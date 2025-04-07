Россияне хотят, чтобы налог на роскошь платили больше людей

Более половины — 58% — опрошенных россиян знают о существовании налога на роскошь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием «Финансы Mail», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

28% что-то слышали о налоге на роскошь, 13% — не знают о нем и 1% затруднились с ответом.

Сейчас в России под налог на роскошь попадают автомобили дороже 10 млн рублей и недвижимость дороже 300 млн рублей. 34% опрошенных считают, что планку цены автомобиля для налога на роскошь надо поднять до 12-15 млн рублей. При этом большинство респондентов уверены в том, что планку надо опустить. 20% считают оптимальной ценовой отсечкой цену в 5-6 млн рублей, 19% — автомобили дороже 7-8 млн рублей, еще 18% — машины дороже 3-4 млн в рублей. То есть 57% респондентов предложили взвали взимать налог на роскошь с автомобилей по цене до 8 млн рублей. 7% участников опроса затруднились с ответом.

На вопрос о том, какую собственность стоит отнести к роскоши и обложить этим налогом, 49% респондентов назвали яхты. Еще 18% выступили за налог для частных вертолетов и самолетов. 4% поддержали налог на роскошь для нескольких квартир у одного собственника. Еще 2% выступили за сверхдорогие украшения, менее 1% — за картины и другие предметы искусства. Затруднились с ответом почти 2%. Все перечисленные варианты обложили бы налогом на роскошь еще 18% респондентов. 6% считают, что никакое имущество не нужно облагать повышенным налогом.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля, в нем приняли участие 15,8 тыс. россиян.

В России налог на роскошь применяется в виде повышающих коэффициентов к транспортному налогу для определенных категорий автомобилей. Так, коэффициент 3 применяется к легковым автомобилям средней стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также к автомобилям средней стоимостью свыше 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. Например, у человека автомобиль с мощностью 300 лошадиных сил по цене 12 млн рублей, зарегистрированный в регионе со ставкой 150 рублей за одну лошадиную силу. Налог для него составит 135 тыс. рублей. С 1 января 2025 года с владельцев недвижимости стоимостью от 300 млн рублей взимают налог 2,5% от кадастровой стоимости. Если квартира стоит 310 млн рублей, налог составит 7,7 млн рублей.

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