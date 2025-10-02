«Могли напасть медведи»: под Красноярском туристы с ребенком пропали в тайге

Под Красноярском пять дней ищут семью туристов с ребенком

Под Красноярском в таежном лесу бесследно пропала семья опытных туристов — двое взрослых с пятилетней дочкой. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков, а также вертолет и беспилотники. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело.

В Красноярском крае пропала семья из трех человек, которые отправились в туристический поход, сообщило региональное управление МВД России в своем Telegram-канале.

64-летний Сергей Усольцев и его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска вышли на маршрут к горе Буратинка 28 сентября , очевидцы видели их с большими туристическими рюкзаками. Затем связь с семьей пропала, и знакомый Усольцевых обратился в правоохранительные органы.

close ГУ МВД России по Красноярскому краю

«По предварительным данным, семья планировала пройти небольшой маршрут между поселками Кутурчин и Мина. Но что-то пошло не по плану. Поиски осложняются тем, что в этом лесном районе нет связи, это глухая тайга», — пишет Baza.

В широкомасштабных поисках в лесной местности в районе Минской петли задействованы сотрудники МЧС, полиции, красноярского учреждения «Спасатель», волонтеры, местные жители из числа охотников и рыбаков, а также старший сын Усольцевых. Усилия поисковых групп координируют оперативники управления уголовного розыска краевой полиции. Кроме того, задействованы квадроциклы, беспилотники и вертолет .

Как сообщили ТАСС в красноярском региональном отделении «ЛизаАлерт», сейчас на месте поиска работают более 80 человек, самолет ВПСО «Ангел», подключена санавиация. На помощь волонтерам выехали добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей .

Уже удалось найти автомобиль семейной пары, который был оставлен в поселке Кутурчин Партизанского района, где расположен круглосуточный поисковый штаб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место поисков выехали наиболее опытные криминалисты и следователи краевого управления СК.

Что могло случиться с Усольцевыми?

На пропавшую семью туристов с ребенком могли напасть медведи, считает Mash.

«В этих местах много бурых медведей. Они регулярно выходят к реке, которая пользуется популярностью у туристов, чтобы ловить рыбу, и часто встречаются с людьми. По ночам хищники выходят на разведку и могут забрести слишком близко к охотничьим домикам», — говорится в публикации.

По информации Kras Mash, поисковики заметили медведя — его сняли с дрона. Кроме того, тепловизор нашел следы костра вдали от туристических троп в районе, где пропала семья Усольцевых.

SHOT выяснил, что Ирина и Сергей планировали ночевать в домике-куполе с баней в диком месте на Минской петле. Однако никаких официальных глэмпингов на территории нет.

« Успела ли семья добраться до места привала — неизвестно . Пятилетнюю [дочь] супруги хотели оставить у бабушки, но все-таки решили взять с собой», — добавил Telegram-канал.

SHOT узнал, что за две недели до исчезновения Сергей и Ирина Усольцевы уже отправлялись на прогулку по Минской петле вдвоем, и тогда благополучно вернулись домой. В полиции подтвердили, что семейная пара — опытные туристы. Ирина работает психологом и коучем.

Опытный красноярский гид в беседе с Kras Mash подчеркнул, что семья туристов «пропала там, где это почти невозможно».

«Маршрут по сложности ниже среднего, сойти с него сложно — вокруг сплошная тайга. На тропах много указателей <…> В некоторых местах по лесу есть связь, а иногда и интернет», — поделился мужчина.

close Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В региональном управлении МЧС в беседе с РИА Новости уточнили, что семья не регистрировала свой маршрут. Как правило, это делают организованные туристические группы.