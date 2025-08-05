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В московском хостеле задержали около 300 мигрантов-нелегалов

Росгвардия: около 300 мигрантов-нелегалов проживали в хостеле в центре Москвы
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В центре Москвы силовики задержали в хостеле около 300 нелегальных мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления Росгвардии по столице.

Отмечается, что ОМОН «Авангард» оказал силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления Следственного комитета России при проведении рейда по обнаружению нарушений миграционного законодательства.

По данным ГУ Росгвардии, в ходе специального мероприятия у 400 иностранцев, проживающих в хостеле, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В апреле в Самаре обнаружили хостел для мигрантов-рабочих из Средней Азии, превращенный в многоквартирном жилом доме. Хозяин хостела вступил в конфликт с другими жителями дома, которые были недовольны соседством с мигрантами в переполненной квартире. В итоге хозяин хостела перекрыл воду своим оппонентам, после чего сотрудники силовых структур провели рейд.

Ранее в Москве произошел пожар в хостеле для мигрантов.

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Нелегальные мигранты
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