Лукашенко пообещал «информационно бомбить» тех, кто пытается дестабилизировать республику

Белоруссия будет информационно бомбить тех, кто пытается дестабилизировать страну. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, пишет госагентство «БелТа».

«Как только у нас какой-то шаг — в прошлый раз освободили [заключенных из мест лишения свободы и отправили за границу], сейчас освободили, — они ищут, как население увести от этой проблемы, где они проиграли. И не думайте, нигде вы больше не победите! Мы сделали выводы из 2020 года», — сказал президент.

13 декабря Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, в том числе оппозиционерку Марию Колесникову. Известно, что после освобождения женщина поговорила по телефону с сестрой Татьяной Хомич. Сейчас Колесникова уже покинула территорию Белоруссии.

Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» отмечает, что решение о помиловании Лукашенко принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении Белоруссии.

