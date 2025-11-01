Курский суд постановил взыскать с главы стройфирмы свыше 152 млн рублей

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о взыскании с руководителя строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского более 152 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Взыскать с Синьговского Виталия Игоревича в пользу АО «Корпорация развития Курской области» сумму причиненного ущерба в размере 152 800 000 рублей», — гласит приговор.

Следствие установило, что бизнесмен контролировал обналичивание средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, получая за это 5% от суммы договора. Из материалов дела следует, что действия главы компании координировались с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым, а обвиняемая по делу депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко предоставляла реквизиты и суммы для перевода и обналичивания.

Сам обвиняемый раскаялся в содеянном и просил назначить минимальную меру наказания. Суд удовлетворил запрос прокурора и приговорил Синьговского к четырем годам колонии по делу о растрате при строительстве фортификаций.

