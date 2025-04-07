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Генпрокуратура заявила, что уже осуждены 79 участников нападения на Курскую область

Генпрокуратура РФ: 79 участникам нападения на Курскую область вынесли приговоры
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Anelo/Shutterstock

Российские суды уже вынесли приговоры 79 участникам вторжения на территорию Курской области — украинским военнослужащим и иностранным наемникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры России.

«С декабря 2024 по март 2025 года с участием военных прокуроров судами рассмотрено 40 уголовных дел в отношении 79 лиц», — отметили в ведомстве.

К уголовной ответственности привлекли четырех офицеров, 62 военнослужащих рядового и сержантского состава ВСУ, 13 иностранных наемников из числа граждан США, Великобритании, Новой Зеландии, Грузии и Литвы, уточнили в Генпрокуратуре.

Фигурантов осудили на сроки от 13 лет до пожизненного лишения свободы. Заочно осудили одного военнослужащего ВСУ и десять иностранных наемников.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что все каратели из украинской армии и наемники в рядах ВСУ, которые совершали преступления в отношении мирных граждан Курской области, должны понести заслуженное наказание.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные преступления, совершаемые бойцами ВСУ, носят массовый характер. Он добавил, что в связи с этим власти приняли решение увеличить число работающих в Курской области военных следователей.

Ранее были раскрыты гонорары воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников.

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