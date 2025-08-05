Нелегального мигранта, справившего нужду на Вечный огонь в Туле, отправят в колонию

В Туле нелегала отправят в колонию за то, что он справил нужду на Вечный огонь

В Туле вынесли приговор нелегальному мигранту, который помочился на Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Тульского областного суда.

Инцидент произошел 26 марта у мемориального комплекса «Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны». Нелегальный мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на Вечный огонь в присутствии других людей.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 3 статьи 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Тульский областной суд избрал иностранцу наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ, нарисовав на нем половой орган.