Медовый Спас: что это за праздник и какого числа его отмечают в 2025 году

Медовый Спас — первый в череде трех православных праздников, которые отмечаются в августе и носят название Спасы. Торжество совпадает с началом двухнедельного Успенского поста. Следом за Медовым идут Ореховый и Яблочный Спасы. «Газета.Ru» рассказывает, как возник праздник, какие традиции принято соблюдать в Медовый Спас и как выбрать качественный мед.

Что такое Медовый Спас и когда его празднуют

Спасы — череда праздников, которые отмечают каждый год в августе в одни и те же дни:



Медовый Спас — 14 августа,



Яблочный — 19 августа,



Ореховый, или Хлебный — 29 августа.

Медовый Спас, как и Ореховый, и Яблочный, — народное название праздника. В православном календаре вы его не найдете. А церковь 14 августа отмечает Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Спасы связаны с почитанием Христа как Спасителя, отсюда и название.

Как часто бывает, в празднике переплелись религиозные и народные традиции. Медовый Спас приурочен к летнему медосбору. К середине августа мед созревает в пчелиных ульях до полной готовности, и пасечники приступают к его сбору. В церквях принято в этот день освящать новый урожай меда, согласно многовековому обычаю.

За праздником закрепилось еще несколько народных названий. Например, Мокрый Спас или Спас на воде. В этот день на Руси освящали водоемы и колодцы, совершали крестные ходы к источникам, купались и мыли домашний скот во избавление от болезней и сглаза. Праздник также закрывал сезон летних купаний.

Еще один распространенный вариант названия — Маковей, или Маковый Спас — в память о почитаемых в этот день семи мучениках Маккавеев и в честь мака, созревающего к этой дате: с ним пекли пряники, булочки и пирожки.

Медовый Спас знаменует начало Успенского поста, который длится две недели. Это время воздержания и духовного очищения.

История праздника

На Медовый Спас православные христиане отмечают Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Праздник уходит корнями в Византию, где в IX веке в связи с эпидемиями сложился обычай выносить из императорской сокровищницы часть Креста Господня и освящать улицы Константинополя. Считалось, что этот обряд помогает в защите от болезней. После любой желающий мог приложиться к реликвии в соборе Святой Софии. На Руси праздник вошел в церковный устав в XIV веке.

14 августа также отмечается Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, которое было установлено в честь победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. По преданию, князь брал с собой в военные походы икону Божьей Матери, которая позднее получила название Владимирской, и Честный Крест Господень.

Кроме того, верующие в этот день чтут память семи мучеников Маккавеев (Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла), их матери Соломонии и законоучителя Елеазара. В 166 году до Рождества Христова они подверглись жестоким гонениям со стороны сирийского царя Антиоха IV Эпифана из династии Селевкидов, который принуждал иудеев поклоняться древнегреческим богам в рамках политики эллинизации Иерусалима.

Традиции и обычаи Медового Спаса

В храмах на Медовый Спас совершаются особые богослужения, во время которых священники облачаются в фиолетовые одежды. Такое в течение года случается редко, например, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (27 сентября) и в воскресные дни Великого поста, предшествующего Пасхе.

По традиции в этот день во время утреннего богослужения выносят Крест для поклонения. Такое действо, помимо Медового Спаса, совершается на Крестопоклонную неделю Великого поста.

Божественная литургия завершается Водосвятным молебном. Как правило, до или после богослужения в храмах также освящают мед нового урожая.

На Медовый Спас, как и в любой другой церковный праздник, верующие должны оставить мирские дела и посвятить время общению с Богом.

Устраивать шумные застолья на праздник не принято, поскольку он совпадает с началом поста. Мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов (равно как и алкоголя) на праздничном столе быть не должно. Ужин принято начинать с ложки меда.

На Медовый Спас готовят особые блюда: медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, маковые булочки. Также гостей угощают медовухой и медовым квасом.

Пчеловоды в этот день следовали особому обряду. Осенив ульи крестным знамением, они выбирали среди них самый богатый на урожай. Извлеченные оттуда соты относили в церковь. После освящения меда пасечники угощали им неимущих и детей. Затем праздник продолжался на пасеках.

Как выбрать натуральный мед к празднику

Как рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства России Иван Пигарев, самостоятельно отличить натуральный мед от подделки едва ли возможно. Только лабораторная экспертиза даст достоверный результат.

«Можно попробовать искать мед с сертифицированных пасек или с тех пасек, которые работают по органическим стандартам, но, увы, это тоже ничего не может гарантировать. Самый лучший вариант — найти своего пчеловода, которому доверяешь», — посоветовал эксперт. По его словам, народным методам определения качества меда тоже не стоит верить.

Это подтвердил и пчеловод Денис Назаров: «Например, йод показывает лишь наличие крахмала в меде. Проверить, конечно, можно, но поверьте — сегодня мед фальсифицируют и без крахмала».

Денис Назаров рекомендовал выбирать «севший» мед и не вестись на дешевый продукт.

«Берите севший мед. Хотя есть сорта меда, которые годами не кристаллизуются. Гречишный, например, в зависимости от технологии откачки и того, в старые соты он собирался или в свежепостроенные, может «сесть» сразу — либо год простоять в жидком виде. Но все же севший мед дает максимальную гарантию натуральности», — сказал пчеловод.

Как мед влияет на здоровье? По словам врача-диетолога и эндокринолога Альбины Комиссаровой, называть мед полезной альтернативой сахару не совсем верно.



«Мед относится к быстрым углеводам, иными словами, простым. В нем содержится по одной молекуле глюкозы и фруктозы. Соответственно, мед — тот же добавленный сахар, пусть с небольшим количеством микронутриентов. Норма потребления добавленного сахара — 25 г или около 5 чайных ложек в день. Помните, что мед — это просто альтернатива сахару по форме и вкусу, но не полезная замена», — объяснила она.



Доктор также назвала мифом сведения о том, что один вид меда может быть полезнее другого:

«Можно ли утверждать, что какой-то из видов меда наиболее богат витаминами? Конечно, нет. Выбирайте тот, что вам по вкусу, и соблюдайте нормы потребления добавленного сахара».

Иван Пигарев также отметил, что слишком бояться фальсифицированного меда не стоит, поскольку в большинстве случаев он безвреден:

«Естественно, надо остерегаться зеленого, красного и другого непонятного меда, который продается на ярмарках в квадратных куботейнерах. Это не мед, он не бывает такого цвета. Также не бывает шмелиного меда, а дикий бортевой мед в 95% случаев — не дикий и не бортевой, это маркетинговая уловка. Но мне не известно ни одного случая, когда кто-то отравился фальсифицированным медом. Фальсификация меда чаще всего делается за счет безвредных добавок и ароматизаторов — либо над медом производятся ненужные манипуляции, например, нагрев. Все это лишает продукт возможности называться натуральным».