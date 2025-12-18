На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодые люди предложили бездомному погреться в коридоре общежития и жестоко его избили

Shutterstock

В Ирбите осудили двух молодых людей за жестокое избиение бездомного. О решении по уголовному делу сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Ирбитский районный суд вынес приговор двум местным жителям, 19-летнему Алексею И. и его 17-летнему приятелю, признанным виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, в ночь на 17 апреля они распивали алкоголь в общежитии на улице Стахановской. На первом этаже друзья встретили бездомного и предложили ему подняться на третий этаж, где, по их словам, было теплее.

Позже молодые люди увидели в коридоре разбросанные вещи и решили, что это сделал бездомный. Они потребовали от мужчины объяснений, а, получив ответ, который их не устроил, сильно избили пострадавшего. Тот получил несовместимые с жизнью травмы, был доставлен в больницу, но не выжил.

В итоге Алексея приговорили к 6,5 года колонии строгого режима, а его подельника — к 5 годам 5 месяцам воспитательной колонии.

