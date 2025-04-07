Магнитные бури накроют Землю в ближайшие сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает Aif.ru.

Там заявили, что прогнозируются возмущения геомагнитного поля планеты и магнитные бури. С 10-11 апреля она попадет в зону воздействия очередной корональной дыры.

До этого жители разных регионов России в ночь на 23 марта смогли увидеть северное сияние. Так, разноцветные переливы в небе сфотографировали вблизи Екатеринбурга и в Ирбите. Помимо этого, природное явление сняли в Шепелево, над озером Раздолинским в Сосново, в поселке Лебяжье в Ленинградской области, в Алтайском крае.

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что на Землю обрушилась сильная магнитная буря класса G3, из-за которой россияне и наблюдали за красочным свечением в небе.

Ранее кардиолог назвала причины плохого самочувствия во время магнитных бурь.