дочерью, мог намеренно отказаться от помощи из-за статуса умелого таежника, пишет aif.ru.

«Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма», — поделилась в беседе с изданием местная жительница Елена.

Красноярец Владимир провел параллель с исчезновением в тех же лесах в 2019 году 67-летнего Владимира Шатыгина, который тоже хорошо ориентировался на местности. Однако, когда были организованы поиски, пенсионер при встрече с рыбаками и охотниками отказывался от помощи.

«Ему предлагали помочь, но он говорил, что сам выйдет.

Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция», — рассказал красноярец.

Место исчезновения семьи и пенсионера местные жители прозвали «Усольцевским треугольником» по аналогии с Бермудским в Саргассовом море, где неоднократно пропадали корабли.

«Местность Партизанского и Манского районов расположена в границах населенных пунктов Кутурчин, Мина, Кой, Лукашевич, а также Кутурчинского Белогорья. Это лишь условные границы довольно большого участка, поскольку точных не существует», — говорится в материале aif.ru.

Однако мистическим это место не называется. Издание обратило внимание, что «Усольцевский треугольник» сложен в плане навигации из-за плотной тайги, курумников, резких перепадов рельефа и отсутствия связи.

«Могли напасть медведи»: под Красноярском туристы с ребенком пропали в тайге Под Красноярском в таежном лесу бесследно пропала семья опытных туристов — двое взрослых... 02 октября 14:38

Усольцев вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью отправились в короткий поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае 28 сентября. Вскоре связь с ними оборвалась, 1 октября начались поиски. Активная фаза поисков с участием волонтеров завершилась спустя 11 дней в связи с непогодой.

«Наткнулись на староверов». Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых Пропавшие в горной тайге под Красноярском Усольцевы могли встретить старообрядцев и остановиться... 22 октября 14:22

Фантазии и реальность

Выдвигались разные версии пропажи семьи: нападение диких животных, встреча со старообрядцами и побег за границу. При этом версию о возможной гибели Усольцевых от рук браконьеров пока нужно воспринимать не более, чем фантазию, считает председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Пока люди не найдены, могут быть любые варианты,

это равносильно варианту встретить в лесу динозавров — вероятность достигает 50%.

Фантазировать можно сколько угодно. Мы занимаемся практическим, поэтому комментировать все, что пришло в голову любому, смысла нет», — поделился он в беседе с ТАСС.

Сергеев рассказал, что с момента исчезновения Усольцевых начал идти снег, которого с каждым днем поисков становилось все больше. Он обратил внимание на то, что это «крайне затруднительный поиск», который проходит в горной местности, поэтому некоторые задачи невыполнимы в зимних условиях. Часть зоны поиска будет доступна только в теплую погоду, когда сойдет снег.

«Никаких зацепок». СК развеял слухи о загадочной записке пропавшей Ирины Усольцевой Следственный комитет опроверг слухи, которые за последнее время появились в деле о пропавшей... 30 октября 21:20

Мария Шрайнер, подруга Ирины Усольцевой, усомнилась в возможности отыскать пропавшую семью.

«Странно на это надеяться. Но это дело каждого», — сказала она в разговоре с aif.ru.

Оперативные мероприятия

Тем временем следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия снова допрашивают близкий круг общения Усольцевых, узнал портал NGS24.RU. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи.

Полицейские также проводят оперативные мероприятия — опрос свидетелей и поиск людей, которые могли видеть Усольцевых.

«Но конкретно поиск на месте мы не проводим»,

— сообщил изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

«Спрятаться легче там, где ищут». Сын пропавших в тайге Усольцевых путается в показаниях С момента пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге прошел месяц. Никаких следов супругов или их... 29 октября 20:57

Волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей» и специалисты краевого учреждения «Спасатель» также не работают на месте. Однако они готовы выехать для обследования, если поступит заявка от правоохранительных органов, добавило издание.