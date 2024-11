«Без сатанизма и мракобесия»: как искали традиционные ценности на форуме БРИКС в Москве

Под лужайкой спит Левиафан

Люди с красными папками, красными портфелями и красными удостоверениями (удостоверение депутата Думы) привычно проходили мимо без очереди. Журналисты терпеливо выстроились рядом вдоль серого забора у подъезда Думы. «На вас нет заявки», — строго сообщил охранник в кепке с российским флагом, возвращая мой паспорт. «Все в порядке, идите за мной», — подоспела сотрудница пресс-службы. — Сюда, теперь за пропуском». Очередь «за пропуском» в вестибюле нижней палаты парламента оказалась еще больше.

«Как же долго, боже», — вздохнула женщина за спиной.

«Могли бы вторую кассу открыть», — намекнул стоявший рядом молодой человек в костюме.

В зале Думы, где заканчивали приготовление к форуму, звучали те же разговоры.

«Сходите, скажите, чтобы открыли второе окно, там уже иностранцы скопились», — скомандовал из-за дверей чей-то мужской голос.

Успешно прошедшие очередь делегаты и журналисты вперемешку занимали места. Иностранцы по случайности выбрали самые удачные — аккурат под большим патриотичным слоганом на стене: «России быть!».

«Меня тут спросили, а нашим болгарину и немцу можно прийти [на форум]? Я сказал, можно, если вы успеете вступить в БРИКС до десяти утра! Девушка, присаживайтесь, пожалуйста, у нас тут традиционные ценности, мужчины постоят», — разбавлял ожидание ведущий конференции, член комитета Думы по международным делам Дмитрий Кузнецов.

«Так, давайте начнем без Бразилии, они уже в здании. Я рад вас приветствовать на форуме БРИКС, дорогие братья и сестры, дамы и господа, товарищи», — демократично открыл он встречу. «Здесь все единомышленники, разделяющие традиционные ценности. Наша цель не просто поговорить! Нашим избирателям важен результат», — сразу настроил собравшихся на рабочий лад Кузнецов.

close Участники форума БРИКС «Традиционные ценности» Даниил Миронов

Слово перешло российское стороне или «самым главным русским начальникам по линии культуры», как представил участников ведущий. Первым из них микрофон взял писатель Захар Прилепин (чей фонд и организовал сегодняшнее собрание). Он сразу отметил, что мероприятие «по духу и цели» не антизападное, хоть западные институты и «дискредитировали» себя. «Как сказал наш президент, БРИКС — это не антизападная конструкция», — весомо сослался Прилепин.

Выступавший за ним глава Россотрудничества Евгений Примаков обошелся с идеологическими оппонентами жестче — напомнил, с чего начиналось «могущество этого Запада». А именно, с каперов Великобритании(капитаны кораблей с государственной лицензией на пиратство).

« Хищничество изначально в природе «золотого миллиарда» , коллективного Запада. Именно таким образом был накоплен первоначальный капитал для научно-технической, промышленной революции. И нас не должны обманывать мягкие зеленые лужайки... у [современного западного] университета», — предостерег Примаков. — «Под этой лужайкой находится страшный ржавый скелет очень опасного Левиафана, который долгие столетия пожирал весь остальной мир».

Глава Россотрудничества миролюбиво уточнил, что речь не о том, чтобы «давить» Левиафана и воевать с ним. Оно, то есть старое устройство мира, и так окончательно умрет. Страны БРИКС же объединяются не по принципу «против кого-то». «Именно поэтому и наш президент говорит, что БРИКС не является чем-то конфронтационным», — использовал тот же твердый аргумент Примаков.

Ценности с оговорками

Несмотря на то, что все собравшиеся единодушно поддерживали «традиционные ценности», их оказалось нужным для начала «найти и изучить», как гласил анонс форума.

«Те, кто нападают на традиционные ценности, у них с координацией, с повесткой все хорошо. А вот у нас, людей доброй воли, защищающих духовные ценности, хуже», — признал Кузнецов.

Задача не самая простая. Особенно учитывая пестрый состав стран — членов БРИКС, жители которых исповедуют самые разнообразные религии, от христианства до ислама.

«Если в странах БРИКС «традиционная ценность» не выходить из дома без разрешения мужа — это разве традиционная ценность? Разве мы таких защищаем? Конечно, нет», — неожиданно подняла острую тему член египетского парламента, писательница Доха Мустафа Асси.

