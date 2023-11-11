Автор доносов на звезд Бородин лишился статуса адвоката, но пока не знает об этом Адвокатская палата Северной Осетии лишила статуса Виталия Бородина

СМИ сообщили о лишении юриста Виталия Бородина статуса адвоката за нарушения этики. Он известен «доносами» на Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе, Данилу Козловского и других звезд. Информацию подтвердил «Газете.Ru» экс-адвокат Эльман Пашаев. Сам Бородин заявил, что о лишении статуса «пока не знает», а «его нарушение» не предполагает подобного наказания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, известный многочисленными жалобами на деятелей культуры, лишен статуса адвоката, сообщил сайт mk.ru. По данным портала, соответствующее решение было принято Советом адвокатской палаты республики Северная Осетия — Алания.

Причиной лишения статуса стали нарушения этики, в частности, совмещение адвокатской деятельности с правозащитной. Материал mk.ru опубликовала Ева Меркачева — член Совета по правам человека при президенте России.

Сам Бородин в разговоре с «Газетой.Ru» эту информацию подтвердить не смог.

«Ну пока я еще не знаю. Откуда вы взяли информацию? Ну вот они [mk.ru] опять написали. Я сейчас с Меркачевой общался, она сама не знает, лишили меня или нет. Еще никто не знает об этом», — заявил юрист.

Он также подчеркнул, что «его нарушение» не подразумевает лишения статуса. О каком именно нарушении идет речь, Бородин не пояснил.

В свою очередь экс-адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о ДТП, заявил, что адвокатская палата действительно приняла решение о лишении Бородина статуса.

«Да, в самой палате сообщили. Я считаю, это нечестно, это неправильно. Не было оснований прекратить адвокатский статус», — сказал он.

Сам Пашаев ранее также был лишен статуса в палате Северной Осетии: в 2020 году у него отобрали полномочия после неоднозначных высказываний в СМИ по делу об аварии с участием Ефремова. В сентябре 2022 года он заявил о восстановлении статуса, а через месяц палата вновь объявила о его прекращении.

Доносы на звезд

В конце октября Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с призывом проверить заявления журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на предмет дискредитации Вооруженных сил России после его интервью с певицей Викторией Цыгановой и ее мужем.

До этого юрист также жаловался на певицу Аллу Пугачеву, певца Валерия Меладзе, актрису Лию Ахеджакову, тиктокера Даню Милохина, солиста группы Би-2 Леву (настоящее имя – Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом), певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова), а также на других деятелей культуры.

В середине апреля Бородин подал в прокуратуру заявление на актера Данилу Козловского, в котором обвинил того в отъезде из России после начала военной операции на Украине. Актер подал иск о защите чести и достоинства и отсудил у юриста 1 рубль компенсации, однако Бородин заявил о планах обжаловать решение суда.

В сентябре он назвал «предателем России» певицу Ани Лорак и потребовал отмены ее концерта, однако позже отказался от своих претензий, заявив, что она «перед законом чиста».

Кроме «доносов» на звезд Бородин также известен призывом возбудить уголовное дело против сотрудников компании Apple из-за «шпионажа» в пользу Соединенных Штатов и требованием проверить компанию Mars, производящую сладости ради финансирования Вооруженных сил Украины.

Нападение на сына

5 октября Бородин сообщил Telegram-каналу Shot о нападении на его 13-летнего сына в московской Барвихе.

По данным канала, на подростка напали из-за конфликта на детской площадке: он сделал замечание другому ребенку, который поднял с земли электронную сигарету и начал ее курить, но тот пожаловался своему отчиму Туралу Ганиеву, который недавно освободился из тюрьмы.

Как заявил Бородин, мужчина затащил его сына в лес, ударил по голове, пообещал оторвать гениталии и помочиться на него. Кроме того, активист рассказал, что нападавший продолжает преследовать ребенка. Сам Ганиев утверждает, что не бил сына Бородина, а лишь поговорил с ним, когда тот начал толкать его пасынка и «заставлять снимать штаны», сообщал Telegram-канал ASTRA.

После инцидента глава ФПБК обратился в прокуратуру с требованием задержать предполагаемого нападавшего, но, по его словам, получил отказ. После этого он написал заявление в полицию.