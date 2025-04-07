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Жителя Камчатки лишили свободы за призывы к терроризму

Жителю Петропавловска-Камчатского дали пять лет за призывы к терроризму
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РИА Новости

Жителя Петропавловска-Камчатского приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за оправдание терроризма и призывы к осуществлению терактов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

Тихоокеанский флотский военный суд установил, что фигурант в интернете комментировал публикации, оправдывая терроризм, призывая к терактам и свержению власти, отметило агентство.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ. Приговор суда уже вступил в законную силу.

В феврале сообщалось, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил священнослужителя челябинского храма к шести годам колонии за призывы к терроризму. По данным регионального управления ФСБ, мужчина в октябре 2023 года разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публикации, содержащие признаки оправдания терроризма. На странице священника был размещен пост про «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Суд запретил служителю заниматься администрированием сайтов на три года.

Ранее жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона за публичное оправдание теракта на Крымском мосту.

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