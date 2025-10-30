«Никаких зацепок». СК развеял слухи о загадочной записке пропавшей Ирины Усольцевой

В СК заявили, что у пропавшей в тайге семьи не нашли записок и вещей

Следственный комитет опроверг слухи, которые за последнее время появились в деле о пропавшей в красноярской тайге семье Усольцевых. В частности, по сведениям ведомства, в их доме не было обнаружено никаких записок, информация о которых появилась в прессе. Кроме того, поиски пока так и не дали результатов, а спасатели считают версию о добровольном побеге маловероятной.

Члены пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не оставляли дома записок , а глава семьи не выходил в сеть со своего телефона после исчезновения, сообщения в СМИ об этом неверны. Об этом газете aif.ru заявила официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Никаких записей и вообще подозрительных вещей в доме обнаружено не было. Обычный быт семьи», — приводит ее слова газета.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что при обыске якобы был обнаружен блокнот Ирины Усольцевой с записью «Чтобы уйти, надо вернуться…» . Также представитель СК опровергла схожие сообщения о том, что в зоне поисков были обнаружены куртка и рюкзак, принадлежавшие Усольцевым.

«Никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи нет. Никаких их вещей мы не обнаружили», — сказала Юлия Арбузова.

Арбузова также объяснила, почему страница Сергея Усольцева в ВК была в сети через неделю после исчезновения семьи.

«У Сергея Усольцева было два телефона, один был с ним, второй — рабочий. По всей видимости, именно на второй поступают звонки и идут гудки», — сообщила представитель СК РФ.

С этого телефона кто-то открыл его страницу, пояснила Юлия Арбузова, и нет оснований полагать, что Усольцев «куда-то уехал или находится где-то и зашел в VK».

Исчезновение семьи

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной 28 сентября отправились в поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. По данным МЧС, семья не регистрировала маршрут и путешествовала без сопровождения, что осложнило поиски.

Последний сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован 9 октября — примерно в семи километрах от Кутурчина. В этом районе спасатели сосредоточили основные поисковые работы.

С 13 октября масштабную операцию свернули, оставив в районе только профессиональных спасателей. По одной из версий, семья могла сорваться в горное ущелье.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе, где исчезли Усольцевы якобы ранее уже были похожие случаи. Так в 2019 году там пропал кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин.

Его поиски продолжались полгода, однако мужчину или его останки найти так и не смогли. Спасатели оставляли для него сухпайки и сообщения в охотничьих домиках, однако еда осталась нетронутой, а записки — без ответа.

Разные версии

Оджан Наумкин, получивший известность как проживший первые 20 лет своей жизни отшельником в тайге, рассказал, что версии побега в Монголию или нападения диких животных несостоятельны, так как не осталось никаких следов Усольцевых.

«Почти гарантированно, что это не побег — они прекрасно понимали, что в случае исчезновения их будут искать. Если бы медведи напали, остались бы клочья одежды. Поисковики их не находили», — приводит его слова Tsargrad.tv.

Наумкин отметил, что следы пребывания людей, прохода или остатков костра, в глубокой тайге исчезают за несколько часов. Он подчеркнул, что вероятность выживания семьи из трех человек без большого количества запасов на протяжении целого месяца в тайге маловероятна.

В свою очередь заслуженный спасатель России Сергей Щетинин также рассказал порталу Info24, что не считает приоритетной версию о побеге семьи из-за больших долгов, которые накопил Сергей Усольцев.

«Это Сибирь, тайга. Пешком идти с ребенком, с собакой? Вряд ли. Без техники тяжело уехать. Это что-то из области фантастики», — сказал эксперт.

Щетинин предположил, что туристы могли провалиться в тектонический разлом, заваленный снегом.

В тоже время бывший следователь Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что Усольцевы и пропавший ранее в той же местности Шатыгин могли стать жертвами серийного убийцы.

«Это хотя и звучит как конспирологическая теория, она имеет право на существование, потому что в действительности маньяк может орудовать в любой местности. Он может быть активным, замкнутым или «залечь на дно». В любом случае следствие разберется», — сказал он.