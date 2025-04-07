Стало известно, сколько россиян страдают от магнитных бурь

Оказалось, что почти половина россиян испытывает неприятные симптомы во время возмущения магнитного поля Земли. Это показало исследование редакции Погода Mail и Здоровье Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 42% считают себя метеозависимыми, а еще столько же опрошенных иногда замечают влияние погоды и геомагнитных изменений. Счастливчиками оказались всего 15% респондентов — они отметили, что не являются метеозависимыми и не ощущают никаких симптомов от вышеперечисленных явлений.

Несмотря на большой процент метеозависимых, всего лишь 19% россиян регулярно следят за прогнозом магнитных бурь, 53% иногда интересуются, а 19% не считают эту тему важной.

По словам невролога DocDeti Елизаветы Чернышовой, многие специалисты сходятся во мнении, что магнитные бури никак не воздействуют на организм человека, так как излучение от солнечных вспышек не может пробиться сквозь земную атмосферу и навредить людям.

«В 2016 году в журнале Nature было опубликовано исследование, где ученые проанализировали 63 миллиона твитов с жалобами на мигрень, сопоставив их с данными о геомагнитной активности. Результат: никакой связи не обнаружили», — прокомментировал специалист.

При этом 65% опрошенных все же уверены, что метеозависимость реально существует, и многие люди действительно плохо переживают колебания температур, изменение погоды и влияние Солнца на магнитное поле Земли.

Чаще всего у россиян во время магнитных бурь наблюдаются: сонливость или усталость (70% респондентов); головная боль (68%); скачки давления (53%); бессонница (32%); повышенная раздражительность (27%).

Также почти половина (48%) россиян испытывает трудности на работе из-за значительно сниженной работоспособности во время магнитных бурь. Почти столько же (47%) людей ощущают небольшие проблемы с выполнением своих трудовых обязанностей, однако все равно могут выполнять свои задачи.

Что касается способов справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь, 44% россиян просто ждут, когда пройдут неприятные симптомы и ничего с ними не делают. Однако почти половина опрошенных все же пытается бороться с плохим самочувствием при помощи лекарственных препаратов.

Каждый третий опрошенный во время магнитных бурь старается больше отдыхать и ложиться спать раньше. Также россияне отметили, что они стараются проводить время на свежем воздухе, пить больше воды и выполнять легкие физические упражнения.

Однако Чернышова уверена, что списывать недомогание на магнитные бури не стоит. «Лучше обратиться к неврологу, чтобы найти настоящую причину и подобрать правильное лечение», — посоветовала она.

Помимо магнитных бурь, на каждого второго россиянина влияют резкие перепады атмосферного давления и температуры, а 27% жалуются на плохое самочувствие во время снегопадов. Почти столько же людей реагирует на смену сезонов (осень/зима, зима/весна и так далее).

В своих ответах россияне отметили, что плохо переносят жару и духоту, даже встретились и такие, кто может почувствовать антициклон или циклон, который наступит только через два-три дня.

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