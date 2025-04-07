Мокрый снег и гололедица ожидается в Москве в понедельник

Осадки в виде мокрого снега и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице прогнозируется от -1 до +1°C. В ночь на 8 апреля может похолодать до -4°C.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности в связи с обледенением и сильным снегом объявлен в Москве до 9:00 по московскому времени 7 апреля.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве прогнозируется усиление снегопада, снежный покров вырастет до 10-15 см. По его словам, в течение всей недели в Москве ожидается от -3 до -7°C ночью, а днем с понедельника по среду около 0°C.

Накануне сообщалось, что Москву накрыл сильный снегопад. По информации Telegram-канала Mash, в столице сейчас действует циклон «Зион‎»‎. В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее возвращение зимы в Москву сняли из космоса.