14 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

14 августа в России отмечают Медовый Спас, в храмах по традиции освящают новый урожай меда. Сегодня день рождения у популярного мессенджера Telegram. А активисты-биологи в этот день напоминают о важной роли ящериц в экосистеме планеты. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 14 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 августа

Всемирный день ящерицы

Этот день посвящен древнейшим рептилиям, пережившим динозавров. Ящерицы появились более 200 млн лет назад, и сегодня их более 6 тыс. видов. Самой крошечной считается круглопалый геккон (длина 3 см, вес 1 грамм), а гигантом — комодский варан из Индонезии, вырастающий до трех метров и способный охотиться на оленей. Удивительно, но мир для них окрашен в оранжевые тона, а язык служит главным «щупом» для изучения окружения. В качестве питомцев чаще выбирают бородатых агам — за спокойный нрав и умение узнавать хозяина.

Но многие виды под угрозой: браконьеры продают ящериц для «живых коллекций», а урбанизация уничтожает места их обитания. В этот день зоопарки проводят лекции, а энтузиасты строят в садах «отели» из камней и веток, чтобы помочь рептилиям пережить зиму.

День рождения мессенджера Telegram

14 августа 2013 года в App Store дебютировал Telegram — проект Павла и Николая Дуровых, созданный как «самый защищенный мессенджер в мире». Основой стал уникальный протокол шифрования MTProto, разработанный Николаем. Уже за первые полгода мессенджер собрал 4,5 млн пользователей, а к 2025 году аудитория выросла до 1 млрд активных пользователей в месяц.

Какие праздники и памятные даты отмечают 14 августа в других странах

День скаутов (День Прамука) — Индонезия. Индонезийское движение скаутов насчитывает около 20 млн участников. Оно было основано в 1961 году и объединило мусульманские, христианские и светские группы. В этот день подростки соревнуются в лазании по кокосовым пальмам, строят бамбуковые мосты через реки и учатся тушить вулканический пепел — навык, актуальный для «огненного пояса». В Джакарте проходит парад с факелами: дети несут картонные макеты дракона Нага, чья чешуя — символ дисциплины. Главный ритуал — «Три обещания»: верность Богу, родине и семье.

День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира — Марокко. 14 августа 1979 года марокканская армия без единого выстрела вошла в оазис Вади-эд-Дахаб («Золотая река») — последнюю часть Сахары, контролируемую Мавританией. Местные бедуины встретили солдат финиками и верблюжьим молоком, а женщины выложили на песке узор из лепестков: зеленую звезду — символ Марокко. С тех пор в стране это праздничный день в честь восстановления независимости и территориальной целостности страны. Вечером небо освещают фейерверки, а жители танцуют ахваш (традиционный берберский танец) под барабаны тариджа.

День рождения корриды — Португалия. Первая коррида в Лиссабоне прошла 14 августа 1831 года — но не в классическом виде. Тогда быка не убивали на арене: всадник-кавалейру лишь вонзал в холку копья с лентами, демонстрируя ловкость. Традиция родилась из рыцарских турниров, где дворяне соревновались перед королем. Сегодня праздник начинается с шествия конных пастухов в бархатных камзолах XVII века. На арене Кампу-Пекену тореадоры избегают атак, стоя на коленях. Финал — акробатический трюк: участник корриды бросается на рога быка, чтобы остановить зверя голыми руками. После боя быка успокаивают и отпускают в загон под овации — в Португалии его ждет пожизненный отдых на зеленых лугах.

В чем разница испанской и португальской корриды? Основное отличие в том, что в португальской корриде быка не убивают, в то время как в испанской это является обязательной частью представления, и бык погибает от меча матадора. В португальской корриде, также известной как тоурада, участвует конный всадник (кавалейро) и группа людей (форкадош), которые усмиряют быка, не убивая его.



Кроме того, в португальской корриде быкам часто надевают наконечники на рога для защиты лошадей и участников.



В целом, португальская тоурада представляет собой более зрелищное и менее кровавое представление, в котором акцент делается на мастерстве участников и гуманном отношении к животному.

Церковные праздники 14 августа

14 августа у православных верующих начинается Успенский пост — он продлится две недели и завершится 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. По строгости он не уступает Великому посту перед Пасхой. Пост — время духовной работы над собой и ограничений, когда верующие отказываются от шумных гуляний и развлечений.

Изнесение Честных Древ Креста Господня (Медовый Спас)

В Византии IX века август был временем смертоносных эпидемий. Чтобы защитить Константинополь, 1 августа (14-го по новому стилю) из царской сокровищницы выносили частицу Креста, на котором распяли Христа. Ее проносили по улицам, освящая воду в колодцах и источниках.