Единственная из иностранцев, она говорила без переводчика, сразу по-русски. Также критично напомнила, что в арабских странах традиционно «очень много закрывают женщин», не дают им работать и развиваться. Все это вообще отталкивает людей от понятия «традиционные ценности», подметила Мустафа Асси.

close Доха Мустафа Асси, Египет Даниил Миронов

«[Сама формулировка] сразу напрягает людей. [Им кажется], что сейчас их свободы не будет, что они не будут жить, как хотят, что кто-то будет ими пользоваться с помощью этого слова. Поэтому важно... объяснить другое значение, успокоить людей, которые думают, что традиционные ценности — это что-то про старую систему, про контроль над их семьей... [Надо] найти подход ближе к современности, к молодежи», — призвала писательница.

«Готов предложить короткую формулировку — за традиционные ценности без сатанизма и мракобесия», — отреагировал Прилепин.

«У нас существует концепция традиционных ценностей, подписанная президентом России...» — исчерпывающе добавили с российской стороны. — «Это право на многие свободы, которые в принципе находятся в комплексе общечеловеческих ценностей. Но при этом есть вещи, связанные с российскими традиционными ценностями, прежде всего это касается семейных ценностей. Касается интерпретации брака как союза мужчины и женщины».

Россия хочет, чтобы каждая страна жила по своему усмотрению, а Запад стремится всех уравнять, предложил свое видение проблемы спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

« Люди не равны, они по-разному устроены . Этносы живут по-разному. У каждого свои представления о том, что является присущим только этому этносу», — пояснил он, напомнив, что в одной России живут около 200 этносов. А потому у нее свой исторический опыт построения «многонационального мира».

Путин, бог и карма

На форуме не обойдется без «сюрпризов», подбодрил немного подуставших от духовно-политических разговоров Кузнецов. Сюрпризом стал известный индийский продюсер Ниcарул Башир Лоне («Культурный король БРИКС», — подметил ведущий). Точнее, его решение снять одно из ранних произведений Прилепина (совместно с российским продюсером Юсупом Бахшиевым продюсировал такие фильмы как «Антикиллер» и дилогию «Параграф 78»).

close Индийский кинопродюссер Нисарул Башир Лоне с документом об экранизации произведения Захара Прилепина Даниил Миронов

«Захар, мы выбрали рассказ «Восьмерка» для экранизации», — тут же на конференции попросил разрешения на права Бахшиев.

«Я [индийский музыкальный фильм] «Танцор диско» раз двести смотрел в детстве», — благосклонно согласился автор. Зал встретил новость аплодисментами. Обсуждение незаметно свелось к признаниям в любви к индийскому кино.

«Поскольку я родился и вырос в Советском Союзе, индийский кинематограф для меня был родным и доступным в любое время. В наших кинотеатрах всегда шел как минимум один индийский фильм», — поделился Бахшиев.

«Наше сотрудничество поможет обеим [нашим] странам... Вчера в самолете один из пассажиров спросил меня, что такое БРИКС, о котором все говорят?» — вернул собравшихся к теме форума индийский продюсер. — «Я ответил ему по-болливудски — БРИКС это антидот против западного мышления, это детокс... Российский национальный лидер Владимир Путин — это больше, чем национальный лидер. Он...»

В этот момент переводчик на русский замялся, подбирая верный эпитет. «He is the saver of mother art», — громко повторил продюсер. «Он спаситель всей Земли», — вышел из положения переводящий. «Потому что он всех нас учит, как смело противостоять всему, что неправильно», — закруглился продюсер.

После конференции мне удалось поймать индийского сторонника БРИКС за обедом в Думе, куда оживленно потянулись участники в перерыве форума.

«Максимально простым языком, как бы вы объяснили, что такое «традиционные ценности»?» — задала я так волнующий всех сегодня вопрос.

«Это ценности, которые передают родители», — не раздумывая, сообщил он. — «В России, например, все культурные и доброжелательные. Здесь, когда берешь такси, и водитель тебя ждет, он скажет: «Здравствуйте, садитесь». А на Западе водители ругаются: «Давай быстрее, пора ехать». Потому что на Западе неверующие, а в России верят в бога. Если ты веришь в бога, ты веришь в карму. И знаешь, что за плохие поступки карма может тебя ударить. Когда у тебя нет веры, у тебя может быть много денег — но никогда не будет мира на сердце и в уме».

close Участники форума БРИКС «Традиционные ценности» Даниил Миронов

Вдохновленная емким ответом, я решила поинтересоваться мнением египетской писательницы, взбодрившей форум своей критикой некоторых ближневосточных традиций.

«Россия и Египет так далеко друг от друга, какие у нас могут быть общие ценности, на уровне обычного человека?» — поинтересовалась я.

«Я всегда говорю, что у нас очень много общего», — устало улыбнулась она поверх чашки кофе. — «Мы восточные — теплые люди».