«Не затягивая». Матвиенко предложила безработным платить за ОМС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить за медицинское страхование. Сейчас, по ее словам, «честно работающие люди» фактически оплачивают медицинскую помощь тунеядцам. Эта проблема «давно перезрела», поэтому поправки необходимы, уверена глава Верхней палаты. Безработные россияне, если законопроект примут, будут платить «не колоссальные средства» — 45 тысяч рублей.

Безработных россиян могут обязать платить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС). Соответствующее предложение озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — сказала спикер на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

По ее словам, 45 тысяч рублей – это «не колоссальные средства». Поэтому «любой здоровый человек» может выделить такую сумму, подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что из бюджета в настоящее время идут огромные расходы на неработающее население, в том числе на пенсионеров, инвалидов и детей, но «здесь вопросов нет». Здоровые люди работоспособного возраста скорее всего работают, но нелегально, либо же просто не хотят трудиться, тогда «возникает вопрос, на какие средства они живут».

Сейчас «честно работающие люди» фактически оплачивают медицинскую помощь огромному количеству трудоспособных, но «не работающих просто так» граждан, поэтому было бы справедливо снять с них «долю бремени». При этом парламентарий подчеркнула, что «никаких непродуманных решений» в ущерб населению приниматься не будет, и государство «будет подходить к этому вопросу осторожно».

Данную проблему она назвала «давно перезревшей», призвав «не затягивать» с введением мер.

Как следует из проекта бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, в ближайшие три года на оказание бесплатной медицинской помощи планируется выделить 14,5 триллиона рублей.

Что случилось с ОМС: как новый закон может оставить вас без защиты Минздрав подготовил законопроект, который серьезно изменит работу обязательного медицинского страхования. Если... 01 октября 23:29

«Безработный безработному рознь»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил изданию «Подъем», что «безработный безработному рознь». Он подчеркнул, что тему обсуждать нужно, но с учетом норм, закрепленных в Конституции, и программы госгарантий.

«Безработный безработному рознь. Есть те, кто в стадии поиска работы, находясь зарегистрированными на бирже труда, и получают временно пособия по безработице. Есть граждане, которые находятся в серой зоне занятости, имеют доход, но его никак не показывают. И не платят взносы! Есть те, кто не хочет работать, а хотят вести асоциальный образ жизни. Они и взносы не будут платить, но экстренно помощь, конечно, будет оказана.

Нужно определить категории официально безработных, к кому можно было б применить предлагаемые идеи, сохраняя принцип справедливости и социальной защищенности», – указал он.

Он также отметил, что в случае неоплаты гражданином взноса на ОМС помощь оказана не будет. «Тогда возникает вопрос: а готов ли будет гражданин платить такие деньги для получения помощи в рамках ОМС, или он откажется и в случае чего пойдет в платную клинику и платную услугу получит?» – задался вопросом парламентарий.

Полисы для мигрантов

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает правила предоставления полиса ОМС трудовым мигрантам и лицам без гражданства – теперь для этого им придется работать не три года, а пять лет. Исключение предполагается сделать для высококвалифицированных специалистов: им полисы по-прежнему будут выдавать через три года.

Поправки также уточнят порядок взаимодействия между Соцфондом и ФОМС в плане учета сведений о застрахованных лицах. Так, Соцфонд будет передавать данные о начале и окончании трудовых отношений приезжих иностранцев, достижении стажа.

«Уверен, что установление такого срока будет стимулировать иностранцев активнее интегрироваться в наше общество, чтобы трудиться легально и таким образом платить налоги и страховые взносы», — сказал в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Бюджет на три года

Приоритетами бюджета на 2026-2028 годы являются поддержка Вооруженных сил, заявила также Матвиенко во время парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

«Основные приоритеты бюджета очевидны. <...> Это, прежде всего, поддержка наших Вооруженных сил, обеспечение безопасности общества и государства, также безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, перед семьями с детьми, перед участниками специальной военной операции», — обозначила спикер.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2% и составит 22%.