На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Никаких зацепок». СК развеял слухи о загадочной записке пропавшей Ирины Усольцевой

В СК заявили, что у пропавшей в тайге семьи не нашли записок и вещей
true
true
true
Следственный комитет опроверг слухи, которые за последнее время появились в деле о пропавшей в красноярской тайге семье Усольцевых. В частности, по сведениям ведомства, в их доме не было обнаружено никаких записок, информация о которых появилась в прессе. Кроме того, поиски пока так и не дали результатов, а спасатели считают версию о добровольном побеге маловероятной.

Члены пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не оставляли дома записок, а глава семьи не выходил в сеть со своего телефона после исчезновения, сообщения в СМИ об этом неверны. Об этом газете aif.ru заявила официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Никаких записей и вообще подозрительных вещей в доме обнаружено не было. Обычный быт семьи», — приводит ее слова газета.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что при обыске якобы был обнаружен блокнот Ирины Усольцевой с записью «Чтобы уйти, надо вернуться…». Также представитель СК опровергла схожие сообщения о том, что в зоне поисков были обнаружены куртка и рюкзак, принадлежавшие Усольцевым.

«Никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи нет. Никаких их вещей мы не обнаружили», — сказала Юлия Арбузова.

Арбузова также объяснила, почему страница Сергея Усольцева в ВК была в сети через неделю после исчезновения семьи.

«У Сергея Усольцева было два телефона, один был с ним, второй — рабочий. По всей видимости, именно на второй поступают звонки и идут гудки», — сообщила представитель СК РФ.

С этого телефона кто-то открыл его страницу, пояснила Юлия Арбузова, и нет оснований полагать, что Усольцев «куда-то уехал или находится где-то и зашел в VK».

Исчезновение семьи

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной 28 сентября отправились в поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. По данным МЧС, семья не регистрировала маршрут и путешествовала без сопровождения, что осложнило поиски.

Последний сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован 9 октября — примерно в семи километрах от Кутурчина. В этом районе спасатели сосредоточили основные поисковые работы.

С 13 октября масштабную операцию свернули, оставив в районе только профессиональных спасателей. По одной из версий, семья могла сорваться в горное ущелье.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе, где исчезли Усольцевы якобы ранее уже были похожие случаи. Так в 2019 году там пропал кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин.

Его поиски продолжались полгода, однако мужчину или его останки найти так и не смогли. Спасатели оставляли для него сухпайки и сообщения в охотничьих домиках, однако еда осталась нетронутой, а записки — без ответа.

Разные версии

Оджан Наумкин, получивший известность как проживший первые 20 лет своей жизни отшельником в тайге, рассказал, что версии побега в Монголию или нападения диких животных несостоятельны, так как не осталось никаких следов Усольцевых.

«Почти гарантированно, что это не побег — они прекрасно понимали, что в случае исчезновения их будут искать. Если бы медведи напали, остались бы клочья одежды. Поисковики их не находили», — приводит его слова Tsargrad.tv.

Наумкин отметил, что следы пребывания людей, прохода или остатков костра, в глубокой тайге исчезают за несколько часов. Он подчеркнул, что вероятность выживания семьи из трех человек без большого количества запасов на протяжении целого месяца в тайге маловероятна.

В свою очередь заслуженный спасатель России Сергей Щетинин также рассказал порталу Info24, что не считает приоритетной версию о побеге семьи из-за больших долгов, которые накопил Сергей Усольцев.

«Это Сибирь, тайга. Пешком идти с ребенком, с собакой? Вряд ли. Без техники тяжело уехать. Это что-то из области фантастики», — сказал эксперт.

Щетинин предположил, что туристы могли провалиться в тектонический разлом, заваленный снегом.

В тоже время бывший следователь Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что Усольцевы и пропавший ранее в той же местности Шатыгин могли стать жертвами серийного убийцы.

«Это хотя и звучит как конспирологическая теория, она имеет право на существование, потому что в действительности маньяк может орудовать в любой местности. Он может быть активным, замкнутым или «залечь на дно». В любом случае следствие разберется», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами