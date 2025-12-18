На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко пообещал «информационно бомбить» тех, кто пытается дестабилизировать республику

Лукашенко: Белоруссия будет информационно бомбить в случае дестабилизации
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссия будет информационно бомбить тех, кто пытается дестабилизировать страну. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, пишет госагентство «БелТа».

«Как только у нас какой-то шаг — в прошлый раз освободили [заключенных из мест лишения свободы и отправили за границу], сейчас освободили, — они ищут, как население увести от этой проблемы, где они проиграли. И не думайте, нигде вы больше не победите! Мы сделали выводы из 2020 года», — сказал президент.

13 декабря Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, в том числе оппозиционерку Марию Колесникову. Известно, что после освобождения женщина поговорила по телефону с сестрой Татьяной Хомич. Сейчас Колесникова уже покинула территорию Белоруссии.

Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» отмечает, что решение о помиловании Лукашенко принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении Белоруссии.

Ранее была названа причина, по которой Лукашенко освободил Тихановского.

