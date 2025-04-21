«Видел лично». Задержан экс-депутат, назвавший укрепления под Курском неприступными крепостями

Курского экс-депутата Максима Васильева задержали. Его подозревают в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Ранее мужчина свидетельствовал против бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова.

Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева задержали по уголовному делу о хищении денежных средств, которые выделили для строительства фортификационных сооружений на границе Курской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения», — уточнил источник.

По информации агентства, сейчас Васильев находится в Москве. С ним проводят следственные действия. 19 апреля его лишили мандата на основании письменного заявления самого депутата. До этого он дал показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Мужчин подозревают в хищении более миллиарда рублей.

«Конечно, несправедливо. Сами понимаете, дело резонансное, он медийный человек», — прокомментировала в беседе с «Подъемом» задержание супруга Светлана Васильева, депутат городского парламента Курска.

Женщина заявила, что не знает, в чем обвиняют ее мужа, так как ему еще не предъявили обвинения.

Оперативные мероприятия велись несколько месяцев: арестован курский экс-губернатор Алексей Смирнов Проверка в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова шла несколько месяцев... 17 апреля 05:03

Каникулы в Мексике

Васильев и правда отчасти оказался медийным человеком. Внимание прессы он привлек в 2023 году, когда вместе с супругой Светланой отдыхал в Мексике на новогодних праздниках. Он снял видео, на котором поздравляет зрителей с Новым годом и желает им иметь много денег. На кадрах он также сделал «специальный коктейль», который потом выпил, а на закуску оставил креветки.

Ролик вызвал общественный резонанс.

Тогда Васильев заявил, что снимал его исключительно для друзей. Кадры якобы выложил в интернет его знакомый — «представитель Западной Украины», с которым они тесно общались до начала СВО.

Миллиарды на укрепления

Экс-губернатора Смирнова арестовали 16 апреля. Сотрудники правоохранительных органов несколько месяцев проверяли действия чиновника и его заместителя. Они установили, что мужчины украли как минимум миллиард рублей. Эти деньги специально выделили для строительства защитных сооружений на границе с Курской областью. По версии следствия, обвиняемые работали только с теми подрядчиками, которые согласились отдать им не менее 15% от суммы договора.

Смирнов отказался от дачи показаний. Обвиняемые не признали свою вину.

В 2022–2023 годах Москва выделила 19,4 млрд рублей на строительство «зубов дракона», рвов и укрепленных позиций. Смирнов постановил сделать генподрядчиком АО «Корпорация развития Курской области». Руководитель компании Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова содействовали заключению контрактов с заинтересованными лицами, за что, по версии следствия, получили 805 млн рублей. При этом защитные сооружения фактически не были построены, только их имитация.

«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет ₽4,1 млрд», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Роль Васильева в этом деле

В октябре 2024 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве укреплений. В том числе они были и в компании «Сиэми» (по данным «Ъ», «Сиэми» сотрудничала с курской компанией «КТК Сервис»), выступавшей одним из подрядчиков возведения линии обороны в Курской области. Васильев занимал в ней должность советника гендиректора.

В интервью «Коммерсанту» он заявлял, что если возведенные укрепления «нормально эксплуатировать, то это неприступные крепости. Он подчеркнул, что большинство сооружений «видел лично и был в них».

«Это километры подземных коммуникаций, закрытых полностью либо плитами, либо бревнами. Там была установлена профессиональная система видеонаблюдения, чтобы бойцы видели, что происходит в нескольких сотнях метров», — уверял Васильев.