Что случилось с ОМС: как новый закон может оставить вас без защиты

В Союзе пациентов оценили поправки, внесенные на рассмотрение в Госдуму

Минздрав подготовил законопроект, который серьезно изменит работу обязательного медицинского страхования. Если коротко: главы регионов смогут убрать из системы независимые страховые компании и отдать их функции территориальным фондам ОМС. Эти предложения вызвали бурную реакцию со стороны пациентских организаций. По их мнению, поправки, которые выглядят как простая техническая перестановка, на практике могут привести к тому, что защищать права застрахованных, то есть нас с вами, будет некому. О том, как может измениться система ОМС, – в материале «Газеты.Ru».

Поправки к закону об обязательном медицинском страховании (ОМС) были внесены в Госдуму в последних числах сентября вместе с проектом бюджета Федерального фонда ОМС на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

В соответствии с поправками, с 2026 года правительства регионов РФ получат право передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС. Однако у такого решения есть обратная сторона.

На стороне пациента

В существующей сегодня системе страховые компании помогают решать все вопросы по ОМС с медорганизациями на стороне пациента и проверяют качество лечения. Представьте: вы не можете попасть к специалисту, сделать УЗИ или МРТ, вам назначили неоднозначную терапию. Куда идти?

Правильно — в страховую компанию. Сейчас именно страховщики разбираются с такими проблемами: могут повлиять на больницу или поликлинику, оштрафовать ее за некачественную помощь и даже пойти с вами в суд», – рассказали «Газете.Ru» во Всероссийском союзе пациентов.

Страховая компания — это адвокат, который выступает на стороне гражданина в отношениях с медучреждениями. Она заинтересована в том, чтобы пациент получил нормальное лечение.

Что изменится

Согласно поправкам к закону об обязательном медицинском страховании, губернаторы смогут передать функции страховых территориальным фондам ОМС. Проблема в том, что эти фонды — часть той же системы здравоохранения, что и больницы. Получается, они будут одновременно давать деньги клиникам и проверять их работу. Врачи перестанут опасаться внешних проверок — снизится мотивация к соблюдению протоколов лечения.

«Когда у больницы и контролера один хозяин, объективности не жди», — пояснил «Газете.Ru» Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

К тому же, по его словам, у фондов физически не хватит ресурсов на все функции защиты интересов застрахованных, которые сегодня выполняют страховые компании. Законопроект не предусматривает дополнительное финансирование. А значит, скорее всего, контроль качества «просто провиснет».

Чем это грозит

Без независимого контроля со стороны страховых компаний больницы начнут экономить, опасаются во Всероссийском союзе пациентов. Не на бумаге, а на реальных людях, которые обращаются за медицинской помощью.

«Могут отказать в нужном обследовании, сократить время приема или отложить процедуры, госпитализацию», — отмечают во Всероссийском союзе пациентов.

«Система быстро превратится в закрытую корпорацию, где пациенты на втором месте после отчетов и планов», — предупреждает Юрий Жулев.

Проще говоря: если что-то пойдет не так, жаловаться будет некому. Эти поправки оставят граждан один на один с медицинской бюрократией.

Как лучше?

В министерстве здравоохранения уверяют, что изменения дадут регионам гибкость и не ущемят права пациентов.

Но эксперты оценивают поправки иначе. По их мнению, убрать независимый контроль — значит разрушить главный принцип ОМС, которое по закону является гарантией получения качественной и бесплатной медицинской помощи для всех граждан РФ.

В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении. «Фактически решается вопрос о праве людей на лечение. И о том, будет ли кто-то заинтересован его отстаивать», — считают в союзе пациентов.