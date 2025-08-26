Маркарян арестован. Но дело его живет?

Шуму наделала история задержания скандального блогера Арсена Маркаряна. И неудивительно: он даже такой сюжет умудрился превратить в шоу, в настоящую комедию. Человек, самопровозгласивший себя альфа-самцом и великим воином, проповедующий право сильного, торгующий тестостероном, прятался от полиции в багажнике машины и теперь выдает жалкие оправдания, что его подставили, неправильно поняли. Верим!

Впрочем, начать следует все же сначала. Вдруг есть счастливцы, которые до сих пор не знают, что это за Маркарян и чем он знаменит. Так вот, речь идет о блогере, сделавшем себе имя на разжигании всего что только можно. Точнее, нельзя, конечно. Мизогиния, социал-дарвинизм, оправдание терроризма — везде преуспел. Но в основном прославился своим женоненавистничеством, продвижением идеи о мужском превосходстве, продажей БАДов для повышения тестостерона и курсов обретения правильной мужской идентичности. Правильная идентичность — это что-то из дикой природы, из бабуиновой философии, про доминантность и право на насилие. Что-то из разряда «бей бабу молотом». Немудрено, что повязали, в общем.

Впрочем, инкриминируют герою оправдание нацизма, призывы к терроризму и оскорбление памяти защитников Отечества. И это в обществе вызывает некоторые вопросы. Не то что бы кто-то сомневается, что Маркарян отличился и на этом поприще: он наговорил столько, что хватит на десяток статей. Но народ спрашивает: а остальное как же? Унижения женщин, мужчин, не желающих становится кинг-конгами на минималках, никто не заметил? Или по совокупности еще накинут товарищу?

И вот тут есть загвоздка. Проблемы разжигания по половому признаку действительно принято сегодня не замечать. То ли из-за брезгливости — разворошишь эту кучу, потом никакое проветривание не поможет, то ли потому, что дело зашло уже так далеко, что непонятно, с какого края и взяться. Ведь о том, что женщина не человек, а «существо без головы», например, а русские мужчины — это «овощебаза с триколором», говорят у нас не только ведь блогеры-маргиналы. Этим и священники, и депутаты у нас иногда отличаются. Уж не из маркарянского ли источника черпают они вдохновение? На самом деле, неважно. Потому что маркарянов этих тьмы, и тьмы, и тьмы.

Может, кому и кажется эта форма жизни тупиковой ветвью эволюции, но она невероятно адаптивна. Одного уберешь из эфира — вожака стаи тут же заменят трое других. Верные ученики подтянутся. Симптоматично, что сам Маркарян будто бы является учеником Алекса Лесли, секс-коуча, по наущению которого россияне с подвижной психикой хватали на улицах женщин за задницы. Лесли, к слову, по поводу задержания ученика уже выступил: с гордостью рассказал, что именно в его машине Маркарян в сторону Белоруссии и двигался, отважно накрывшись надувной лодкой. Еще удивился, что его самого не тронули, а он ведь в розыске — не признали, видно. Самого Лесли, наверное, тоже кто-нибудь вдохновил. Мало их, что ли, этих гуру. Новоселов, Алпатов, Сорвачов, Поднебесный, Поздняков — им нет числа. Эти авгиевы конюшни не расчистить. Вот и не берутся.

А еще ж осиротевшая паства голосить начинает. Тронь их учителя, тут же несется: «Матриархат в действии!», «Геноцид мужчин продолжается!», «Вагинокапитализм побеждает!» Страшное дело. Но что страшнее: когда эта тусовка варится в собственном соку и не жужжит или когда она, не ограниченная ничем и никем, расширяется, как Вселенная?

Вот вопрос об аудитории этих деятелей-провокаторов очень важен. Тем более что сама в себе она уже давно не замыкается. Адепты Лесли и Маркаряна ведь уже выходят на улицы, нападают на женщин. Впрочем, даже если только в сети они к кому цепляются, а то и активно хейтят, сталкерят, приятного тоже мало.

Аудиторию эту как минимум нужно исследовать. Насколько она многочисленна? У Маркаряна, сообщают, суммарно более полумиллиона подписчиков, у Лесли больше 150 тысяч, в «Мужском государстве» Позднякова на момент блокировки состояло 160 тысяч человек. Понятно, что аудитории пересекаются, но ведь и движений много, а иные птенцы, оперившись, открывают свои капища ненависти.

Интересен возрастной и социальный состав этих сообществ. Пишут, что в основном на треш-контент про отношения, доминантность и успешный успех слетаются подростки. И объясняют также, что, как правило, ведутся на такое фрустранты всех мастей. Но чем могут быть фрустрированы 17-летние? Девочка на дискотеке не согласилась потанцевать? Впрочем, иногда и такие травмы оставляют неизгладимый след. Маркарян вот тоже вспоминал о своем тяжелом отрочестве: был, дескать, толстым, непопулярным, одноклассницы не замечали, парни смеялись над ним. Так что — да, некоторые безнадежно ломаются в пубертате. Но среди последователей самого Маркаряна немало сорокалетних. Под видео Маркаряна они изливают свою боль, повествуя о своих разводах, «отчуждении детей» и «бабском бизнесе на алиментах».

Надо заметить, сам Маркарян эту боль умело эксплуатирует: он призывает мужчин ни за что не жениться, не ставить этот проклятый штамп. В качестве альтернативы он советует завести сразу нескольких женщин, но так, чтобы ни в коем случае ни за кем из них не ухаживать, ни за кого не платить. Можно просто с кем-нибудь жить, но предпочтительнее с покладистыми азиатками, чтобы они шуршали по дому в качестве прислуги: должен ведь кто-то и полы мыть, и этот кто-то — точно не мужчина. Сам гуру, судя по всему, женат. И сейчас его жена бьется с адвокатами за судьбу наворотившего дел мужа. Интересно, конечно: каково это быть замужем за человеком, поносящим идею брака, оскорбляющим половину человечества и в целом несущим дичь на весь интернет? Но то ли деньги не пахнут, то ли любовь зла. Впрочем, дело не в мотивах какой-то конкретной женщины. Речь все еще о пастве блогеров, торгующих радикальными идеями.

Нужно ли с этими группами, с этими стадами заблудших овец, что-то делать — вот в чем вопрос. Как-то, я не знаю, наставлять на путь истинный, возвращать к нормальной жизни. Предлагать вообще какую-то реабилитацию, альтернативу? Или дело это гиблое? Остается только реагировать на факты их проявлений — по рукам бить, когда они их потянут к чьим-нибудь ягодицам? Простого ответа тут нет. Но проблема точно заслуживает изучения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.