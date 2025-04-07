Мужчина с мясницким тесаком напал на детей в Нью-Йорке

В нью-йоркском районе Бруклин вооруженный мясницким тесаком и кухонным ножом 49-летний мужчина напал на своих маленьких племянниц. Об этом сообщает газета New York Post.

В доме находились пять детей. Четверо получили серьезные колотые и резаные раны. Одной из них удалось запереться в комнате и вызвать полицию.

Мужчина пытался напасть и на прибывший на место происшествия полицейский патруль. Правоохранители вынуждены были открыть огонь, выпустив в преступника семь пуль. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Там же находятся и раненые дети. Врачи считают, что они выживут.

6 апреля сообщалось, что в Москаленском районе Омской области отчим напал с ножом на брата и сестру.

3 апреля сообщалось, что в Омске школьник порезал однокласснику лоб канцелярским ножом во время ссоры.

Ранее наркоман с ножом гонялся за подростками в Петербурге.