«Нет надежды, что ищем живых»: под Красноярском завершились активные поиски семьи Усольцевых

Под Красноярском завершаются активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Сейчас поиски семьи сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Однако плохая погода не оставляет надежды, что пропавшие еще живы.

В Красноярском крае завершаются активные поиски пропавшей в горной тайге семьи Усольцевых, оперативный штаб в поселке Кутурчин Партизанского района прекращает свою работу. Об этом сообщило региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Но сам поиск не остановлен! Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», — отметили добровольцы.

По информации SHOT, с 12 октября к операции допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением («кошками») и навыками ночевки в горах, а также с легальным оружием. Они будут приезжать на место, выходить в свой обозначенный квадрат и выполнять задачу, действуя самостоятельно, без прямого контроля на местности.

« Такое решение принято из-за возрастающих рисков , ухудшения погодных условий и отсутствия возможности добраться до труднодоступных мест», — подчеркнул Telegram-канал.

Подобный формат позволит действовать максимально эффективно и безопасно, добавили в «ЛизаАлерт».

28 сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью отправились в короткий поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Местная жительница видела уходящую в лес семью с небольшими туристическими рюкзаками и в облегченной светлой одежде. Вскоре связь с ними оборвалась, 1 октября были организованы поиски.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения семьи.

Сигнал телефона

Несмотря на завершение активной фазы поисков, пропавшую семью сейчас ищут в районе, откуда последний раз шел сигнал телефона главы семейства, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. В поисках задействованы опытнейшие альпинисты и спелеологи, которые обследуют каменные россыпи и пещеры», — отметили в ведомстве.

Сигнал телефона главы семьи в последний раз зафиксировали поздним вечером 28 сентября на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин — это намного дальше первоначальной зоны поиска, в труднодоступном месте.

Накануне краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка, но поиск не дал результатов.

Версии исчезновения

Версия, что члены семьи покинули территорию Красноярского края, не подтвердилась. Вероятно, они ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились, сообщили ТАСС в СК.

«Мужчине могло стать плохо, женщина и ребенок не смогли выбраться <…> Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей», — перечислили в ведомстве версии исчезновения семьи.

Экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, принимавший участие в поисках, рассказал, что в местности, куда ушли Усольцевы, много каменных ниш, гротов и ям, где можно соорудить себе укрытие.

«Я считаю, что нужно сконцентрировать поиски именно там <…> Известно, что семья на выходе попала в бурю, дождь, снегопад застал их на треке. Я сразу думаю: что делал бы я, да и любой из альпинистов, походников, если бы попал в непогоду? Прежде всего, начал бы искать укрытие от дождя, самое ближайшее и сухое», — поделился он в беседе с порталом «Красноярск онлайн».

Однако, если в убежище включить газовую горелку, чтобы согреться, то при отсутствии сквозняка можно отравиться угарным газом. Подобных случаев было много даже с опытными туристами, добавил альпинист.

Волонтеры прошли более 4500 км

Однако снежная погода в тайге не оставляет надежды, что пропавшие Усольцевы живы, заявила председатель регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) в Красноярском крае Алена Миронова.

«Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Снег по пояс, много возможностей сломать ногу, сорваться даже для профессиональных альпинистов», — сообщила она в Telegram-канале РКК.

Под таким количеством снега «невозможно кого-либо найти» , резюмировала Миронова.

Семью Усольцевых искали более 1550 человек. Добровольцы из Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Томской, Рязанской и Кемеровской областей, Москвы, республик Хакасия и Алтай прошли свыше 4500 км, сообщили в «ЛизаАлерт».

Также привлекалась специальная техника — вездеходы, квадроциклы, мотоциклы и снегоболотоходы. Кроме того, в небо множество раз поднимались устойчивые к непогоде беспилотники с тепловизорами, авиация вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел».