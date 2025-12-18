На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водители Tesla начали покупать молотки, чтобы выбраться из авто в случае поломки дверей

Владельцы Tesla покупают молотки, чтобы выбраться из авто в случае поломки дверей
RoClickMag/Shutterstock/FOTODOM

Собственники автомобилей Tesla начали покупать аварийные молотки для разбивания стекол, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что есть случаи, когда люди оказывались в ловушке из-за отказа электронных механизмов, отвечающих за открывание дверей в автомобилях Tesla. Cогласно исследованию Bloomberg, с 2018 года в американские регуляторные органы поступило более 140 жалоб на заклинивание дверных ручек Tesla. С помощью аварийного молотка можно попробовать разбить стекло и выбраться из машины.

Почти 35 тыс. человек подписали петицию с требованием к автопроизводителям исправить конструкцию электронных дверей.

До этого основатель автомобильного концерна Great Wall Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал выдвижные ручки дверей машин.

Вэй Цзяньцзюнь подтвердил, что будущие модели получат традиционные дверные ручки. Он негативно охарактеризовал выдвижные ручки и назвал это веянием моды. «Потайные» ручки, по его словам, тяжелее, работают шумно, зависимы от электричества, а конструкция не герметична, поэтому зимой механизм может замерзнуть.

Автоэксперт Егор Васильев заявил, что китайские автомобили нельзя назвать абсолютно надежными.

По его словам, распространенный 1,5-литровый турбомотор может доставить проблемы из-за больших пробегов и редкой замены масла. Также вариаторы и роботы не относятся к числу сильных сторон китайских машин. Такие агрегаты не следует избыточно нагружать, особенно при движении на низких скоростях, отметил эксперт.

Ранее были названы 5 процедур, которые необходимо сделать с китайским авто после покупки.

