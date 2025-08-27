Мигранты устроили бейсбол на воинском мемориале. СК начал проверку

СК проводит проверку сообщений об игре в бейсбол у мемориала в Тульской области

Следственный комитет начал проверку после появления в соцсетях видео, на котором мигранты играют в бейсбол у мемориала ВОВ в Тульской области. Проверка ведется по статье о «реабилитации нацизма». Дело находится на контроле у руководства СК.

Следственный комитет начал проверку после публикаций в соцсетях о мигрантах, игравших в бейсбол на территории мемориала павшим в Великой Отечественной войне в поселке Косая Гора Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что речь идет о возможном нарушении по статье 354.1 УК РФ — «реабилитация нацизма». Материалы в отношении участников происшествия направлены на процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Тульской области Владимиру Усову регулярно докладывать о ходе проверки. Контроль за ситуацией взят на уровень центрального аппарата ведомства.

Следователи уточняют, кто именно из мигрантов участвовал в инциденте. Правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения и распространившиеся в интернете ролики. Решается вопрос о процессуальных действиях в отношении участников.

Ужесточение мер против вандализма

3 августа вступил в силу федеральный закон, усиливающий наказание за надругательство над воинскими захоронениями и памятниками.

Поправки внесены в статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» и в статью 243.4 «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений и памятников». Теперь за осквернение мемориалов предусмотрены штрафы от 500 тыс. до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. При этом ответственность распространяется не только на действия внутри страны, но и на аналогичные случаи за рубежом, если они связаны с памятниками советским воинам.

Закон также расширил перечень действий, которые могут считаться уголовным преступлением. Помимо надругательства над захоронениями и памятниками, наказанию подлежит публичное оправдание или одобрение таких действий, если они унижают память защитников Отечества.

Судебные дела и проверки мигрантов

В Тульской области ранее уже рассматривались схожие эпизоды. В начале августа областной суд приговорил гражданина Азербайджана к одному году колонии-поселения за осквернение Вечного огня. По данным регионального управления прокуратуры, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, помочился на Вечный огонь и бросил в огонь мусор.

Случаи подобного рода вызывают реакцию не только на местах, но и со стороны федеральных силовых ведомств. Так, в августе в Москве сотрудники Росгвардии совместно с бойцами ОМОН «Авангард» и представителями военного следственного управления Следственного комитета провели рейд в одном из хостелов столицы.

У 400 проживающих проверили паспорта, миграционные карты и разрешения на работу. В результате около 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного режима и были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.