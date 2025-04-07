Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мокрый снег и гололедица ожидается в Москве в понедельник

Гидрометцентр сообщил о мокром снеге и гололедице в Москве 7 апреля
close
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Осадки в виде мокрого снега и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице прогнозируется от -1 до +1°C. В ночь на 8 апреля может похолодать до -4°C.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности в связи с обледенением и сильным снегом объявлен в Москве до 9:00 по московскому времени 7 апреля.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве прогнозируется усиление снегопада, снежный покров вырастет до 10-15 см. По его словам, в течение всей недели в Москве ожидается от -3 до -7°C ночью, а днем с понедельника по среду около 0°C.

Накануне сообщалось, что Москву накрыл сильный снегопад. По информации Telegram-канала Mash, в столице сейчас действует циклон «Зион‎»‎. В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее возвращение зимы в Москву сняли из космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами