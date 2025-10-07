Верховный суд встал на сторону артиста: активист Бородин проиграл Козловскому

Верховный суд России поддержал артиста Данилу Козловского в его споре с главой общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталием Бородиным. Опубликованные Бородиным материалы признаны порочащими честь и достоинство заявителя с взысканием символической компенсации морального вреда в размере одного рубля.

Верховный суд России утвердил и оставил без изменения решение нижестоящих инстанций об удовлетворении иска актера Данилы Козловского к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, сообщает ТАСС. В 2023 году Бородин публично обвинил Козловского в дискредитации армии, после чего тот обратился в суд за защитой чести и достоинства.

10 апреля 2023 года Бородин написал в столичную прокуратуру письмо с требованием провести в отношении Козловского проверку по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его мнению, артист критиковал действия российских властей, осудил спецоперацию и якобы переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».

14 апреля Козловский отреагировал, назвав обвинения Бородина «лживыми и подлыми». Актер пояснил, что он никуда не переезжал, не имеет второго гражданства и не проживает в США, но летал туда на время, чтобы повидать дочь. По его словам, высказывания, на которые обратил внимание Бородин, были сказаны им при съемках исторического сериала «Карамора» для объяснения задач актерам массовых сцен. Они были вырваны из контекста и не имели никакого отношения к современной действительности.

После обмена мнениями в соцсетях Козловский подал иск о защите чести и достоинства с требованием признать опубликованные в Telegram-канале Бородина сведения порочащими его репутацию и не соответствующими действительности. Суд встал на сторону артиста и удовлетворил иск, обязав Бородина удалить ложные сведения, опубликовать опровержение и выплатить Даниле Козловскому компенсацию в размере 1 рубля.

Решение устояло и было признано верным в апелляционной и кассационной инстанциях.

Как пишет РАПСИ, во время прений в Верховном суде адвокат Бородина Никита Некрасов просил об удовлетворении жалобы, указывая, что Бородин выражал исключительно свое мнение о Козловском. Он признал, что некоторые слова актера, действительно, были сказаны на съемках сериала — но при этом настаивал, что они все равно несут негативный характер по отношению к России.

В свою очередь, адвокат Козловского Юлия Андреева просила суд отказать в жалобе истца. По ее словам, в качестве дополнительного доказательства позиции своего подзащитного в суд было представлено заключение, подтвердившее, что высказывания Бородина о Козловском — «это заявление о фактах, а не субъективное мнение». Адвокат также напомнила, что спорные слова были сказаны на съемках, не выражали действительную позицию актера и «не имели никакого отношения к реальности».

«Мы с нетерпением ждем текста постановления Верховного суда, поскольку решение действительно формирует судебную практику в области дел о защите чести и достоинства», — добавила Андреева.

«Битва покровителей»

В мае 2025 года журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала возвращение актера Данилы Козловского на сцену.

«Данила Козловский впервые за три года выступит с концертом в России. Его отменяли за антивоенные взгляды, но, куда надо позвонили, получилось договориться и проблем ему устраивать больше не будут», — написала она.

При этом Собчак сравнила истории, произошедшие с Данилой Козловским и Иваном Ургантом.

«Два примера: два отличных наших артиста. Ваня Ургант и Данила Козловский. И два разных исхода. Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей?» — отметила журналистка.

Собчак добавила, что Данила Козловский писал более «жесткие антивоенные посты», нежели Иван Ургант, который «всего лишь выложил черный квадрат и до сих пор забанен».

Кто такой Виталий Бородин

Бородин родился в 1983 году в Липецкой области. Работал оперативником в угрозыске, занимался бизнесом, принимал участие в Молодежном антикоррупционном проекте от партии «Единая Россия». Пробовал баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

В 2017 году он основал и возглавил общественную организацию «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Бородин известен преимущественно нападками и доносами на известных лиц творческих профессий — Аллу Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Данилу Козловского, Лию Ахеджакову, Филиппа Киркорова, Ксению Раппопорт, Алексея Серебрякова, Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), Ани Лорак, Анастасию Ивлееву, Викторию Цыганову, Даню Милохина, солиста группы «Би-2» Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом) и т.д.

В 2023 году член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что Бородина лишили адвокатского статуса. Ему вменили несколько фактов нарушения адвокатской этики — в частности, он совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность, что запрещено.