На Руси традиция прижилась в XII веке — князь Андрей Боголюбский после победы над волжскими булгарами установил торжественный крестный ход на реки. В честь знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений с волжскими булгарами 14 августа также отмечается Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Священники в этот день служат молебен у рек, озер и колодцев, погружая крест в воду. По традиции в этот день в храмах освящают новый урожай меда. Им делятся с близкими и нуждающимися. В народе праздник получился название Медовый Спас.

День памяти семи святых мучеников Маккавеев

В период правления Антиоха IV Епифана, Селевкидского царя, начались гонения на иудеев и их веру. Он принуждал иудеев приносить жертвы языческим богам. Но нашлись те, кто не склонил голову перед тираном. Среди них был почтенный законоучитель Елеазар, семь его учеников — братья Маккавеи и их мать Соломония. Один за другим, от старшего к младшему, они проходили через нечеловеческие пытки.

Соломония мужественно поддерживала своих сыновей, укрепляя их в вере и отказываясь склонить их к отречению. Наконец, был приведен к мучениям и седьмой, самый младший брат. Мать, видя мученическую смерть своих сыновей, вознесла благодарственную молитву Богу и скончалась.

Подвиг Маккавеев и их матери стал источником вдохновения для Иуды Маккавея, который возглавил восстание против Антиоха. В результате восстания Иуде удалось одержать победу, очистить Иерусалимский храм от идолов и восстановить богослужение. Их подвиг описан в Библии (2 Мак. 6:18 — 7:42).

14 августа Русская православная церковь также чтит память • мучеников в Пергии Памфилийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея (III в.);

• священномученика Димитрия Павского, пресвитера (1937).



Это день обретения мощей преподобной Софии Суздальской (1995).



Народные праздники и приметы 14 августа

Медовый Спас, или Мокрый Маккавей

Праздник получил в народе название Медовый Спас по случаю летнего медосбора и традиций освящения урожая меда. Но у первого Спаса есть и другие названия, например, Маккавей, или Маковый Спас. Церковь в этот день чтит память семи братьев Маккавеев, казненных за веру в 166 году до нашей эры. В народном сознании прозвище «Маккавей» слилось со словом «мак» — это растение как раз созревало к середине августа.

На реках и озерах в этот день священники проводили обряд водосвятия. После этого толпа прихожан шумно входила в воду, смывая грехи и болезни. Скот гнали следом: верили, что «мокрая» сила защитит коров от недугов. Отсюда еще одно название праздника — Мокрый Спас.

Пасечники несли в храм соты — первый мед звали «новиной». Его освящали на деревянных лотках, а потом раздавали: ложка — соседу, горсть — нищему, кувшин — вдове. В этот день даже скупые делились, помня поговорку: «На Спас и нищий медку покушает».

Дома хозяйки мололи мак для шуликов — постных коржей, политых медово-маковой смесью. Девушки плели «маковейчики». Такие венки вешали у колыбелей, в хлевах, под крышей как оберег от сглаза и нечисти. А вечером, пока мужчины чистили колодцы, бабы собирались на «вдовьи помочи»: вместе вязали снопы для тех, у кого не осталось кормильцев.

Шум в этот день считали грехом — громкие звуки «разгоняют» благодать. Нельзя было работать в поле (кроме сбора меда), начинать ссоры и громко смеяться за столом. После купания в освященной реке запрещалось нырять в воду до следующего лета: говорили — «Спас ушел, и вода стынет». Пост накладывал свои цепи: мясо, молоко, яйца и рыба исчезали со стола. Даже растительное масло было под запретом — блины пекли на воде, а в тесто для пряников добавляли лишь мед да толченый мак.

Приметы

Дождь на Спас — к мокрой осени без пожаров.

Ласточки улетают стаями — жди холодных ночей, пора утеплять закрома.

Роса густая, как молоко — зима придет мягкой, без лютых морозов.

Пчелы злые, жалят без разбора — к ранней и студеной зиме, надо спешить с запасами.

Угостишь нищего медом — в доме целый год будет достаток.

Умоешь лицо утренней росой — красота не увянет, а здоровье прибудет.

После Спаса в реку зайдешь — болезнь на себя накличешь: вода «цветет» и тянет в омут нечисть.

Какие исторические события произошли 14 августа

1619 год — в колонии Вирджиния (Северная Америка) приняли первый в истории континента закон против пьянства, запрещавший выращивание винограда.

