«Долгожданная история»: Альянс турагенств оценил эффект безвиза с Китаем

Россиянам было непросто получить визу в Китай, поэтому введение безвизового режима увеличит турпоток на 30%, считает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. В беседе с НСН он назвал это долгожданным решением, подчеркнув, что стоимость путешествий в КНР для россиян не так высока, но процедура оформления визы сильно их отпугивала.

Напомним, власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Таким образом, с 15 сентября текущего года по 14 сентября следующего года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении россиян, имеющих обычные паспорта. Мкртчян подчеркнул, что это долгожданная история, так как у России действует безвизовый режим даже с некоторыми странами НАТО – например, с Турцией, поэтому распространение этого послабления на дружественные страны просто необходимо.

«Дружба предполагает полную отмену виз, — подчеркнул эксперт. — Сейчас у нас рост турпотока в Китай — 17%. Пока что визы получить очень непросто и дорого: на нее нужно записываться, ждать. Через посредника одна виза будет стоить около 17 тысяч рублей. Если вдвоем ехать, то это уже 34 тысячи рублей, это огромные деньги. Подобное и отпугивало россиян».

Он также напомнил ,что вокруг Китая много стран, поездки в которые доступны без визы – например, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд и Малайзия, куда в основном и предпочитали ездить россияне. Теперь же турпоток в Китай вырастет как минимум на 30%, убежден специалист. Он напомнил, что до этого безвиз действовал только в отношении острова Хайнань – в итоге оказалось ,что там «непропорционально» много российских туристов, по сравнению с материковым Китаем.

Сегодня туроператоры строят большие планы на 2026 год, в том числе на новогодние праздники – ожидается, что многие россияне поедут в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Перелет в обе стороны обойдется в сумму около 50 тыс. рублей, а жителям Владивостока вообще можно найти авиабилеты за 8 тыс. рублей, заключил эксперт.

До этого вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что число россиян, посетивших Китай, до конца года может вырасти вдвое на фоне отмены визового режима. По его словам, Китай — очень популярное направление у россиян, за первое полугодие этого года страну посетили, по данным ФСБ, более 1 млн туристов из России. Общая цифра может достичь по итогам года свыше 2 млн.

Ранее спецпредставитель президента назвал последствия отмены виз для россиян в Китае.