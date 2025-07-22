«Пример для юристов»: умерла единственная женщина — председатель Верховного суда Ирина Подносова

Единственная женщина — председатель Верховного суда Ирина Подносова скончалась в Москве после года борьбы с раком. Она занимала должность около полутора лет, у ее предшественника Вячеслава Лебедева также было онкологическое заболевание. Однокурсница главы СК Александра Бастрыкина и президента РФ Владимира Путина стремилась упростить систему, чтобы снизить нагрузку на судей. Пресс-служба Верховного суда и генпрокурор Игорь Краснов уже выразили соболезнования семье Подносовой.

В Москве скончалась 71-летняя председатель Верховного суда России Ирина Подносова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ее окружении.

«Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни», — рассказал собеседник агентства.

ТАСС выяснил, что женщина боролась с онкологическим заболеванием. По данным РБК, судья испытывала проблемы со здоровьем больше года.

«Коллектив Верховного суда выражает искренние соболезнования ее родным и близким», — сообщили ТАСС в Верховном суде.

«Более 35 лет Ирина Леонидовна отдала служению закону, была искренне предана своему делу, всегда демонстрировала глубочайший профессионализм, высокое чувство ответственности, неравнодушие к судьбам людей и особую человеческую мудрость», — сказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передало РАПСИ.

Глава СК Александр Бастрыкин также выразил соболезнования родным и близким судьи:

«Ирина Леонидовна была блестящим юристом, принципиальным специалистом и достойным представителем юридического факультета Ленинградского государственного университета. Она внесла значительный вклад в совершенствование правовой системы страны».

По его словам, Подносова была честным независимым судьей, примером для будущих поколений юристов.

Биография Подносовой

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. После окончания школы она уехала в Ленинград учиться на юриста. Ее однокурсниками были будущие президент России Владимир Путин и глава СК Александр Бастрыкин.

Затем Подносова работала консультантом отдела юстиции исполкома Ленинградского облсовета депутатов, юристом Вольского завода строительных изделий в Саратовской области, была начальником юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.

В 90-е Подносова начинает строить карьеру судьи, получив должность в Лужском городском суде Ленинградской области. Через 13 лет она возглавила орган, проработав на этой должности еще десять лет. Кроме этого, Подносова дважды была председателем совета судей Ленинградской области.

В 2008 году Подносова публично возмутилась назначением Виталия Шевчука, однокурсника экс-президента РФ Дмитрия Медведева, на пост главы областного управления судебного департамента при Верховном суде России. Его кандидатуру отклонили региональный совет судей и председатель суда Ленобласти, но Шевчук все равно занял место. При этом в 2013 году Подносова стала заместителем Шевчука, тогда председателя Ленинградского областного суда. В те годы она занималась пятью делами по статье «Убийство». В 2017 году Подносова заняла должность Шевчука.

В 2020 году Подносова стала заместителем председателя Верховного суда России, председателем судебной коллегии по экономическим спорам. Ее предшественником был Олег Свириденко. Ему рекомендовали идти на второй срок, однако другие судьи не поддержали кандидатуру мужчины, после чего он подал в отставку.

Сейчас Свириденко является заместителем министра юстиции и в том числе контролирует деятельность иноагентов. Подносова заняла должность Свириденко за неделю. При этом опыт Свириденко был более релевантен для этой должности, пишет «Коммерсантъ». На новом месте работу Подносова рассматривала кассационные жалобы на решения арбитражных судов.

Помогла мигранту, посадила убийц. Какие приговоры выносила новая глава Верховного суда Новым председателем Верховного суда России (ВС РФ) стала Ирина Подносова, которую называют «сокурсницей... 17 апреля 14:07

Единственная женщина-председатель

В 2024 году скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, который возглавлял орган с 1991 года. Место стало вакантным. В суде ждали кандидатов старше 35 лет с высшим юридическим образованием и опытом работы по профессии не менее десяти лет. Среди подавших заявки была только Подносова. Она заняла должность и стала первой женщиной — председателем Верховного суда.

«Хочу обратить внимание: кандидат долгие годы работала судьей, то есть она профессионально знает эту сторону дела. У нее блестящее образование — юридический факультет ЛГУ. Во-вторых, она имеет большой опыт организаторской работы», — сказал председатель Совета судей Виктор Момотов в поддержку Подносовой.

Подносова заявила, что планирует бороться с проблемой высокой нагрузки на судей. Однако это будет происходить не путем уменьшения дел, а путем упрощения судебных процедур. В 2024 году под ее руководством в Госдуму внесли пять законопроектов для совершенствования правосудия. Кроме этого, Верховный суд подготовил 60 официальных отзывов на законопроекты и дал более 380 заключений.