2 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

2 октября свой профессиональный праздник отмечают врачи-урологи и метростроители. В России празднуют День среднего профессионального образования. На международном уровне поздравления принимают социальные педагоги. По народному календарю отмечают Трофима и Зосиму: считается, что этот день — идеальное время для поиска своей второй половинки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 октября

День метростроителя

Этот праздник появился в России в 2023 году по распоряжению президента в знак уважения специалистам, чей труд помог проложить подземные транспортные артерии в разных городах страны. Дату для праздника выбрали не случайно: 2 октября 1931 года Совнарком СССР принял решение о начале строительства метро в Москве. В том же году на Русаковской улице была заложена первая шахта, а затем появилась станция «Красносельская» Сокольнической линии. В 2025 году количество станций в Московском метрополитене достигло 275. Сегодня метростроители продолжают работать над расширением линий в разных городах страны. Так, например, в Санкт-Петербурге они приступают к строительству станции «Каменка», а в Нижнем Новгороде завершается прокладка второго тоннеля от станции метро «Сенная».

День среднего профессионального образования в России

Цель этого праздника — развитие и популяризация среднего профессионального образования. Дата приурочена к 2 октября 1940 года: именно тогда вышел указ советского правительства о создании системы трудовых резервов страны. Таким образом, в этом году система среднего профессионального образования в РФ отмечает 85-летие. Эту круглую дату празднуют преподаватели и учащиеся колледжей, профессионально-технических училищ, профессиональных лицеев и техникумов.

Международный день социального педагога

Социальные педагоги работают на стыке сразу нескольких сфер, помогая ребенку выстроить гармоничные отношения в школе, семье и обществе. Именно они приходят на помощь семьям, столкнувшимся с непростыми жизненными ситуациями. Праздник начали отмечать в 2009 году по решению участников XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене. Это мероприятие собрало представителей профессии из 44 стран, в том числе из России. Итогом конференции стало учреждение специальной даты, чтобы повысить информированность общества о важной работе этих специалистов.

Международный день ненасилия

Эта дата появилась в календаре международных праздников в 2007 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди — идеолога движения за независимость Индии от Великобритании. Уникальность философии Ганди была в том, что он предлагал отстаивать свои права без насилия, призывал людей к максимальной терпимости и пониманию. Сегодняшний праздник призван напомнить людям о его идеях.

Вceмиpный дeнь бeз aлкoгoля

Еще одна дата, приуроченная к годовщине рождения Махатмы Ганди. В 2008 году на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве Индия предложила провести Всемирный день без алкоголя. В качестве даты выбрали 2 октября, день рождения общественного деятеля, так как Ганди возглавлял еще и движение за трезвость. Предложение поддержали многие страны. Праздник призван напомнить о том, что радость и приятные эмоции можно получать и без спиртных напитков.

Международный день уролога

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают урологи в разных странах мира. В сфере внимания этих специалистов лежит здоровье мочеполовой сферы. Они занимаются лечением заболеваний надпочечников, цистита, инфекций мочеполовой системы и других недугов. Согласно историческим данным, корни урологии уходят во времена Гиппократа: уже в те времена врачи начали практиковать удаление камней из мочевого пузыря. В России история урологии началась в 1904 году благодаря основоположнику профессии — Сергею Федорову.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 октября в других странах

День бабушек и дедушек — Италия. Это теплый праздник начали отмечать в стране относительно недавно: с 2005 года по решению парламента Италии. Он приурочен к католической дате — празднику Святых Ангелов-Хранителей. В этот день старшее поколение принимает поздравления, подарки и пожелания долголетия.

Дeнь мaньякoв-иccлeдoвaтeлeй eды — США. Этот необычный гастрономический праздник посвящен гурманам-энтузиастам, без страха и сомнений пробующим необычные и экстравагантные блюда других культур. Хороший повод отойти от привычного меню и приготовить что-нибудь экзотическое.

День батика — Индонезия. 2 октября 2009 года батик вошел в список шедевров устного и нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО. С тех пор в Индонезии эта дата считается праздничной. В стране берегут и развивают технику батика — искусства раскрашивания ткани. Сегодня по всей стране проходят показы мод, выставки и мастер-классы.

Религиозные праздники 2 октября

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт жили в конце III века, в период правления римского императора Проба. Однажды они прибыли в Антиохию и стали свидетелями языческого пиршества — с жертвами и бесчинствами. Трофим и Савватий во всеуслышание взмолились Господу о том, чтобы язычники встали на путь спасения. Христиан немедля схватили и отвели к правителю. Вначале словами, а потом жестокими пытками требовали отречься от веры. Оба святых ответили отказом.

После того как Савватий скончался, не выдержав мук, Трофима отправили в город Синад к правителю Фригии Дионисию, который славился изощренными истязаниями. Трое суток палачи принуждали святого ходить в железных сапогах с гвоздями, а затем бросили израненного в темницу. Там христианина стал посещать сенатор Доримедонт, втайне уверовавший во Христа. Когда палачи узнали, что он ухаживает и омывает раны узнику, его также заключили в темницу. Вскоре обоих христиан отдали диким зверям на растерзание, но те не тронули их. Тогда язычники лишили святых жизни мечом.

