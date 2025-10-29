«Спрятаться легче там, где ищут». Сын пропавших в тайге Усольцевых путается в показаниях

С момента пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге прошел месяц. Никаких следов супругов или их пятилетней дочери так и не обнаружили. Поиски были свернуты в середине октября, однако несколько дней назад их возобновили. Сейчас работы идут в радиусе 7 км от места, где в последний раз был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева. Сын Ирины Усольцевой от первого брака дает противоречивые показания и делает странные заявления в беседах с журналистами.

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей в конце сентября в красноярской тайге вместе с мужем и маленькой дочкой, дал противоречивые показания по поводу исчезновения родственников, сообщает Tsargrad.tv.

В частности, Баталов настаивает, что его отчим Сергей хорошо знал местность и считался опытным таежником. Депутат Госдумы и волонтер Олег Леонов эту информацию опровергает: туристы заблудились и не смогли выйти назад.

«Как и было, ничего не поменялось: люди заблудились. И причина их пропажи в том, что они потеряли ориентацию в тайге. Другой пока на данный момент не появилось», — отметил парламентарий.

Кроме того, Баталов утверждает, что с Усольцевыми была собака, которая якобы сорвалась с поводка, остальные побежали за ней в сторону трассы, поэтому последний сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован как раз рядом с проезжей частью.

При этом никаких следов животного поисковики и правоохранители не нашли.

3 октября кто-то заходил в аккаунт Сергея в соцсетях, выяснил блогер Александр Андрюшенков. Сначала Баталов заявил, что статус в соцсети обновился из-за звонков через мессенджеры, а позже изменил показания, отметив, что «сам звонил на тайную страницу».

По словам Андрюшенкова, настройки приватности не позволили бы пасынку воспользоваться устройством.

«Чтобы уйти, надо вернуться»

Также Даниил говорил «странные фразы» в интервью. В частности, в одном из них он заявил, что иногда исчезновение становится единственным способом «начать жить заново», а в другом процитировал отчима, который якобы говорил, что «спрятаться легче всего там, где всех ищут».

В блокноте матери Баталова Ирины тоже нашли странную фразу-отсылку: «Чтобы уйти, надо вернуться».

Бывший егерь экстрим-кордона Телецкого озера на Алтае Сергей Усик указывает, что на месте предполагаемой пропажи нет никаких следов пропавших.

«Загадок много остается. Потому что следов от трех человек, да еще с собакой и вещами, вообще никаких нет», – заключает Усик.

Как ищут Усольцевых

48-летняя психолог Ирина, 64-летний предприниматель Сергей и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к урочищу Буратинка в Красноярском крае 28 сентября. Только 1 октября их начали активно искать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей.

В поисках приняли участие более 1500 человек, общая протяженность треков составила 7360 км. Также привлекалась специальная техника — вездеходы, квадроциклы, мотоциклы и снегоболотоходы. В небо множество раз поднимали устойчивые к непогоде беспилотники с тепловизорами, а также авиацию вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Никаких следов пропавшей семьи найдено не было.

Поиски Усольцевых стали самыми масштабными и сложными в Красноярском крае, заявили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Причины – поздняя подача заявки на поиск, неблагоприятные погодные условия, особенности рельефа, почти полное отсутствие связи, удаленность места, а также отсутствие следов, которые могли быть смыты дождем и засыпаны снегом.

К середине октября активные поисковые работы завершили, так как шансов найти людей живыми, учитывая ночные заморозки, уже не было. Тем не менее, 24 октября спасатели вновь выехали в Партизанский район после обращения полиции.

К 27 октября спасатели вместе с сотрудниками МВД и Следственного комитета обследовали еще 9 кв. км горно-таежной местности в Партизанском районе во время поисков семьи Усольцевых, сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель».

«Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно.

Они все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей, которых здесь очень много работает. Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти», — заявила председатель регионального отделения Российского Красного Креста Алена Миронова.

Сейчас целенаправленная операция проводится в радиусе 7 км от поселка Кутурчин (территорию определили, основываясь на данных о последней локации телефона).