1790 год — между Россией и Швецией заключен Верельский мир, этот договор официально завершил Русско-шведскую войну, длившуюся два года.

1850 год — капитан Геннадий Невельской, вопреки приказам из Петербурга, основал на мысе Куегда Николаевский пост (ныне Николаевск-на-Амуре). Рискуя карьерой, он поднял русский флаг и объявил о присоединении Приамурья и Сахалина к России.

1908 год — в курортном Фолкстоне (Англия) прошел первый в Европе международный конкурс красоты с участием 10 дебютанток. Жюри оценивало лишь фотографии, так как публичная демонстрация тел считалась неприличной.

1914 год — донской казак Козьма Крючков стал первым кавалером Георгиевского креста в Первую мировую войну. Благодаря своим подвигам он сделался народным героем: его портреты печатали на папиросных пачках и конфетах «Геройские», а Николай II подарил ему именную саблю.

1943 год — подписан приказ о создании лаборатории №2 АН СССР в Казани во главе с профессором Игорем Курчатовым, впоследствии она стала Институтом атомной энергии имени И.В. Курчатова (ныне «Курчатовский институт»).

1947 год — Пакистан официально вышел из состава Британской Индии. Закон о независимости Индии, предусматривающий раздел, был принят британским парламентом 15 августа 1947 года, но Пакистан получил независимость на день раньше.

1992 год — начало грузино-абхазской войны. Грузинская армия вошла в Абхазию под предлогом охраны железной дороги. Абхазские ополченцы встретили танки бутылками с зажигательной смесью, аналогичными тем, что использовали в уличных боях Тбилиси в 1989 году. Конфликт длился 413 дней и унес 8 тыс. жизней.

1994 год — космический телескоп Хаббл сделал первый детальный снимок колец Урана. Открытие стало неожиданным: кольца, состоящие из частиц льда и углерода, были настолько темными, что с Земли их не было видно.

2016 год — южноафриканец Уэйд ван Никерк на Олимпиаде в Рио установил мировой рекорд в беге на 400 м (43,03 сек), побив достижение 1999 года. Он бежал по восьмой дорожке, не видя конкурентов, а его шиповки выкрасили в зеленый — цвет надежды ЮАР.

Дни рождения и юбилеи 14 августа

В 1866 году родился Дмитрий Мережковский — русский писатель и поэт, эмигрировавший после революции.

В 1867 году родился Джон Голсуорси — английский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1932). Автор цикла «Сага о Форсайтах», ставшего символом эпохи.

В 1886 году родился Артур Джеффри Демпстер — канадский физик, создатель первого масс-спектрометра (1918). С помощью прибора был открыт уран-235 — изотоп, позже использованный в атомной бомбе.

В 1929 году родился Алимпий (в миру — Александр Гусев) — старообрядческий митрополит Московский и всея Руси. Возглавлял РПСЦ (Старообрядческую русскую православную церковь) с 1986 по 2003 год. Восстановил 120 храмов, включая Рогожскую слободу в Москве.

В 1941 родился Дэвид Кросби — американский музыкант, сооснователь групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash. Двукратный член Зала славы рок-н-ролла.

В 1944 году родился Гопал Кришна Госвами — индийский гуру, духовный лидер Международного общества сознания Кришны (ИСККОН).

Кто отмечает дни рождения

80 лет исполняется Стиву Мартину — американскому киноактеру, комику, писателю и музыканту. Он известен ролями в фильмах «Весь я», «Самолетом, поездом, машиной», «Отпетые мошенники», «Отец невесты» и других. В 2014 году удостоен премии «Оскар» за выдающийся вклад в киноискусство.

67 лет исполняется Михаилу Ширвиндту — российскому телеведущему, видеоблогеру, писателю.

63 года исполняется Алене Свиридовой — российской певице, удостоенной звания заслуженной артистки России.

59 лет исполняется Хэлли Берри — американской актрисе и экс-модели, первой темнокожей обладательнице «Оскара» за лучшую женскую роль («Бал монстров», 2002). Также прославилась ролями в фильмах «Люди Икс» и «Женщина-кошка».

46 лет исполняется Денису Лебедеву — российскому боксеру-профессионалу, чемпиону мира.

43 года исполняется Ирине Медведевой — белорусской и российской актрисе, певице.

Актриса Мила Кунис, 2018 год

42 года исполняется Миле Кунис — американской актрисе украинского происхождения, звезде сериала «Шоу 70-х» и фильмов «Черный лебедь», «Секс по дружбе», лауреату премии «Сатурн».