День памяти преподобномученика Зосимы Киликийского

Преподобномученик Зосима Киликийский, пустынник, жил в IV веке. Он был христианином и, чтобы удалиться от соблазнов этого мира, ушел в пустыню. Однажды в местах, где жил христианин, охотился правитель Киликии Дометиан. Его глазам предстала удивительная картина: он увидел старца в окружении диких зверей. Но те не нападали на него, а внимательно слушали, что им говорит человек. Зосиму отправили на допрос в Назарет, где тот смело признался, что верит в Христа.

Святого подвергли страшным пыткам, но все было тщетно: он не отказался от своей веры. Правитель с издевкой предложил явить чудо и призвать зверя, мол, тогда он уверует в его Бога. По молитве Зосимы в город ворвался огромный лев. Он разогнал стражников и пытался помочь старцу. Впечатленный увиденным, правитель приказал освободить Зосиму от пут и отправить к императору, но тот тут же отдал душу Богу.

Православная церковь 2 октября также чтит память: • благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского, и чад его, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев;

• преподобного Алексия Зосимовского (Соловьева);

• благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского;

священномученика Константина (Голубева), Богородского, пресвитера, священномученика Николая Искровского, пресвитера, священномученика Константина Богословского, пресвитера, священномученика Нила Смирнова, пресвитера, преподобномученицы Марии Мамонтовой-Шашиной, послушницы, священномученика Никандра Гривского, пресвитера.



Католическая церковь 2 октября вспоминает:



• Святых Ангелов-Хранителей.

Народные праздники и приметы 2 октября

Трофим и Зосима

На Руси в этот день вспоминали святых мучеников — Зосиму Пустынника и Трофима. С этой датой было связано множество народных обрядов. Так, на Трофима и Зосиму праздновали Пчелиную девятину. Считалось, что в следующие девять дней надо успеть подготовить к зиме ульи. По утрам было положено пить мед с теплой водой, чтобы зима прошла тепло и благополучно.

Молодежь с нетерпением ждала Трофимовы вечерки. Считалось, что это лучшее время, чтобы выбрать себе невесту или жениха. Народные приметы гласили, что если в этот день пристально посмотреть в глаза тому, кого любишь, он обязательно ответит взаимностью.

Приметы

Южный ветер — к обильному урожаю озимого хлеба.

Пчелы не спешат в ульи — теплая осень будет долгой.

Мелкий, моросящий дождь — к теплой зиме.

Березы дружно сбросили листья — скоро придут зимние холода.

Синицы вьются у дома — к заморозкам.

Какие исторические события произошли 2 октября

1187 год — султан Египта и Сирии Саладин захватил Иерусалим. Вскоре на освобождение города отправится Третий крестовый поход.



— султан Египта и Сирии Саладин захватил Иерусалим. Вскоре на освобождение города отправится Третий крестовый поход. 1608 год — голландский ученый Иоанн Липперсхей представил правительству прототип оптического телескопа.



— голландский ученый Иоанн Липперсхей представил правительству прототип оптического телескопа. 1834 год — в Москве, за Тверской Заставой, торжественно открылись Триумфальные ворота в честь победы честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.



— в Москве, за Тверской Заставой, торжественно открылись Триумфальные ворота в честь победы честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. 1836 год — Чарльз Дарвин вернулся из пятилетнего кругосветного путешествия. Вскоре он создаст теорию эволюции.



— Чарльз Дарвин вернулся из пятилетнего кругосветного путешествия. Вскоре он создаст теорию эволюции. 1879 год — механик-самоучка Федор Блинов запатентовал прототип трактора на гусеничном ходу.



— механик-самоучка Федор Блинов запатентовал прототип трактора на гусеничном ходу. 1997 год — японские ученые сообщили об открытии гена, обеспечивающего функции биологических часов в организме человека.



— японские ученые сообщили об открытии гена, обеспечивающего функции биологических часов в организме человека. 2018 год — в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит и расчленен саудовский журналист и диссидент Джамаль Хашогги.

Дни рождения и юбилеи 2 октября

В 1852 году родился Уильям Рамзай — шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904).



— шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904). В 1869 году родился Махатма Ганди — один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.



— один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии. В 1882 году родился Борис Шапошников — советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза.



— советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза. В 1904 году родился Грэм Грин — английский писатель-прозаик, поэт, журналист.



— английский писатель-прозаик, поэт, журналист. В 1914 году родился Юрий Левитан — диктор Всесоюзного радио (с 1931), народный артист СССР.



— диктор Всесоюзного радио (с 1931), народный артист СССР. В 1944 году родился Вернор Виндж — американский писатель-фантаст, лауреат премий «Хьюго».

Кто отмечает дни рождения

87 лет исполняется Людмиле Крыловой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР.

87 лет исполняется Людмиле Крыловой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР.