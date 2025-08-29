Однокурсник Медведева, полпред Путина: Гуцан может возглавить Генпрокуратуру

Новым генпрокурором России может стать полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, проработавший в органах прокуратуры более 30 лет, из них более десяти — на посту заместителя генпрокурора. Гуцан окончил юрфак СПбГУ, его однокурсниками были Дмитрий Медведев и Константин Чуйченко. Нынешний генпрокурор Игорь Краснов собирается занять должность председателя Верховного суда России.

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан может быть назначен генпрокурором России, сообщают источники РБК и «Коммерсанта».

С 2007 по 2018 год Гуцан работал заместителем генерального прокурора.

«Он очень дотошный, аккуратный и осторожный. С одной стороны, он очень исполнителен, но с другой — приверженец, что все должно делать строго в рамках законодательства», – так кандидата в генпрокуроры характеризует политконсультант Евгений Минченко, отмечая, что тот пользуется хорошей репутацией среди «юристов старой школы».

25 августа стало известно, что нынешний генпрокурор Игорь Краснов подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей на вакантную должность председателя Верховного суда России. Он оказался единственным кандидатом на эту должность, которая стала вакантной в связи со смертью 22 июля Ирины Подносовой.

Как развивалась карьера Гуцана

Александр Гуцан родился в поселке Сиверская Гатчинского района Ленобласти. В 1987 году окончил юрфак Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, учился на одном курсе с нынешним замглавы Совбеза Дмитрием Медведевым, министром юстиции Константином Чуйченко и замгенпрокурора Николаем Винниченко.

В 1987—1989 годах – стажер, а затем прокурор отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ленинграда. С 1989-го по 1992-й – помощник прокурора города Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности.

В 1992—1995 годах занимал должности прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности петербургской прокуратуры.

В 2000 году Гуцана назначили помощником по особым поручениям замгенпрокурора в Северо-Западном федеральном округе.

В 2005-м занял пост заместителя главного судебного пристава РФ Николая Винниченко.

С 2007 по 2018 год — замгенпрокурора Юрия Чайки.

Он запомнился участием в расследовании ряда резонансных дел. Например, летом 2016 года и.о. генпрокурора Александр Гуцан направил предписание председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину прекратить уголовное преследование владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, а также его бывших топ-менеджеров – Андрея Данилова, Вячеслава Некрасова и Светланы Тришиной. Генпрокуратура тогда установила нарушения законодательства, допущенные «должностными лицами» первого следственного управления ГСУ СКР при расследовании дела о теракте, жертвами которого стали 37 человек.

В 2017 году Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата заксобрания Петербурга Светланы Нестеровой. Ее признали виновной в получении взятки и приговорили к пяти годам лишения свободы, а также штрафу в размере 6,1 млн руб.

С ноября 2018-го – член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заслуженный юрист России (2008 год).

Женат на однокурснице Наталье Гуцан. С 2018 по 2021 год она была председателем Уставного суда Санкт-Петербурга.

В отношении Гуцана ввели санкции Канада, Великобритания и США.